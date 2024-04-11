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Новости Война
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Ракетный удар по Одесщине: Количество жертв возросло до 5

одещина

В результате ракетного удара РФ по Одесщине погибли 5 человек. Сегодня в больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесщине увеличилось до 5. К сожалению, сегодня в больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 апреля российские оккупанты обстреляли Одесскую область. В результате ракетной атаки погибли 4 человека, еще 14 получили ранения, среди погибших - 1 ребенок.

Смотрите: Боевой медик Роман Юхневич погиб в результате ракетного удара РФ по Одесщине 10 апреля. ФОТО

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обстрел (27016) Одесская область (3549) Офис Генпрокурора (2463)


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