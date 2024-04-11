Ракетний удар по Одещині: Кількість жертв зросла до 5

Внаслідок ракетного удару РФ по Одещині загинули 5 осіб. Сьогодні у лікарні помер чоловік, який дістав важкі поранення.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині збільшилася до 5. На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 квітня російські окупанти обстріляли Одеську область. Внаслідок ракетної атаки загинули 4 людей, ще 14 зазнали поранень, серед загиблих 1 дитина.

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