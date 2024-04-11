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Новости Война
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Россияне наносят удары по Харькову: В городе раздаются взрывы

харків

Российские оккупационные войска наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе был слышен  "прилет", - отметил глава города.

Глава ОВА Синегубов заявил, что россияне наносят удары по городу.

По словам Терехова, в городе раздалось несколько взрывов.

Читайте также: Удар по Харькову: есть серьезные попадания и разрушения энергетической системы, движение транспорта ограничено

Автор: 

обстрел (27016) Харьков (7462)


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Топ комментарии
+6
для початку захєрачити https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B036 сюди і https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B039 сюди . Потім подивитись, скільки мешканців виїде з Бєлгорода.
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11.04.2024 14:38
+5
ті, хто голосував за аніматора для дорослих з дитячим рівнем світосприйняття, навіть сьогодні не в змозі осягнути глибини своєї помилки. Тому да - навряд чи висновки із свого вибору будуть зроблені.
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11.04.2024 15:52
+2
нажаль Харків і більшість прифронтових областей( як вся Україна) отримують покарання за вибір 2019 року...за вибір, коли вибране ними лайно проср"ло 3 роки підготовки до вторгнення.... за вибір,коли лінію захисту почали будувати на другий рік після вторгнення а не за пів року( хоча б) до.... кажуть "Біда навчить".... хоча я сумніваюсь що наш мудрий нарід щось може навчити( і це стосується не тіль ки влади)...поживемо побачимо...
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11.04.2024 15:16
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Каци сказали прямо - або захоплення територій , або безлюдна сіра зона - що Україна може протетавити цьому ?!
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11.04.2024 14:30 Ответить
для початку захєрачити https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B036 сюди і https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B039 сюди . Потім подивитись, скільки мешканців виїде з Бєлгорода.
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11.04.2024 14:38 Ответить
нажаль Харків і більшість прифронтових областей( як вся Україна) отримують покарання за вибір 2019 року...за вибір, коли вибране ними лайно проср"ло 3 роки підготовки до вторгнення.... за вибір,коли лінію захисту почали будувати на другий рік після вторгнення а не за пів року( хоча б) до.... кажуть "Біда навчить".... хоча я сумніваюсь що наш мудрий нарід щось може навчити( і це стосується не тіль ки влади)...поживемо побачимо...
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11.04.2024 15:16 Ответить
ті, хто голосував за аніматора для дорослих з дитячим рівнем світосприйняття, навіть сьогодні не в змозі осягнути глибини своєї помилки. Тому да - навряд чи висновки із свого вибору будуть зроблені.
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11.04.2024 15:52 Ответить
я розумію що у вас ще все винні папєрєдніки... перечитайте комент вище вашого...може дійде...
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11.04.2024 16:13 Ответить
як раз це я і мав на увазі))
Це просто прекрасна ілюстрація.
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11.04.2024 16:16 Ответить
Дурак ти Шурік!

»Украінуі отримають покарання за свій вибір»…!?!

Від кого? Від ху&ла?!
Він, що себе «Богом возмнил»?!
хто йому дав «Право карать»?!
Ніхто!!!

Не Україна почала цю війну, а рашисти.
Тому повна відповідальность лежить на них.
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11.04.2024 17:37 Ответить
сам дурак)))
ти не вловив змісту-коли зграя вовків вибрала головним барана- то уся зграя відправляється на бійню...
Чи ти може не аналізуєш що тотальною непідготовкою з 2019р до вторгнення і бездарною зовнішньою політикою з 2022 коли на сьогоднішній день ми лишилися без пво і бк - це вина ка за пів??????
це наслідки бездумного вибору мудрого наріду - коли клоун з грою х на роялі починає корчити з себе недоНаполеона - ось вам ВАШ вирок-їжте і необляпайтеся)
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11.04.2024 18:00 Ответить
Ні, хлопчику.

У цій війні повинен не український Народ ( який би вибір він не зробив),

а ху&ло, який порушив усі договори та напав на Україну.

Крапка.
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11.04.2024 18:55 Ответить
зі штатів краще видно діду?????? діду - вчи історію - це вже не перша і можливо не остання війна.... преше хто винен - кац!пи
на другомц місці - 73% мудрого наріду -якому пажрать пасрать і паржать...
ПС читай історію клоун
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11.04.2024 19:10 Ответить
Ми можемо тільки Зелю протиставити.
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11.04.2024 16:02 Ответить
Це допоможе? Потрібна зброя і допомога, а не тупо "дамбить". І тому потрібно прислухатися до американців і ЄС. Без них нам не вижити. Якщо ви цього хочете, тоді нам "дамбить". Найстрашніше, що все було "не на часі", важко воювати на два фронти, неможливо перемогти, коли ворог у владі.
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11.04.2024 15:10 Ответить
Гадить прутін своїм ригоАНАЛАМ…
Але нехай не забуває, гнида московська, яка дача, - така і віддача!!
Українці, у боргу не залишуться…
Бог прощає гріхи, але не прощає дурість! Далі буде…
Слава Україні!!
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11.04.2024 15:13 Ответить
Ось варварська орда знищує місто ,влада мовчить головне Залужного відправив в відставку ,світова спільнота мовчить ,американські конгресмени залякані авантюристом Трампом вже сім місяців не схвалюють допомогу Україні і це називаєтся супер держава ?Ну а де МЗС чому не збирає ген. асамблею ООН ,чому не доносится до світової спільноти про геноцид проти українського народу рашиськими варварами ?
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11.04.2024 15:22 Ответить
Мобілізація повинна допомогти. Ось якраз закон прийняли, тепер камінням по ціні справжніх ***********, будемо збивати ракети.
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11.04.2024 15:43 Ответить
 
 