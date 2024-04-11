Россияне наносят удары по Харькову: В городе раздаются взрывы
Российские оккупационные войска наносят удары по Харькову.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе был слышен "прилет", - отметил глава города.
Глава ОВА Синегубов заявил, что россияне наносят удары по городу.
По словам Терехова, в городе раздалось несколько взрывов.
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+6 Urs
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+2 Александр Заболотный #579038
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Це просто прекрасна ілюстрація.
»Украінуі отримають покарання за свій вибір»…!?!
Від кого? Від ху&ла?!
Він, що себе «Богом возмнил»?!
хто йому дав «Право карать»?!
Ніхто!!!
Не Україна почала цю війну, а рашисти.
Тому повна відповідальность лежить на них.
ти не вловив змісту-коли зграя вовків вибрала головним барана- то уся зграя відправляється на бійню...
Чи ти може не аналізуєш що тотальною непідготовкою з 2019р до вторгнення і бездарною зовнішньою політикою з 2022 коли на сьогоднішній день ми лишилися без пво і бк - це вина ка за пів??????
це наслідки бездумного вибору мудрого наріду - коли клоун з грою х на роялі починає корчити з себе недоНаполеона - ось вам ВАШ вирок-їжте і необляпайтеся)
У цій війні повинен не український Народ ( який би вибір він не зробив),
а ху&ло, який порушив усі договори та напав на Україну.
Крапка.
на другомц місці - 73% мудрого наріду -якому пажрать пасрать і паржать...
ПС читай історію клоун
Але нехай не забуває, гнида московська, яка дача, - така і віддача!!
Українці, у боргу не залишуться…
Бог прощає гріхи, але не прощає дурість! Далі буде…
Слава Україні!!