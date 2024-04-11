Росіяни завдають ударів по Харкову: У місті лунають вибухи

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті чутно було "приліт", - зазначив очільник міста.

Глава ОВА Синєгубов заявив, що росіяни завдають ударів по місту.

За словами Терехова, у місті пролунало кілька вибухів.

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