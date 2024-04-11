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Новости Помощь Украине
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Правительство ОАЭ передало 5 тыс. ноутбуков для украинских школьников

ноутбук,оае

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало почти 5 тысяч ноутбуков для украинских школьников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Все цифровые устройства будут распределены между учащимися 5–11 классов с уязвимых категорий Сумской, Днепропетровской и Донецкой областей. Больше всего девайсов (более 3 000) получат на Сумщине. Конотопский, Шосткинский, Сумской, Ахтырский — те районы, которые ежедневно страдают от обстрелов и где дети вынуждены учиться только онлайн.

По подсчетам МОН, на сегодняшний день почти 300 тысяч украинских школьников не имеют доступа к образованию из-за отсутствия ноутбука или планшета.

"Наш план до конца 2024 года: 100 тысяч гаджетов для учеников и 30 тысяч - для учителей", - отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Читайте также: Украина продолжает истекать кровью. Мы должны усилить поддержку Киева, - глава МИД Польши Сикорский

Автор: 

дети (6481) ОАЭ (197) школа (3012) Минобразования (1735)


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Топ комментарии
+7
Ага... Така освіта яку отримують в Україні і на фуй не потрібна! В 2019 році 74% населення України мали диплом про вищу освіту. Формально ми найрозумніша нація планети. Але якість цієї освіти надзвичайно низька. В результаті "дипломовані фахівці" проголосували за повного дегенрата і блазня. Перед цим за кримінального шапкокрада і завжди з 1991 року українці голосували за корупціонерів і демагогів... Якою може бути освіта в країні де на науку витрачають 0,17% ВВП і де прохідний бал з ЗНО в педагогічний університет імені Драгоманова 103 (з 200)? Це рівень дебіла який стане вчителем ваших дітей. І чому він їх навчить? Уже навчили...
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11.04.2024 18:24
+3
Будемо ними ракети збивати....
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11.04.2024 18:07
+3
Невдовзі в усіх магазинах побутової техніки💰🐷☹️
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11.04.2024 18:23
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Правила форума Совет форумчан
Будемо ними ракети збивати....
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11.04.2024 18:07 Ответить
Ага... Така освіта яку отримують в Україні і на фуй не потрібна! В 2019 році 74% населення України мали диплом про вищу освіту. Формально ми найрозумніша нація планети. Але якість цієї освіти надзвичайно низька. В результаті "дипломовані фахівці" проголосували за повного дегенрата і блазня. Перед цим за кримінального шапкокрада і завжди з 1991 року українці голосували за корупціонерів і демагогів... Якою може бути освіта в країні де на науку витрачають 0,17% ВВП і де прохідний бал з ЗНО в педагогічний університет імені Драгоманова 103 (з 200)? Це рівень дебіла який стане вчителем ваших дітей. І чому він їх навчить? Уже навчили...
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11.04.2024 18:24 Ответить
А в нас є освіта?
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11.04.2024 18:24 Ответить
ОС-VITА:
Американці знають , що атомну
бомбу для них зробив Джорж
Богдан Кістяківський . Вертольоти
- Ігор Іванович Сікорський . їхніх
астронавтів на місяць відправив
Майкл Яремович з подання Юрія
Кондратюка . Йому американці
встановили пам'ятник на мисі
Канаверал , а в Києві немає .

Американці знають свого
президента НАСА - Стіва Дудчака
з Тернопілля , ми не знаємо .
їхню найкрутішу ракету
«Трайдент» (тризуб) створив пан
Гнатюк .



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11.04.2024 20:58 Ответить
Що за маячня?
Бомбу зробив Оппеггеймер.
Сікорський формально поляк і українцем себе ніколи не вважав.
Політ на місяць це Вернер Фон Браун...
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11.04.2024 21:32 Ответить
невже і тут вкрадуть?
у дітей вкрадуть?

це, риторичне запитання.
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11.04.2024 18:09 Ответить
Невдовзі в усіх магазинах побутової техніки💰🐷☹️
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11.04.2024 18:23 Ответить
Краще б грошима дали. А то тепер вивозь, перепродавай..
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11.04.2024 18:37 Ответить
Найкращим сценарієм завжди є прямий депозит на рахунки кримінальних авторитетів.
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11.04.2024 19:34 Ответить
Клавіатура арабська?
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11.04.2024 18:58 Ответить
 
 