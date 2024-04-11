Правительство ОАЭ передало 5 тыс. ноутбуков для украинских школьников

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало почти 5 тысяч ноутбуков для украинских школьников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Все цифровые устройства будут распределены между учащимися 5–11 классов с уязвимых категорий Сумской, Днепропетровской и Донецкой областей. Больше всего девайсов (более 3 000) получат на Сумщине. Конотопский, Шосткинский, Сумской, Ахтырский — те районы, которые ежедневно страдают от обстрелов и где дети вынуждены учиться только онлайн.

По подсчетам МОН, на сегодняшний день почти 300 тысяч украинских школьников не имеют доступа к образованию из-за отсутствия ноутбука или планшета.

"Наш план до конца 2024 года: 100 тысяч гаджетов для учеников и 30 тысяч - для учителей", - отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

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