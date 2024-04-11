Правительство ОАЭ передало 5 тыс. ноутбуков для украинских школьников
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало почти 5 тысяч ноутбуков для украинских школьников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.
Все цифровые устройства будут распределены между учащимися 5–11 классов с уязвимых категорий Сумской, Днепропетровской и Донецкой областей. Больше всего девайсов (более 3 000) получат на Сумщине. Конотопский, Шосткинский, Сумской, Ахтырский — те районы, которые ежедневно страдают от обстрелов и где дети вынуждены учиться только онлайн.
По подсчетам МОН, на сегодняшний день почти 300 тысяч украинских школьников не имеют доступа к образованию из-за отсутствия ноутбука или планшета.
"Наш план до конца 2024 года: 100 тысяч гаджетов для учеников и 30 тысяч - для учителей", - отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.
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Американці знають , що атомну
бомбу для них зробив Джорж
Богдан Кістяківський . Вертольоти
- Ігор Іванович Сікорський . їхніх
астронавтів на місяць відправив
Майкл Яремович з подання Юрія
Кондратюка . Йому американці
встановили пам'ятник на мисі
Канаверал , а в Києві немає .
Американці знають свого
президента НАСА - Стіва Дудчака
з Тернопілля , ми не знаємо .
їхню найкрутішу ракету
«Трайдент» (тризуб) створив пан
Гнатюк .
Бомбу зробив Оппеггеймер.
Сікорський формально поляк і українцем себе ніколи не вважав.
Політ на місяць це Вернер Фон Браун...
у дітей вкрадуть?
це, риторичне запитання.