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Уряд ОАЕ передав 5 тис. ноутбуків для українських школярів

ноутбук,оае

Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів передав майже 5 тисяч ноутбуків для українських школярів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

Усі цифрові пристрої будуть розподілені між учнями 5–11 класів із вразливих категорій Сумської, Дніпропетровської та Донецької областей. Найбільше девайсів (понад 3 000) отримають на Сумщині. Конотопський, Шосткинський, Сумський, Охтирський — ті райони, які зараз щоденно потерпають від обстрілів та де діти вимушені навчатися тільки онлайн.

За підрахунками МОН, на сьогодні майже 300 тисяч українських школярів не мають доступу до освіти через відсутність ноутбука чи планшета.

"Наш план до кінця 2024 року: 100 тисяч гаджетів для учнів і 30 тисяч — для вчителів", — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Читайте також: Amazon передав 5700 гаджетів для українських школярів. ФОТО

Автор: 

діти (5064) ОАЕ (333) школа (2208) Міносвіти (1412)


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Топ коментарі
+7
Ага... Така освіта яку отримують в Україні і на фуй не потрібна! В 2019 році 74% населення України мали диплом про вищу освіту. Формально ми найрозумніша нація планети. Але якість цієї освіти надзвичайно низька. В результаті "дипломовані фахівці" проголосували за повного дегенрата і блазня. Перед цим за кримінального шапкокрада і завжди з 1991 року українці голосували за корупціонерів і демагогів... Якою може бути освіта в країні де на науку витрачають 0,17% ВВП і де прохідний бал з ЗНО в педагогічний університет імені Драгоманова 103 (з 200)? Це рівень дебіла який стане вчителем ваших дітей. І чому він їх навчить? Уже навчили...
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11.04.2024 18:24
+3
Будемо ними ракети збивати....
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11.04.2024 18:07
+3
Невдовзі в усіх магазинах побутової техніки💰🐷☹️
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11.04.2024 18:23
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Будемо ними ракети збивати....
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11.04.2024 18:07 Відповісти
Ага... Така освіта яку отримують в Україні і на фуй не потрібна! В 2019 році 74% населення України мали диплом про вищу освіту. Формально ми найрозумніша нація планети. Але якість цієї освіти надзвичайно низька. В результаті "дипломовані фахівці" проголосували за повного дегенрата і блазня. Перед цим за кримінального шапкокрада і завжди з 1991 року українці голосували за корупціонерів і демагогів... Якою може бути освіта в країні де на науку витрачають 0,17% ВВП і де прохідний бал з ЗНО в педагогічний університет імені Драгоманова 103 (з 200)? Це рівень дебіла який стане вчителем ваших дітей. І чому він їх навчить? Уже навчили...
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11.04.2024 18:24 Відповісти
А в нас є освіта?
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11.04.2024 18:24 Відповісти
ОС-VITА:
Американці знають , що атомну
бомбу для них зробив Джорж
Богдан Кістяківський . Вертольоти
- Ігор Іванович Сікорський . їхніх
астронавтів на місяць відправив
Майкл Яремович з подання Юрія
Кондратюка . Йому американці
встановили пам'ятник на мисі
Канаверал , а в Києві немає .

Американці знають свого
президента НАСА - Стіва Дудчака
з Тернопілля , ми не знаємо .
їхню найкрутішу ракету
«Трайдент» (тризуб) створив пан
Гнатюк .



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11.04.2024 20:58 Відповісти
Що за маячня?
Бомбу зробив Оппеггеймер.
Сікорський формально поляк і українцем себе ніколи не вважав.
Політ на місяць це Вернер Фон Браун...
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11.04.2024 21:32 Відповісти
невже і тут вкрадуть?
у дітей вкрадуть?

це, риторичне запитання.
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11.04.2024 18:09 Відповісти
Невдовзі в усіх магазинах побутової техніки💰🐷☹️
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11.04.2024 18:23 Відповісти
Краще б грошима дали. А то тепер вивозь, перепродавай..
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11.04.2024 18:37 Відповісти
Найкращим сценарієм завжди є прямий депозит на рахунки кримінальних авторитетів.
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11.04.2024 19:34 Відповісти
Клавіатура арабська?
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11.04.2024 18:58 Відповісти
 
 