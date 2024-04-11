Уряд ОАЕ передав 5 тис. ноутбуків для українських школярів
Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів передав майже 5 тисяч ноутбуків для українських школярів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.
Усі цифрові пристрої будуть розподілені між учнями 5–11 класів із вразливих категорій Сумської, Дніпропетровської та Донецької областей. Найбільше девайсів (понад 3 000) отримають на Сумщині. Конотопський, Шосткинський, Сумський, Охтирський — ті райони, які зараз щоденно потерпають від обстрілів та де діти вимушені навчатися тільки онлайн.
За підрахунками МОН, на сьогодні майже 300 тисяч українських школярів не мають доступу до освіти через відсутність ноутбука чи планшета.
"Наш план до кінця 2024 року: 100 тисяч гаджетів для учнів і 30 тисяч — для вчителів", — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
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Американці знають , що атомну
бомбу для них зробив Джорж
Богдан Кістяківський . Вертольоти
- Ігор Іванович Сікорський . їхніх
астронавтів на місяць відправив
Майкл Яремович з подання Юрія
Кондратюка . Йому американці
встановили пам'ятник на мисі
Канаверал , а в Києві немає .
Американці знають свого
президента НАСА - Стіва Дудчака
з Тернопілля , ми не знаємо .
їхню найкрутішу ракету
«Трайдент» (тризуб) створив пан
Гнатюк .
Бомбу зробив Оппеггеймер.
Сікорський формально поляк і українцем себе ніколи не вважав.
Політ на місяць це Вернер Фон Браун...
у дітей вкрадуть?
це, риторичне запитання.