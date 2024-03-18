4 022 18
Amazon передав 5700 гаджетів для українських школярів. ФОТО
Наприкінці минулого року компанія "Amazon" передала Україні майже 5 000 цифрових пристроїв, долучившись до проєкту Digital Europe. Нині в межах ініціативи "Коаліція девайсів" очікується передання ще приблизно 700 гаджетів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.
Всі девайси, серед яких планшети й електронні книги, будуть розподілені в десяти областях зі змішаним і дистанційним форматом навчання.
Найбільше гаджетів отримають школярі і школярки Харківської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей, де діти здобувають знання лише дистанційно.
Топ коментарі
+4 Анатолий К #427424
показати весь коментар18.03.2024 18:16 Відповісти Посилання
+3 Алекс Скела
показати весь коментар18.03.2024 18:14 Відповісти Посилання
+3 anna petrova #587029
показати весь коментар18.03.2024 19:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Моя люба піджін-юкрейн!
Тоді і ай хев сказати, то є нотбедівське десижн!
довкола й так повно гаджетів, діти тупіють онлайн і під обстрілами, також невідомо який вплив несе опромінювання тривале сидіння в цих гаджетах і онлайн...
дітьми треба займатися а не роздати по гаджету і хай бавляться...
З огляду на те як наше міносвіти калічить наших дітей, то ці гаджети лише для цього і використовуватимуть...
воно потім скаже, що він не знав, і взагалі, дитині загиблого героя з села, таке не потрібно.
воно дуже яскраве та технологічне.
а що, не розкрадуть, то згниє на складах. через рік почитаємо, як знайшли невідомий склад з гуманітаркою.
я просто набрав в гугле скільки витрачає Амазон на день
Amazon operating expenses for the quarter ending December 31, 2023 were $156.752B, a 7.02% increase year-over-year.
Amazon operating expenses for the twelve months ending December 31, 2023 were $537.933B, a 7.21% increase year-over-year.
Amazon annual operating expenses for 2023 were $537.933B, a 7.21% increase from 2022.
Amazon annual operating expenses for 2022 were $501.735B, a 12.76% increase from 2021.
Amazon annual operating expenses for 2021 were $444.943B, a 22.52% increase from 2020.
Буковки "B" тут - мільярди доларів, це просто щоденні расходи на підтримку діяльністі компанії, не доходи, доходи можуть бути в 100 разів більшими, ніж оці єкспесес - тобто витрати по рахункам, наприклад за єлектрічество або транспорт
десь я ще зустрічав цифри, що біля 100 мільярдів доларів менеджмент Амазона взагалі не знає куди вкласти та як витратити, це чистий кеш, вони не змогли придумать що з ними зробити, просто склали у вигляді кеша в одному з еврейских банків ФРН, тобто федеральної сістеми США - могу пошукати де я це читав, але не маю часу нажаль
подарувати нашим дітям якесь застраліле сміття по 20 баксів, сумарно на 10,000 доларів... ну то така собі благодійність, при виплатах по рахункам операційних расходів 537 мільярдів доларів та 100 мільярдів доларів кеша, для якого збилися з ног, але так й не знайшли куди його вкласти, просто запакували за відвантажили чували на зберігання у банк