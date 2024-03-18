Amazon передав 5700 гаджетів для українських школярів. ФОТО

Наприкінці минулого року компанія "Amazon" передала Україні майже 5 000 цифрових пристроїв, долучившись до проєкту Digital Europe. Нині в межах ініціативи "Коаліція девайсів" очікується передання ще приблизно 700 гаджетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.

Всі девайси, серед яких планшети й електронні книги, будуть розподілені в десяти областях зі змішаним і дистанційним форматом навчання.

Найбільше гаджетів отримають школярі і школярки Харківської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей, де діти здобувають знання лише дистанційно.

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