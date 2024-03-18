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Новини Фото Допомога Україні
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Amazon передав 5700 гаджетів для українських школярів. ФОТО

Наприкінці минулого року компанія "Amazon" передала Україні майже 5 000 цифрових пристроїв, долучившись до проєкту Digital Europe. Нині в межах ініціативи "Коаліція девайсів" очікується передання ще приблизно 700 гаджетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.

Допомога від Амазон

Всі девайси, серед яких планшети й електронні книги, будуть розподілені в десяти областях зі змішаним і дистанційним форматом навчання.

Амазон електронна книга

Найбільше гаджетів отримають школярі і школярки Харківської, Запорізької, Херсонської та Донецької областей, де діти здобувають знання лише дистанційно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі освітні заклади країни на захід від Києва мають вийти в офлайн до вересня, - МОН

Автор: 

діти (5148) школа (2224) Міносвіти (1420)


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Топ коментарі
+4
У дітей та внуків Херпіду, тимошенко, татрова, шурми та інших "честнєйших" слугориг з'являться безкоштовні гаджети.
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18.03.2024 18:16 Відповісти
+3
в межах ініціативи "Коаліція девайсів" очікується передання ще приблизно 700 гаджетів

Моя люба піджін-юкрейн!
Тоді і ай хев сказати, то є нотбедівське десижн!
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18.03.2024 18:14 Відповісти
+3
Боже, яке ти кінчене...
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18.03.2024 19:10 Відповісти
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Спасибо Безосу за наше счастливое детство
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18.03.2024 18:08 Відповісти
...таваріщу Безосу...
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18.03.2024 18:08 Відповісти
Ще б хтось від товариша Безуса проконтролював куди підуть ці планшети. А то побачимо у торговій мережі.
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18.03.2024 21:22 Відповісти
в межах ініціативи "Коаліція девайсів" очікується передання ще приблизно 700 гаджетів

Моя люба піджін-юкрейн!
Тоді і ай хев сказати, то є нотбедівське десижн!
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18.03.2024 18:14 Відповісти
олрайтненький месидж
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18.03.2024 18:16 Відповісти
не "люба", а "улюблена".
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18.03.2024 19:13 Відповісти
У дітей та внуків Херпіду, тимошенко, татрова, шурми та інших "честнєйших" слугориг з'являться безкоштовні гаджети.
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18.03.2024 18:16 Відповісти
Навіщо нашим дітям це дрантя?
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18.03.2024 18:52 Відповісти
Боже, яке ти кінчене...
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18.03.2024 19:10 Відповісти
в дзеркало давно дивилася?!

довкола й так повно гаджетів, діти тупіють онлайн і під обстрілами, також невідомо який вплив несе опромінювання тривале сидіння в цих гаджетах і онлайн...

дітьми треба займатися а не роздати по гаджету і хай бавляться...
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18.03.2024 21:34 Відповісти
Тобто читання книжок це шось погане - там електронні книжки в переданому значаться . Ваша поведінка нічим не відрізняється від поведінки ваших і моїх батьків - як дехто любить казать "Шо за дітваки пішли якісь вони не такі - а ось коли ми були дітьми ми були втіленням всіх чеснот не те шо теперішні дітваки ".
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19.03.2024 04:20 Відповісти
Ні. Не є поганими ані комп'ютери ані гаджети. Лише їх використання.

З огляду на те як наше міносвіти калічить наших дітей, то ці гаджети лише для цього і використовуватимуть...
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02.04.2024 20:41 Відповісти
у тимошенко, точно, буде такий.
воно потім скаже, що він не знав, і взагалі, дитині загиблого героя з села, таке не потрібно.
воно дуже яскраве та технологічне.
а що, не розкрадуть, то згниє на складах. через рік почитаємо, як знайшли невідомий склад з гуманітаркою.
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18.03.2024 19:19 Відповісти
чортові ублюдки, це виглядає так, ніби то я віддів півкопійки на допомогу мільону тутсі, яких з'їли людожери хуту
я просто набрав в гугле скільки витрачає Амазон на день

Amazon operating expenses for the quarter ending December 31, 2023 were $156.752B, a 7.02% increase year-over-year.
Amazon operating expenses for the twelve months ending December 31, 2023 were $537.933B, a 7.21% increase year-over-year.
Amazon annual operating expenses for 2023 were $537.933B, a 7.21% increase from 2022.
Amazon annual operating expenses for 2022 were $501.735B, a 12.76% increase from 2021.
Amazon annual operating expenses for 2021 were $444.943B, a 22.52% increase from 2020.

Буковки "B" тут - мільярди доларів, це просто щоденні расходи на підтримку діяльністі компанії, не доходи, доходи можуть бути в 100 разів більшими, ніж оці єкспесес - тобто витрати по рахункам, наприклад за єлектрічество або транспорт

десь я ще зустрічав цифри, що біля 100 мільярдів доларів менеджмент Амазона взагалі не знає куди вкласти та як витратити, це чистий кеш, вони не змогли придумать що з ними зробити, просто склали у вигляді кеша в одному з еврейских банків ФРН, тобто федеральної сістеми США - могу пошукати де я це читав, але не маю часу нажаль

подарувати нашим дітям якесь застраліле сміття по 20 баксів, сумарно на 10,000 доларів... ну то така собі благодійність, при виплатах по рахункам операційних расходів 537 мільярдів доларів та 100 мільярдів доларів кеша, для якого збилися з ног, але так й не знайшли куди його вкласти, просто запакували за відвантажили чували на зберігання у банк
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18.03.2024 19:20 Відповісти
То уявіть, що думають діти тутсі.
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18.03.2024 19:26 Відповісти
мене більш цікавить що з цього приводу думає собі довбойб Кулеба та його боди-позитивна п'ослиця Макарова
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18.03.2024 20:30 Відповісти
Ну ... Вона послиця від України.
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19.03.2024 19:10 Відповісти
Воно то пережали, а наші це продали. Відмили трохи грошенят і попіарились. Теж мені допомога.
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19.03.2024 02:16 Відповісти
 
 