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Amazon передал 5700 гаджетов для украинских школьников. ФОТО

В конце прошлого года компания "Amazon" передала Украине около 5 000 цифровых устройств, присоединившись к проекту Digital Europe. Сейчас в рамках инициативы "Коалиция девайсов" ожидается передача еще около 700 гаджетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Допомога від Амазон

Все аксессуары, среди которых планшеты и электронные книги, будут распределены в десяти областях со смешанным и дистанционным форматом обучения.

Амазон електронна книга

Больше всего гаджетов получат школьники и школьницы Харьковской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, где дети получают знания только дистанционно.

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Автор: 

дети (6574) школа (3020) Минобразования (1739)


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Топ комментарии
+4
У дітей та внуків Херпіду, тимошенко, татрова, шурми та інших "честнєйших" слугориг з'являться безкоштовні гаджети.
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18.03.2024 18:16 Ответить
+3
в межах ініціативи "Коаліція девайсів" очікується передання ще приблизно 700 гаджетів

Моя люба піджін-юкрейн!
Тоді і ай хев сказати, то є нотбедівське десижн!
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18.03.2024 18:14 Ответить
+3
Боже, яке ти кінчене...
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18.03.2024 19:10 Ответить
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Спасибо Безосу за наше счастливое детство
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18.03.2024 18:08 Ответить
...таваріщу Безосу...
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18.03.2024 18:08 Ответить
Ще б хтось від товариша Безуса проконтролював куди підуть ці планшети. А то побачимо у торговій мережі.
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18.03.2024 21:22 Ответить
в межах ініціативи "Коаліція девайсів" очікується передання ще приблизно 700 гаджетів

Моя люба піджін-юкрейн!
Тоді і ай хев сказати, то є нотбедівське десижн!
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18.03.2024 18:14 Ответить
олрайтненький месидж
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18.03.2024 18:16 Ответить
не "люба", а "улюблена".
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18.03.2024 19:13 Ответить
У дітей та внуків Херпіду, тимошенко, татрова, шурми та інших "честнєйших" слугориг з'являться безкоштовні гаджети.
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18.03.2024 18:16 Ответить
Навіщо нашим дітям це дрантя?
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18.03.2024 18:52 Ответить
Боже, яке ти кінчене...
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18.03.2024 19:10 Ответить
в дзеркало давно дивилася?!

довкола й так повно гаджетів, діти тупіють онлайн і під обстрілами, також невідомо який вплив несе опромінювання тривале сидіння в цих гаджетах і онлайн...

дітьми треба займатися а не роздати по гаджету і хай бавляться...
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18.03.2024 21:34 Ответить
Тобто читання книжок це шось погане - там електронні книжки в переданому значаться . Ваша поведінка нічим не відрізняється від поведінки ваших і моїх батьків - як дехто любить казать "Шо за дітваки пішли якісь вони не такі - а ось коли ми були дітьми ми були втіленням всіх чеснот не те шо теперішні дітваки ".
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19.03.2024 04:20 Ответить
Ні. Не є поганими ані комп'ютери ані гаджети. Лише їх використання.

З огляду на те як наше міносвіти калічить наших дітей, то ці гаджети лише для цього і використовуватимуть...
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02.04.2024 20:41 Ответить
у тимошенко, точно, буде такий.
воно потім скаже, що він не знав, і взагалі, дитині загиблого героя з села, таке не потрібно.
воно дуже яскраве та технологічне.
а що, не розкрадуть, то згниє на складах. через рік почитаємо, як знайшли невідомий склад з гуманітаркою.
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18.03.2024 19:19 Ответить
чортові ублюдки, це виглядає так, ніби то я віддів півкопійки на допомогу мільону тутсі, яких з'їли людожери хуту
я просто набрав в гугле скільки витрачає Амазон на день

Amazon operating expenses for the quarter ending December 31, 2023 were $156.752B, a 7.02% increase year-over-year.
Amazon operating expenses for the twelve months ending December 31, 2023 were $537.933B, a 7.21% increase year-over-year.
Amazon annual operating expenses for 2023 were $537.933B, a 7.21% increase from 2022.
Amazon annual operating expenses for 2022 were $501.735B, a 12.76% increase from 2021.
Amazon annual operating expenses for 2021 were $444.943B, a 22.52% increase from 2020.

Буковки "B" тут - мільярди доларів, це просто щоденні расходи на підтримку діяльністі компанії, не доходи, доходи можуть бути в 100 разів більшими, ніж оці єкспесес - тобто витрати по рахункам, наприклад за єлектрічество або транспорт

десь я ще зустрічав цифри, що біля 100 мільярдів доларів менеджмент Амазона взагалі не знає куди вкласти та як витратити, це чистий кеш, вони не змогли придумать що з ними зробити, просто склали у вигляді кеша в одному з еврейских банків ФРН, тобто федеральної сістеми США - могу пошукати де я це читав, але не маю часу нажаль

подарувати нашим дітям якесь застраліле сміття по 20 баксів, сумарно на 10,000 доларів... ну то така собі благодійність, при виплатах по рахункам операційних расходів 537 мільярдів доларів та 100 мільярдів доларів кеша, для якого збилися з ног, але так й не знайшли куди його вкласти, просто запакували за відвантажили чували на зберігання у банк
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18.03.2024 19:20 Ответить
То уявіть, що думають діти тутсі.
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18.03.2024 19:26 Ответить
мене більш цікавить що з цього приводу думає собі довбойб Кулеба та його боди-позитивна п'ослиця Макарова
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18.03.2024 20:30 Ответить
Ну ... Вона послиця від України.
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19.03.2024 19:10 Ответить
Воно то пережали, а наші це продали. Відмили трохи грошенят і попіарились. Теж мені допомога.
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19.03.2024 02:16 Ответить
 
 