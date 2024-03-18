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Amazon передал 5700 гаджетов для украинских школьников. ФОТО
В конце прошлого года компания "Amazon" передала Украине около 5 000 цифровых устройств, присоединившись к проекту Digital Europe. Сейчас в рамках инициативы "Коалиция девайсов" ожидается передача еще около 700 гаджетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
Все аксессуары, среди которых планшеты и электронные книги, будут распределены в десяти областях со смешанным и дистанционным форматом обучения.
Больше всего гаджетов получат школьники и школьницы Харьковской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, где дети получают знания только дистанционно.
Топ комментарии
+4 Анатолий К #427424
показать весь комментарий18.03.2024 18:16 Ответить Ссылка
+3 Алекс Скела
показать весь комментарий18.03.2024 18:14 Ответить Ссылка
+3 anna petrova #587029
показать весь комментарий18.03.2024 19:10 Ответить Ссылка
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Моя люба піджін-юкрейн!
Тоді і ай хев сказати, то є нотбедівське десижн!
довкола й так повно гаджетів, діти тупіють онлайн і під обстрілами, також невідомо який вплив несе опромінювання тривале сидіння в цих гаджетах і онлайн...
дітьми треба займатися а не роздати по гаджету і хай бавляться...
З огляду на те як наше міносвіти калічить наших дітей, то ці гаджети лише для цього і використовуватимуть...
воно потім скаже, що він не знав, і взагалі, дитині загиблого героя з села, таке не потрібно.
воно дуже яскраве та технологічне.
а що, не розкрадуть, то згниє на складах. через рік почитаємо, як знайшли невідомий склад з гуманітаркою.
я просто набрав в гугле скільки витрачає Амазон на день
Amazon operating expenses for the quarter ending December 31, 2023 were $156.752B, a 7.02% increase year-over-year.
Amazon operating expenses for the twelve months ending December 31, 2023 were $537.933B, a 7.21% increase year-over-year.
Amazon annual operating expenses for 2023 were $537.933B, a 7.21% increase from 2022.
Amazon annual operating expenses for 2022 were $501.735B, a 12.76% increase from 2021.
Amazon annual operating expenses for 2021 were $444.943B, a 22.52% increase from 2020.
Буковки "B" тут - мільярди доларів, це просто щоденні расходи на підтримку діяльністі компанії, не доходи, доходи можуть бути в 100 разів більшими, ніж оці єкспесес - тобто витрати по рахункам, наприклад за єлектрічество або транспорт
десь я ще зустрічав цифри, що біля 100 мільярдів доларів менеджмент Амазона взагалі не знає куди вкласти та як витратити, це чистий кеш, вони не змогли придумать що з ними зробити, просто склали у вигляді кеша в одному з еврейских банків ФРН, тобто федеральної сістеми США - могу пошукати де я це читав, але не маю часу нажаль
подарувати нашим дітям якесь застраліле сміття по 20 баксів, сумарно на 10,000 доларів... ну то така собі благодійність, при виплатах по рахункам операційних расходів 537 мільярдів доларів та 100 мільярдів доларів кеша, для якого збилися з ног, але так й не знайшли куди його вкласти, просто запакували за відвантажили чували на зберігання у банк