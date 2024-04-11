Украина нуждается в приглашении в НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал пригласить Украину в НАТО, отметив, что не нужно "искать альтернативы нашей безопасности".

Как сообщает Офис президента, об этом Зеленский заявил во время выступления на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ.

"Альянс не должен бояться собственного существования, собственных правил. Украина считает исторически правильным, что регион Балтийского моря наконец-то получил исторический шанс на надежную безопасность после вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что в такой же безопасности нуждается и регион Черного моря.

"Как демократическая нация, защищающая наши общие ценности Альянса, Украина заслуживает приглашения вступить в НАТО. Мы благодарны сейчас каждому государству за двусторонние соглашения по безопасности, которые поддерживают нас на время до вступления в НАТО. Сегодня мы подписали уже девятое такое соглашение с Латвией. И я приглашаю всех лидеров Триморья к заключению таких соглашений с Украиной. И должны работать над стратегическими задачами. Путин хочет уничтожить Украину и свободу всех наций нашего региона. И он не видит никаких альтернатив. Так же и мы не должны искать альтернатив нашей безопасности – Украина нуждается в приглашении в НАТО. Это реально уже в этом году. Без нашей, украинской силы не будет полноценной сила всей Европы, а вместе с нами, постепенно интегрируясь, мы действительно сможем обезопасить друг друга от российского реваншизма", - подчеркнул Зеленский.

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