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Украина нуждается в приглашении в НАТО, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал пригласить Украину в НАТО, отметив, что не нужно "искать альтернативы нашей безопасности".

Как сообщает Офис президента, об этом Зеленский заявил во время выступления на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ.

"Альянс не должен бояться собственного существования, собственных правил. Украина считает исторически правильным, что регион Балтийского моря наконец-то получил исторический шанс на надежную безопасность после вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что в такой же безопасности нуждается и регион Черного моря.

"Как демократическая нация, защищающая наши общие ценности Альянса, Украина заслуживает приглашения вступить в НАТО. Мы благодарны сейчас каждому государству за двусторонние соглашения по безопасности, которые поддерживают нас на время до вступления в НАТО. Сегодня мы подписали уже девятое такое соглашение с Латвией. И я приглашаю всех лидеров Триморья к заключению таких соглашений с Украиной. И должны работать над стратегическими задачами. Путин хочет уничтожить Украину и свободу всех наций нашего региона. И он не видит никаких альтернатив. Так же и мы не должны искать альтернатив нашей безопасности – Украина нуждается в приглашении в НАТО. Это реально уже в этом году. Без нашей, украинской силы не будет полноценной сила всей Европы, а вместе с нами, постепенно интегрируясь, мы действительно сможем обезопасить друг друга от российского реваншизма", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20271) НАТО (9970)


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Топ комментарии
+10
Нікчемне, продажне, злодюжне, ********, сикливе падло.
Хтось ще хоче цього кодляка на наступний термін?
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11.04.2024 18:57
+7
Коли запрошували ти демонмтративно не їхав на саміти
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11.04.2024 18:59
+5
Україна потребує адекватних управлінців у владі Людей які розуміють що таке державне управління і що таке держава Нажаль зараз ми маємо збіговисько яке вилізло на гору а що робити не знає і тих хто знає не слухає
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11.04.2024 19:07
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Правила форума Совет форумчан
Нікчемне, продажне, злодюжне, ********, сикливе падло.
Хтось ще хоче цього кодляка на наступний термін?
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11.04.2024 18:57 Ответить
запрошення в НАТО ?
по турецькому варіанту "миру"? через 40 років ? дякую, дякую, дуже дякую !

тільки власне ЯО убезпечить Україну від рашистів

Україні потрібен Гетьман !
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11.04.2024 19:44 Ответить
Коли запрошували ти демонмтративно не їхав на саміти
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11.04.2024 18:59 Ответить
Боже, какое оно...
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11.04.2024 19:02 Ответить
Дибіл! Воно чудово розуміє, що не приймуть, а все одно постійно торочить одне й те саме. Мабуть більше немає що сказати.
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11.04.2024 19:03 Ответить
Україна потребує адекватних управлінців у владі Людей які розуміють що таке державне управління і що таке держава Нажаль зараз ми маємо збіговисько яке вилізло на гору а що робити не знає і тих хто знає не слухає
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11.04.2024 19:07 Ответить
Україні потрібен Гетьман !
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11.04.2024 19:45 Ответить
Гітлер потрібен.
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11.04.2024 20:37 Ответить
Які питання Вова? Постав ребром ще раз таке питання перед Байденом "Чому ми не в НАТО"? Навіть можеш поїхати в США, чи в ООН, вийти на трибуну і кросівкою мілітарі стукнути по столу, ти ж лідер, чи слабак?
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11.04.2024 19:27 Ответить
Словесний пронос найвеличнішого розрахований на його нестійкий розумом ілікторат. Він для них старається, не для Заходу ж йю галіматью несе.
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11.04.2024 19:33 Ответить
"Зелений зрадик" і вся "зелена влада зрадників" ,які чекають запрошення в НАТО.роблячи ,в повсякденній свої роботі все від них залежне,щоб Україна не була в НАТО. Чекають запрошення, але потвори самі не просяться
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11.04.2024 19:39 Ответить
шоб ти здох!
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11.04.2024 19:40 Ответить
А як же: "Я нікагда ні хажу в гості, єслі міня ні завут. Ні хачу чуфствавать сібя ущєрбним".
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11.04.2024 19:57 Ответить
- но пріходіцца...
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11.04.2024 20:00 Ответить
Вовочка,а якже "НАТО хуже чем гестапо!'? Як з " Байден! Чому ми не в нато?" "якщо мене не запросять не поїду"?
Як бути з тим що тебе запрошували у 2019 та 2020 році,а ти клав на запрошеня НАТО те,чим грав на роялі?
А тепер,нахаркавши в лице країнам НАТО,бажаєш запрошеня?! Щас!
Буде як з Ізраелем ввічливо пошлють твоїм месінджем " не на часі!"
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11.04.2024 20:03 Ответить
Ага в НАТО ! І ще туда можна буде яйця по 17 пуляти, а звідти до Московії документи топсікрет! І буде щастя і мамі на Ламборгіні!
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12.04.2024 00:00 Ответить
 
 