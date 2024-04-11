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Україна потребує запрошення в НАТО, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав запросити Україну до НАТО, зазначивши, що не потрібно "шукати альтернатив нашій безпеці".

Як повідомляє Офіс Президента, про це Зеленський заявив під час виступу на зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ.

"Альянс не повинен боятися власного існування, власних правил. Україна вважає історично правильним, що регіон Балтійського моря нарешті здобув історичний шанс на надійну безпеку після вступу Фінляндії та Швеції в НАТО", - зазначив Зеленський.

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Президент зауважив, що такої ж безпеки потребує й регіон Чорного моря.

"Як демократична нація, що захищає наші спільні цінності Альянсу, Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО. Ми вдячні зараз кожній державі за двосторонні безпекові угоди, які підтримують нас на час до вступу в НАТО. Сьогодні ми підписали вже дев’яту таку угоду з Латвією. І я запрошую всіх лідерів Тримор’я до укладення таких угод з Україною. І маємо працювати над стратегічними завданнями. Путін хоче знищити Україну та свободу всіх націй нашого регіону. І він не бачить жодних альтернатив. Так само ми не повинні шукати альтернатив нашій безпеці – Україна потребує запрошення в НАТО. Це реально вже цього року. Без нашої, української, сили не буде повноцінною сила всієї Європи, а разом з нами, поступово інтегруючись, ми справді зможемо убезпечити одне одного від російського реваншизму", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) НАТО (6440)


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Топ коментарі
+10
Нікчемне, продажне, злодюжне, ********, сикливе падло.
Хтось ще хоче цього кодляка на наступний термін?
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11.04.2024 18:57
+7
Коли запрошували ти демонмтративно не їхав на саміти
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11.04.2024 18:59
+5
Україна потребує адекватних управлінців у владі Людей які розуміють що таке державне управління і що таке держава Нажаль зараз ми маємо збіговисько яке вилізло на гору а що робити не знає і тих хто знає не слухає
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11.04.2024 19:07
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Нікчемне, продажне, злодюжне, ********, сикливе падло.
Хтось ще хоче цього кодляка на наступний термін?
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11.04.2024 18:57 Відповісти
запрошення в НАТО ?
по турецькому варіанту "миру"? через 40 років ? дякую, дякую, дуже дякую !

тільки власне ЯО убезпечить Україну від рашистів

Україні потрібен Гетьман !
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11.04.2024 19:44 Відповісти
Коли запрошували ти демонмтративно не їхав на саміти
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11.04.2024 18:59 Відповісти
Боже, какое оно...
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11.04.2024 19:02 Відповісти
Дибіл! Воно чудово розуміє, що не приймуть, а все одно постійно торочить одне й те саме. Мабуть більше немає що сказати.
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11.04.2024 19:03 Відповісти
Україна потребує адекватних управлінців у владі Людей які розуміють що таке державне управління і що таке держава Нажаль зараз ми маємо збіговисько яке вилізло на гору а що робити не знає і тих хто знає не слухає
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11.04.2024 19:07 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !
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11.04.2024 19:45 Відповісти
Гітлер потрібен.
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11.04.2024 20:37 Відповісти
Які питання Вова? Постав ребром ще раз таке питання перед Байденом "Чому ми не в НАТО"? Навіть можеш поїхати в США, чи в ООН, вийти на трибуну і кросівкою мілітарі стукнути по столу, ти ж лідер, чи слабак?
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11.04.2024 19:27 Відповісти
Словесний пронос найвеличнішого розрахований на його нестійкий розумом ілікторат. Він для них старається, не для Заходу ж йю галіматью несе.
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11.04.2024 19:33 Відповісти
"Зелений зрадик" і вся "зелена влада зрадників" ,які чекають запрошення в НАТО.роблячи ,в повсякденній свої роботі все від них залежне,щоб Україна не була в НАТО. Чекають запрошення, але потвори самі не просяться
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11.04.2024 19:39 Відповісти
шоб ти здох!
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11.04.2024 19:40 Відповісти
А як же: "Я нікагда ні хажу в гості, єслі міня ні завут. Ні хачу чуфствавать сібя ущєрбним".
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11.04.2024 19:57 Відповісти
- но пріходіцца...
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11.04.2024 20:00 Відповісти
Вовочка,а якже "НАТО хуже чем гестапо!'? Як з " Байден! Чому ми не в нато?" "якщо мене не запросять не поїду"?
Як бути з тим що тебе запрошували у 2019 та 2020 році,а ти клав на запрошеня НАТО те,чим грав на роялі?
А тепер,нахаркавши в лице країнам НАТО,бажаєш запрошеня?! Щас!
Буде як з Ізраелем ввічливо пошлють твоїм месінджем " не на часі!"
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11.04.2024 20:03 Відповісти
Ага в НАТО ! І ще туда можна буде яйця по 17 пуляти, а звідти до Московії документи топсікрет! І буде щастя і мамі на Ламборгіні!
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12.04.2024 00:00 Відповісти
 
 