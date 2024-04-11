Україна потребує запрошення в НАТО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав запросити Україну до НАТО, зазначивши, що не потрібно "шукати альтернатив нашій безпеці".

Як повідомляє Офіс Президента, про це Зеленський заявив під час виступу на зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Цензор.НЕТ.

"Альянс не повинен боятися власного існування, власних правил. Україна вважає історично правильним, що регіон Балтійського моря нарешті здобув історичний шанс на надійну безпеку після вступу Фінляндії та Швеції в НАТО", - зазначив Зеленський.

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Президент зауважив, що такої ж безпеки потребує й регіон Чорного моря.

"Як демократична нація, що захищає наші спільні цінності Альянсу, Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО. Ми вдячні зараз кожній державі за двосторонні безпекові угоди, які підтримують нас на час до вступу в НАТО. Сьогодні ми підписали вже дев’яту таку угоду з Латвією. І я запрошую всіх лідерів Тримор’я до укладення таких угод з Україною. І маємо працювати над стратегічними завданнями. Путін хоче знищити Україну та свободу всіх націй нашого регіону. І він не бачить жодних альтернатив. Так само ми не повинні шукати альтернатив нашій безпеці – Україна потребує запрошення в НАТО. Це реально вже цього року. Без нашої, української, сили не буде повноцінною сила всієї Європи, а разом з нами, поступово інтегруючись, ми справді зможемо убезпечити одне одного від російського реваншизму", - наголосив Зеленський.

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