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Новости Война
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В Украине близки к нулю запасы ракет к системам ПВО, - Bild

patriot

Военный эксперт и журналист Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины почти закончились ракеты к системам ПВО "Patriot" и "Iris-T".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"В Украине закончились ракеты "Patriot" и "Iris-T". Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны", - написал Репке.

Журналист добавил, что на складах западных стран сейчас сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет.

Позже Репке написал, что "не сказал бы, что Украина имеет ноль ракет к системам "Patriot". Он добавил, что "источник" сообщил ему текущее количество таких ракет две недели назад.

"Я, конечно, не буду ее раскрывать. Но это количество было настолько мало, что сейчас оно, пожалуй, близко к нулю", - написал он.

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Автор: 

ПВО (2727) Patriot (268)


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Топ комментарии
+24
Після знищенної Трипільської ТЕЦ, в це легко віриться.
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11.04.2024 19:12
+24
за все в Україні відповідає президент, дермака - на палю
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11.04.2024 19:15
+22
Я не знаю правда или нет насчет наличия ракет - но вряд ли военный эксперт из немецкого журнала в курсе какие у нас ракеты и сколько.
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11.04.2024 19:14
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Вони може й дадуть нам трохи ракет,але вже може бути пізно....
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11.04.2024 20:24 Ответить
«Президент робить після початку війни більше ніж хто небудь міг би зробити» … для поразки України
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11.04.2024 20:35 Ответить
Дійсно, приЗедент дуже старається...
одних тамбурних відосиків під сотню буде...
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11.04.2024 21:01 Ответить
"Президент робить після початку війни більше ніж хто небудь міг би зробити." Ну звичайно що більше - до нього Чернігівська , Сумська , Харківська , Херсонська , Миколаївська , Київська , Вінницька , Львівська , Рівненська , Волинська , Одеська, Хмельницька , Івано Франківська , Дніпропетровська , Кіровоградська, Полтавська , Черкаська , Чернівецька , Житомирська , Запорізька, Тернопільська , Закарпатська області про війну чули , але що це таке не знали. Завдяки найвеличнішому лідорові тепер усі на власній шкурі це випробували , багато хто не зміг навіть пережити ...........
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11.04.2024 21:17 Ответить


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Реєстрація:11.04.2024

ЗЕбот.
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11.04.2024 21:52 Ответить
Рішення Європейського парламенту не голосувати за фінансування Ради Європейського Союзу доти, доки країни ЄС не виділять для України конче необхідні їй системи протиповітряної оборони Patriоt, має лише символічне значення і радше за все не вплине на ситуацію з наданням цих систем, повідомило DW джерело в Європарламенті.

"Це був прояв солідарності на підтримку України, озвучений керівництвом фракції лібералів, проте навряд чи він якимось чином вплине на рішення керівників країн ЄС надати українцям необхідні системи протиповітряного захисту", - сказав співрозмовник.
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11.04.2024 20:41 Ответить
******* як сивий мерин. Який ідіот міг розказувати журналісту таку інформацію яка є військовою таємницею.
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11.04.2024 21:02 Ответить
Такий самий як на львівському полігоні фотки свого часу робив , або з київського танкоремонтного репортажі вів ....вже забулося ? ((
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11.04.2024 21:19 Ответить
Юліан(Семенов) Рьопке(Рєпоїд). Я доповідь закінчив.
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11.04.2024 21:02 Ответить
Херня, що ракет не має, зато закон про мобілізацію прийняли. Тепер будемо камінням збивати.
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11.04.2024 21:39 Ответить
5-6 менеджерів клоуна
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11.04.2024 21:52 Ответить
В світлі цих подій я починаю думати що контрнаступ і подальші події у вигляді емоційних гойдалок з законом про мобілізацію це план кацапів бо деморалізації українців і завдання нам військової поразки. Навіть за умови що ми дійшли б до Криму за 2-3 тижні зараз ситуація була б та сама. 0 ТЕС, + близько нуля ракет до ППО. Не могли в НАТО планувати отак от
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11.04.2024 22:00 Ответить
На 3 й рік війни славний УкрОборонПром так нічого і не виробив?
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11.04.2024 23:45 Ответить
Свинарчуків нема. Прям біда. Зостався Розенблат, але тому "пориву вітру" не достає.
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12.04.2024 00:30 Ответить
Вони й не збиралися нічого виробляти. На що надіється зелена гоп компанія не зрозуміло.
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12.04.2024 01:47 Ответить
Як що по копійчаним дронам гатити з Петріотами з околиць Києва, то яких ракет вистачить?
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12.04.2024 00:29 Ответить
Немецкая Инфопомойка. Фрау Штази працюе...
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12.04.2024 00:34 Ответить
Все раптом за 1 день пішло по *****. І так співпало що в той день, коли слуги єрмака закрутили гайки
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12.04.2024 01:12 Ответить
Таке враження що Bild працює на кацапів.
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12.04.2024 02:03 Ответить
Взагалі то, Bild - це німецька "комсомольская правда" чи телемарафон зеленського
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12.04.2024 02:04 Ответить
Рецепт "гарячої новини" дуже простий: взяти найбрехливіше європейське видання, як от Bild, наприклад (зашкварений вже 100500 разів), а в ньому відшукати самого відчайдушного брехуна, як цей Юліан Рьопке.
І все, страва готова! Йдіть жерти, будь ласка
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12.04.2024 12:27 Ответить
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