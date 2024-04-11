В Украине близки к нулю запасы ракет к системам ПВО, - Bild

Военный эксперт и журналист Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины почти закончились ракеты к системам ПВО "Patriot" и "Iris-T".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"В Украине закончились ракеты "Patriot" и "Iris-T". Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны", - написал Репке.

Журналист добавил, что на складах западных стран сейчас сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет.

Позже Репке написал, что "не сказал бы, что Украина имеет ноль ракет к системам "Patriot". Он добавил, что "источник" сообщил ему текущее количество таких ракет две недели назад.

"Я, конечно, не буду ее раскрывать. Но это количество было настолько мало, что сейчас оно, пожалуй, близко к нулю", - написал он.

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