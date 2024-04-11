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Новини Війна
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В України близькі до нуля запаси ракет до систем ППО, - Bild

patriot

Військовий експерт та журналіст Bild Юліан Рьопке заявив, що в України майже закінчилися ракети до систем ППО "Patriot" та "Iris-T".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"В Україні закінчилися ракети "Patriot" та "Iris-T". Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони", - написав Рьопке.

Журналіст додав, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.

Пізніше Рьопке написав, що "не сказав би, що Україна має нуль ракет до систем "Patriot". Він додав, що "джерело" повідомило йому поточну кількість таких ракет два тижні тому.

"Я, звичайно, не буду її розкривати. Але ця кількість була настільки малою, що зараз вона, мабуть, близька до нуля", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Patriot для України, - Кулеба

Автор: 

ППО (3183) Patriot (309)


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Топ коментарі
+24
Після знищенної Трипільської ТЕЦ, в це легко віриться.
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11.04.2024 19:12
+24
за все в Україні відповідає президент, дермака - на палю
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11.04.2024 19:15
+22
Я не знаю правда или нет насчет наличия ракет - но вряд ли военный эксперт из немецкого журнала в курсе какие у нас ракеты и сколько.
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11.04.2024 19:14
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Вони може й дадуть нам трохи ракет,але вже може бути пізно....
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11.04.2024 20:24 Відповісти
«Президент робить після початку війни більше ніж хто небудь міг би зробити» … для поразки України
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11.04.2024 20:35 Відповісти
Дійсно, приЗедент дуже старається...
одних тамбурних відосиків під сотню буде...
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11.04.2024 21:01 Відповісти
"Президент робить після початку війни більше ніж хто небудь міг би зробити." Ну звичайно що більше - до нього Чернігівська , Сумська , Харківська , Херсонська , Миколаївська , Київська , Вінницька , Львівська , Рівненська , Волинська , Одеська, Хмельницька , Івано Франківська , Дніпропетровська , Кіровоградська, Полтавська , Черкаська , Чернівецька , Житомирська , Запорізька, Тернопільська , Закарпатська області про війну чули , але що це таке не знали. Завдяки найвеличнішому лідорові тепер усі на власній шкурі це випробували , багато хто не зміг навіть пережити ...........
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11.04.2024 21:17 Відповісти


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Реєстрація:11.04.2024

ЗЕбот.
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11.04.2024 21:52 Відповісти
Рішення Європейського парламенту не голосувати за фінансування Ради Європейського Союзу доти, доки країни ЄС не виділять для України конче необхідні їй системи протиповітряної оборони Patriоt, має лише символічне значення і радше за все не вплине на ситуацію з наданням цих систем, повідомило DW джерело в Європарламенті.

"Це був прояв солідарності на підтримку України, озвучений керівництвом фракції лібералів, проте навряд чи він якимось чином вплине на рішення керівників країн ЄС надати українцям необхідні системи протиповітряного захисту", - сказав співрозмовник.
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11.04.2024 20:41 Відповісти
******* як сивий мерин. Який ідіот міг розказувати журналісту таку інформацію яка є військовою таємницею.
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11.04.2024 21:02 Відповісти
Такий самий як на львівському полігоні фотки свого часу робив , або з київського танкоремонтного репортажі вів ....вже забулося ? ((
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11.04.2024 21:19 Відповісти
Юліан(Семенов) Рьопке(Рєпоїд). Я доповідь закінчив.
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11.04.2024 21:02 Відповісти
Херня, що ракет не має, зато закон про мобілізацію прийняли. Тепер будемо камінням збивати.
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11.04.2024 21:39 Відповісти
5-6 менеджерів клоуна
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11.04.2024 21:52 Відповісти
В світлі цих подій я починаю думати що контрнаступ і подальші події у вигляді емоційних гойдалок з законом про мобілізацію це план кацапів бо деморалізації українців і завдання нам військової поразки. Навіть за умови що ми дійшли б до Криму за 2-3 тижні зараз ситуація була б та сама. 0 ТЕС, + близько нуля ракет до ППО. Не могли в НАТО планувати отак от
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11.04.2024 22:00 Відповісти
На 3 й рік війни славний УкрОборонПром так нічого і не виробив?
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11.04.2024 23:45 Відповісти
Свинарчуків нема. Прям біда. Зостався Розенблат, але тому "пориву вітру" не достає.
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12.04.2024 00:30 Відповісти
Вони й не збиралися нічого виробляти. На що надіється зелена гоп компанія не зрозуміло.
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12.04.2024 01:47 Відповісти
Як що по копійчаним дронам гатити з Петріотами з околиць Києва, то яких ракет вистачить?
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12.04.2024 00:29 Відповісти
Немецкая Инфопомойка. Фрау Штази працюе...
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12.04.2024 00:34 Відповісти
Все раптом за 1 день пішло по *****. І так співпало що в той день, коли слуги єрмака закрутили гайки
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12.04.2024 01:12 Відповісти
Таке враження що Bild працює на кацапів.
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12.04.2024 02:03 Відповісти
Взагалі то, Bild - це німецька "комсомольская правда" чи телемарафон зеленського
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12.04.2024 02:04 Відповісти
Рецепт "гарячої новини" дуже простий: взяти найбрехливіше європейське видання, як от Bild, наприклад (зашкварений вже 100500 разів), а в ньому відшукати самого відчайдушного брехуна, як цей Юліан Рьопке.
І все, страва готова! Йдіть жерти, будь ласка
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12.04.2024 12:27 Відповісти
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