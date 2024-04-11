В України близькі до нуля запаси ракет до систем ППО, - Bild

Військовий експерт та журналіст Bild Юліан Рьопке заявив, що в України майже закінчилися ракети до систем ППО "Patriot" та "Iris-T".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"В Україні закінчилися ракети "Patriot" та "Iris-T". Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони", - написав Рьопке.

Журналіст додав, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.

Пізніше Рьопке написав, що "не сказав би, що Україна має нуль ракет до систем "Patriot". Він додав, що "джерело" повідомило йому поточну кількість таких ракет два тижні тому.

"Я, звичайно, не буду її розкривати. Але ця кількість була настільки малою, що зараз вона, мабуть, близька до нуля", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей Patriot для України, - Кулеба