Украине нужна помощь партнеров в финансировании собственного оборонного производства, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в финансировании со стороны партнеров собственного оборонного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В начале войны у нас не было современного западного оружия. У нас был дефицитный 155-й калибр. Мы никогда его не производили, потому что не были страной НАТО. Мы начали производить. Я сейчас не буду вам говорить о наших мощностях, чтобы Россия просто не знала деталей. Но, тем не менее, мы производим 155-й калибр", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Триморья" в Вильнюсе.

Также, по словам президента, у Украины не было ни собственных дальнобойных дронов, ни современных систем радиоэлектронной борьбы.

"Сегодня дроны летят больше, чем на тысячу километров. Серьезные очень дроны. Думаю, многие это видели … Сегодня Украина производит системы РЭБ, производит уже сотнями. Но этого пока маловато. Потому что Россия атакует все. Просто все. И потому в этих направлениях нам нужна помощь", - сказал он.

Зеленский подчеркнул: "Где нам нужна помощь – это финансирование. Финансирование украинского производства".

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"Это то, что реально. Мы каждый день, каждый месяц, удваиваем производство, когда у нас есть финансирование. И мне кажется, это очень важно и для партнеров. Потому что у нас нет от партнёров никаких секретов. Потому этими технологиями мы обязательно поделимся. Они настоящие, они практичны, потому что они родились во время войны", - отметил он.

Президент Украины также заявил, что "у нас нет и такого производства ПВО, как "Пэтриот". Просто нет. Я хочу вам сказать: просто нужно время. Нам нужно, чтобы партнеры нам помогли".

"Нам не нужны системы "Пэтриот" навсегда. Мы обязательно сможем производить свои системы. Мы начали над этим работать. Я считаю, что мы обязательно это сможем, но в это время не хочется терять жизнь людей. И потому хочется, чтобы партнеры нам помогли выиграть это время", - резюмировал президент.

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