Украине нужна помощь партнеров в финансировании собственного оборонного производства, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в финансировании со стороны партнеров собственного оборонного производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В начале войны у нас не было современного западного оружия. У нас был дефицитный 155-й калибр. Мы никогда его не производили, потому что не были страной НАТО. Мы начали производить. Я сейчас не буду вам говорить о наших мощностях, чтобы Россия просто не знала деталей. Но, тем не менее, мы производим 155-й калибр", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Триморья" в Вильнюсе.
Также, по словам президента, у Украины не было ни собственных дальнобойных дронов, ни современных систем радиоэлектронной борьбы.
"Сегодня дроны летят больше, чем на тысячу километров. Серьезные очень дроны. Думаю, многие это видели … Сегодня Украина производит системы РЭБ, производит уже сотнями. Но этого пока маловато. Потому что Россия атакует все. Просто все. И потому в этих направлениях нам нужна помощь", - сказал он.
Зеленский подчеркнул: "Где нам нужна помощь – это финансирование. Финансирование украинского производства".
"Это то, что реально. Мы каждый день, каждый месяц, удваиваем производство, когда у нас есть финансирование. И мне кажется, это очень важно и для партнеров. Потому что у нас нет от партнёров никаких секретов. Потому этими технологиями мы обязательно поделимся. Они настоящие, они практичны, потому что они родились во время войны", - отметил он.
Президент Украины также заявил, что "у нас нет и такого производства ПВО, как "Пэтриот". Просто нет. Я хочу вам сказать: просто нужно время. Нам нужно, чтобы партнеры нам помогли".
"Нам не нужны системы "Пэтриот" навсегда. Мы обязательно сможем производить свои системы. Мы начали над этим работать. Я считаю, что мы обязательно это сможем, но в это время не хочется терять жизнь людей. И потому хочется, чтобы партнеры нам помогли выиграть это время", - резюмировал президент.
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Цей пісюніст бажає порзки України,виходячи з його дій,а не гасел!
2 років на раше підтримують це непорозуміня,і тільки остані 2 роки невдоволені своїм агентом,бо не виконав обіцяне "здати Київ за 3 дні,а всю Україну - за тиждень".
Хоча до цього ретельно готувався 3 роки.
Питаня :" ти ототожнюєш Україну с зє,як на раше - "є Зєленський - є Україна"?
нужно россии перекрыть поток нефтедолларов. потому что за нефтедоллары она ведет войну.
дальнобойных ракет, чтобы атаковать их нефтегазовые предприятия, которые находятся аж на урале, у нас пока что нет.
но мы можем атаковать их сбыт нефти.
большинство нефтевых портов находятся в европейской части россии, в зоне досягаемости наших беспилотников. несколько портов возле санкт-петербурга, несколько возле сочи. нужно разрушить инфраструктуру этих портов и устроить охоту дронов на российские нефтяные танкеры.
россия будет добывать нефть, но продавать она ее не сможет.
когда перекроем им возможность продавать нефть, переключиться на их военные обьекты. наносить удары по их военным заводам, складам, самолетам, кораблям. в зоне досягаемости наших дронов.
на фронте устроить охоту на их технику. аэроразведкой вычислять места расположения их танков и артиллерии и понемногу их уничтожать.
собівартість російської нафти 15 доларів.
росія продає свою нафту више потолка цін, по 70 доларів.
маржа 370%! фантастична!
захід навіть боїться допомогти нам у створенні власних ракет. тому що вони бояться, що інформація про це випливе, як розмова німецьких генералів, і росіяни потім помстяться заходу.
тому в цьому питанні надія має бути тільки на себе.
зеленському треба зібрати кращих українських конструкторів-ракетчиків, виділити їм фінансування і доручити запустити українську ракетну програму.
тож в радянському союзі найкращими були українські ракети. І радянську ракету винайшов українець з Житомира Корольов. Що ми не можемо зараз це все відновити?
нам потрібні ракети, щоб бити ними по військовим заводам в росії.
Прислати своїх суддів, прокурорів, слідчих. З необмеженими повноваженнями.
свєчнойснарядний заводік, десь на 1 000 000 *********** на рік.
бо росія виробляє на рік мільйон, а україна нуль.
партнери в будь-який момент можуть відмовитися від нас. і чим тоді будемо воювати?
Он привык снимать штаны и подставлять сраку для вылизывания подчиненым,одновременно с наслаждением вылизывая анусы более сильных.
Извинения зе перед кадыркиным,заглядывание в "глаз" пу в Париже - только единичные примеры.
якщо у нас буде дві рівні армії, то росія на цю війну буде дивитися вже зовсім по іншому.
у росії 400 літаків. нам потрібно витребувати у Заходу хотя би 200 f16, 100 у Європи і 100 у США.
у росії флот. нам флот не потрібен, ми б'ємо їх флот морськими дронами.
у росії є безпілотники шахед. у нас теж є свої безпілотники.
у росії залишилось 1000 танків, у нас десь 1000 танків.
у росії багато артилерійських установок, у нас багато.
росія вироблячє снаряди, ми ні.
росія виробляє ракети, ми ні.
Тобто де наші проблеми? потрібно добитися від заходу, щоб наконєц-то передали f16, почати виробляти свої снаряди і ракети, хотя би Грім 2 для початку.
та побачив там 1000 танків та багато артилерії... якщо по заяві нашого ж генштабу по пострілам 1 до 10...
Орки виробляють беспілотників в рази більше чим ми і це видно по кількості ударів...
за літаки на заході наразі говорять що вони нам не допоможуть... тому хоча б дали 30 а то з такою пізд...жжю від "партнерів" ще може статись що тільки 12 дадуть так як вони наразі говорять
будуватирозкрадати допомоги партнерів не треба було.
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на оборону.Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
Міст і обхідна дорога в Миколаєві для "розвантеня порту", вдноленя доріг у Сумах,і все ТІЛЬКИ З БЮДЖЕТУ! Бо фонди відновленя заходу не дозволять так відкрито красти.
Не говорячи про марафон,серіали/канали і утриманя себе в ОПі за 2 лярди!
Фінансуваня тебе і опи вистачилоб твоїх грошей,які тобі платить раша!
Чому не запитати найвеличнішого підора:"куди йдуть гроші від показу " сватів" на раше?".
Головний спонсор українського опору російської агресії - Європа, на території якої Путін розв'язав найбільшу війну з часів Другої світової.
США відігравали вирішальну роль у постачання зброї до початку 2024 року, коли закінчилися минулі асигнування. Зараз у Америки з Європою у військовій допомозі приблизно паритет, а у фінансовій - Європа далеко попереду.
BBC
Це навряд чи, особливо якщо розглядати не абсолютні цифри допомоги, а відносні. Вони показують, що Європа напружилася набагато серйозніше за США, а, отже, і запас міцності нижче.
Ось скільки віддали на підтримку України країни, що межують з Росією, які постраждають першими у разі наземного російського вторгнення:
Естонія - понад 4% ВВПЛитва - 2%Норвегія та Латвія - по 1,7%
США і Велика Британія виступили в десятки разів скромніше.
Їхня допомога не перевищила 0,32% і 0,55% їх ВВП відповідно, підрахували експерти Кільського інституту. І більшу частину цих грошей влада ненависних Кремлю англо-саксонських держав відправила не в Київ, а на рахунки своїх виробників озброєнь, чим підтримала свою економіку.
На фінішній своїй прямій, воно почало варнякати для рейтингу….
То коли ж він правду каже?
Думали,що воно про діючих Ющенка та Порошенка,а виявилося,що про себе,як він буде керувати країною
Від "путін нам указ!" до "повертаю вам Україну" поламану,знищену.
До речі! А про РЕБ, який виготовляє україна - це про той, який фінансував Порох (150млн)?
Нє, я вже чув, що "Нептун" і "Вільха" зробили при найвеличнішому... То ж не здивуюсь, що й це вони собі привласнять...
Не чув ніхто ..лише -"дайте,дайте,дайте"...до Заходу....
Ага, точно нужна помощь в финансировании. Ну а потом -
Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб'єктів та фортифікацій, - Шкіль Джерело:
и - все довольны, все смеются ...
Ой зєля іди, іди вже геть! Не доводь до Майдану!