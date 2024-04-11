Україні потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує фінансування з боку партнерів власного оборонного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На початку війни в нас не було сучасної західної зброї. У нас був дефіцитний 155-й калібр. Ми ніколи його не виробляли, тому що не були країною НАТО. Ми почали виробляти. Я зараз не буду вам говорити про наші потужності, щоб Росія просто не знала деталей. Проте ми виробляємо 155-й калібр", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Тримор'я у Вільнюсі.

Також, за словами президента, Україна не мала ні власних далекобійних дронів, ні сучасних систем радіоелектронної боротьби.

"Сьогодні дрони летять більше ніж на тисячу кілометрів. Серйозні дуже дрони. Я думаю, багато хто це бачив... Сьогодні Україна виробляє системи РЕБ, виробляє вже сотнями. Але цього поки що замало. Тому що Росія атакує все. Просто все. І тому в цих напрямах нам потрібна допомога", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею та Великою Британією, - Зеленський

Зеленський наголосив: "Де нам потрібна допомога - це фінансування. Фінансування українського виробництва".

"Це те, що реально. Ми щодня, щомісяця, подвоюємо виробництво, коли в нас є фінансування. І мені здається, це дуже важливо і для партнерів. Тому що в нас немає від партнерів жодних секретів. Тож цими технологіями ми обов'язково поділимося. Вони справжні, вони практичні, тому що вони народилися під час війни", - зазначив він.

Президент України також заявив, що "в нас немає і такого виробництва ППО, як Patriot. Просто немає. Я хочу вам сказати - просто потрібен час. Нам потрібно, щоб партнери нам допомогли".

"Нам не потрібні системи Patriot назавжди. Ми обов'язково зможемо виробляти свої системи. Ми почали над цим працювати. Я вважаю, що ми обов'язково це зможемо, але в цей час не хочеться втрачати життя людей. І тому хочеться, щоб партнери нам допомогли виграти цей час", - резюмував президент.

Читайте: Зеленський: ППО зараз - перший пріоритет. Вони є у світі та мають захищати життя