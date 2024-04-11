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Україні потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує фінансування з боку партнерів власного оборонного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На початку війни в нас не було сучасної західної зброї. У нас був дефіцитний 155-й калібр. Ми ніколи його не виробляли, тому що не були країною НАТО. Ми почали виробляти. Я зараз не буду вам говорити про наші потужності, щоб Росія просто не знала деталей. Проте ми виробляємо 155-й калібр", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Тримор'я у Вільнюсі.

Також, за словами президента, Україна не мала ні власних далекобійних дронів, ні сучасних систем радіоелектронної боротьби.

"Сьогодні дрони летять більше ніж на тисячу кілометрів. Серйозні дуже дрони. Я думаю, багато хто це бачив... Сьогодні Україна виробляє системи РЕБ, виробляє вже сотнями. Але цього поки що замало. Тому що Росія атакує все. Просто все. І тому в цих напрямах нам потрібна допомога", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею та Великою Британією, - Зеленський

Зеленський наголосив: "Де нам потрібна допомога - це фінансування. Фінансування українського виробництва".

"Це те, що реально. Ми щодня, щомісяця, подвоюємо виробництво, коли в нас є фінансування. І мені здається, це дуже важливо і для партнерів. Тому що в нас немає від партнерів жодних секретів. Тож цими технологіями ми обов'язково поділимося. Вони справжні, вони практичні, тому що вони народилися під час війни", - зазначив він.

Президент України також заявив, що "в нас немає і такого виробництва ППО, як Patriot. Просто немає. Я хочу вам сказати - просто потрібен час. Нам потрібно, щоб партнери нам допомогли".

"Нам не потрібні системи Patriot назавжди. Ми обов'язково зможемо виробляти свої системи. Ми почали над цим працювати. Я вважаю, що ми обов'язково це зможемо, але в цей час не хочеться втрачати життя людей. І тому хочеться, щоб партнери нам допомогли виграти цей час", - резюмував президент.

Читайте: Зеленський: ППО зараз - перший пріоритет. Вони є у світі та мають захищати життя

Автор: 

військово-промисловий комплекс (282) Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+31
Невже? Україні потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва? А що ти робив Боневтіке Херпідовичу цілих 5 років, руйнував ті підприємства де "бариги" налагодили випуск? А куди поділися мільярди, які захід давав Україні ці два роки?
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11.04.2024 20:11
+14
Я так хвилююся за Україну, що навіть болію, чому нарід не бачить, що разом із Херпіду ми не отримаємо перемоги. Тільки передача влади Верховній Раді і негайне стврорення Уряду спасіння, поки ще не пізно. Достатньо відосів-гундосів, брехні і марафонів, потрібно відновлювати все і виборювати Україну, а не створювати умови для рейтингу всього єдиного Гундоса.
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11.04.2024 20:28
+13
уй*бки зеленоригані
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11.04.2024 20:13
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Невже? Україні потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва? А що ти робив Боневтіке Херпідовичу цілих 5 років, руйнував ті підприємства де "бариги" налагодили випуск? А куди поділися мільярди, які захід давав Україні ці два роки?
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11.04.2024 20:11 Відповісти
А яке твоє відношення до "піаніста"?
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11.04.2024 20:26 Відповісти
На виборах 2019 року був адекватний єдиний кандидат, який зараз воює на фронті,
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11.04.2024 21:14 Відповісти
У другому турі 2019 за кого голосував?
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11.04.2024 21:17 Відповісти
Я так хвилююся за Україну, що навіть болію, чому нарід не бачить, що разом із Херпіду ми не отримаємо перемоги. Тільки передача влади Верховній Раді і негайне стврорення Уряду спасіння, поки ще не пізно. Достатньо відосів-гундосів, брехні і марафонів, потрібно відновлювати все і виборювати Україну, а не створювати умови для рейтингу всього єдиного Гундоса.
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11.04.2024 20:28 Відповісти
Не треба ображати піаністів,прирівнюючи їх до пісюніста! Це як порівнювати зє-торчіля з Черчилем!
Цей пісюніст бажає порзки України,виходячи з його дій,а не гасел!
2 років на раше підтримують це непорозуміня,і тільки остані 2 роки невдоволені своїм агентом,бо не виконав обіцяне "здати Київ за 3 дні,а всю Україну - за тиждень".
Хоча до цього ретельно готувався 3 роки.
Питаня :" ти ототожнюєш Україну с зє,як на раше - "є Зєленський - є Україна"?
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11.04.2024 20:34 Відповісти
Загубив "0"! Зє на раше підтримували 20 років,і підтримують досі(фінансово) .
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11.04.2024 21:21 Відповісти
как уничтожить россию:
нужно россии перекрыть поток нефтедолларов. потому что за нефтедоллары она ведет войну.
дальнобойных ракет, чтобы атаковать их нефтегазовые предприятия, которые находятся аж на урале, у нас пока что нет.
но мы можем атаковать их сбыт нефти.
большинство нефтевых портов находятся в европейской части россии, в зоне досягаемости наших беспилотников. несколько портов возле санкт-петербурга, несколько возле сочи. нужно разрушить инфраструктуру этих портов и устроить охоту дронов на российские нефтяные танкеры.
россия будет добывать нефть, но продавать она ее не сможет.
когда перекроем им возможность продавать нефть, переключиться на их военные обьекты. наносить удары по их военным заводам, складам, самолетам, кораблям. в зоне досягаемости наших дронов.
на фронте устроить охоту на их технику. аэроразведкой вычислять места расположения их танков и артиллерии и понемногу их уничтожать.
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11.04.2024 20:11 Відповісти
Ну так ідіть і вичисляйте, знищуйте місця розташування їх танків і артилерії. З Франції всі вміють давати поради. Слово без діла мертве, так в біблії написано
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11.04.2024 20:44 Відповісти
а архітектори повинні самі йти класти цеглу.
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11.04.2024 20:50 Відповісти
Брєд. Зараз маржа від продажу нафти невелика. Там великих грошей не заробиш. У росії є купа інших способів заробляти.
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11.04.2024 20:58 Відповісти
кремлебот? їхній основний заробіток - це від продажу нафти.
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11.04.2024 21:14 Відповісти
росія в рік продає нафти на 300 млрд доларів.

собівартість російської нафти 15 доларів.

росія продає свою нафту више потолка цін, по 70 доларів.

маржа 370%! фантастична!
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11.04.2024 21:16 Відповісти
уй*бки зеленоригані
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11.04.2024 20:13 Відповісти
Хочуть більше красти.
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11.04.2024 20:14 Відповісти
Фінансування оборонного виробництва подорожче шашликів буде, хоча твої "шашлики" обийшлися українському народу забагато дорожче .
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11.04.2024 20:17 Відповісти
І тут треба вкрасти !
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11.04.2024 20:17 Відповісти
Та нам все потрібно - окрім бешених собак - може и допоможуть
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11.04.2024 20:17 Відповісти
захід нам ракети не передасть для нанесення ударів по території росії.

захід навіть боїться допомогти нам у створенні власних ракет. тому що вони бояться, що інформація про це випливе, як розмова німецьких генералів, і росіяни потім помстяться заходу.

тому в цьому питанні надія має бути тільки на себе.

зеленському треба зібрати кращих українських конструкторів-ракетчиків, виділити їм фінансування і доручити запустити українську ракетну програму.

тож в радянському союзі найкращими були українські ракети. І радянську ракету винайшов українець з Житомира Корольов. Що ми не можемо зараз це все відновити?

нам потрібні ракети, щоб бити ними по військовим заводам в росії.
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11.04.2024 20:19 Відповісти
Ты еще попроси на "защиту" ТЭС денег... А то найемы всякие мало заработали.
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11.04.2024 20:21 Відповісти
Може краще для початку в тебе, боневтік хєрпіду кабиздох, тих грошей пошукати та у твоїх поплічників-посіпак зелених??
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11.04.2024 20:21 Відповісти
Перед тим як клянчити - пробували забрати (законо) вкрадене у держави бенєй , резніковим і у дружбанів Оп ?!
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11.04.2024 20:23 Відповісти
Та шо ти кажеш 🤡 вова ...!? Так верніть зелені швондери , все шо в Україні зп**дили і допомога не відходячи від каси ...буде
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11.04.2024 20:24 Відповісти
ШО ВСЕ ЗПЗДИЛИ !?)
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11.04.2024 20:24 Відповісти
Саме час подумати (!) про власне виробництво, на третьому році війни, коли вже видно, що партнери не можуть витягнути Україну на своєму горбі, і коли вже кацапи отримали завелику перевагу в озброєнні. Доходить до стратєха, як до жирафа.
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11.04.2024 20:24 Відповісти
Статті одна за однією на Заході. Про розкрадання владою Зеленского. І кацапня це ще більше розганяє. Тільки у нас все як на ржачних шоу під час війни. Артисти-кварталісти животи від сміху надривають, а на фронті пекло. І два сценарії попереду. Один поганий, а другий ще гірший.
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11.04.2024 20:26 Відповісти
Захід міг би сильно допомогти, чого там.

Прислати своїх суддів, прокурорів, слідчих. З необмеженими повноваженнями.
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11.04.2024 20:27 Відповісти
Заберіть у крадія бені гроші та робіть зброю .
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11.04.2024 20:27 Відповісти
україні потрібно побудувати свій свєчной снарядний заводік, десь на 1 000 000 *********** на рік.

бо росія виробляє на рік мільйон, а україна нуль.

партнери в будь-який момент можуть відмовитися від нас. і чим тоді будемо воювати?
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11.04.2024 20:28 Відповісти
пуштун, ще не заарештований?
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11.04.2024 20:31 Відповісти
А виробляти будуть клоуни з футболістами, під керівництвом мусорів.
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11.04.2024 20:33 Відповісти
неудобно как то клянчить, когда у тебя под носом жирует тотальное ворье
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11.04.2024 20:36 Відповісти
Это приличному человеку,но не сраколизу зе!
Он привык снимать штаны и подставлять сраку для вылизывания подчиненым,одновременно с наслаждением вылизывая анусы более сильных.
Извинения зе перед кадыркиным,заглядывание в "глаз" пу в Париже - только единичные примеры.
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11.04.2024 21:27 Відповісти
мене чорти беруть як я читаю що ця московська гнида пише, і є ж досі ідіоти які це дивляться, вірять, може і сльозу пускають, тепер головне на потоки поставити тимошенка і вернути портнова, все решту є
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11.04.2024 20:37 Відповісти
Тимошенко ВЖЕ на потоках "обороних споруд",а Портнов сам не бажає,бо на нього можуть ліцензію виписати як СБУ,так і ФСБ.
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11.04.2024 21:30 Відповісти
Краще нехай зброю дають чим гроші.... гроші підуть в чорну диру і ні зброї не буде ні грошей... як з тими 40 млрд на дрони...
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11.04.2024 20:38 Відповісти
нам потрібно по озброєнню зрівнятися з росією.

якщо у нас буде дві рівні армії, то росія на цю війну буде дивитися вже зовсім по іншому.

у росії 400 літаків. нам потрібно витребувати у Заходу хотя би 200 f16, 100 у Європи і 100 у США.

у росії флот. нам флот не потрібен, ми б'ємо їх флот морськими дронами.

у росії є безпілотники шахед. у нас теж є свої безпілотники.

у росії залишилось 1000 танків, у нас десь 1000 танків.

у росії багато артилерійських установок, у нас багато.

росія вироблячє снаряди, ми ні.

росія виробляє ракети, ми ні.

Тобто де наші проблеми? потрібно добитися від заходу, щоб наконєц-то передали f16, почати виробляти свої снаряди і ракети, хотя би Грім 2 для початку.
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11.04.2024 20:39 Відповісти
Тільки от що не хватає.... до того щоб ти Роман не ховався у Франції і пішов у військо

та побачив там 1000 танків та багато артилерії... якщо по заяві нашого ж генштабу по пострілам 1 до 10...

Орки виробляють беспілотників в рази більше чим ми і це видно по кількості ударів...

за літаки на заході наразі говорять що вони нам не допоможуть... тому хоча б дали 30 а то з такою пізд...жжю від "партнерів" ще може статись що тільки 12 дадуть так як вони наразі говорять
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11.04.2024 21:54 Відповісти
Дороги будувати розкрадати допомоги партнерів не треба було.
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11.04.2024 20:40 Відповісти
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на оборону.Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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11.04.2024 20:41 Відповісти
Гроші клячих? А нахера крадеш на асфальті там де прилітає?!
Міст і обхідна дорога в Миколаєві для "розвантеня порту", вдноленя доріг у Сумах,і все ТІЛЬКИ З БЮДЖЕТУ! Бо фонди відновленя заходу не дозволять так відкрито красти.
Не говорячи про марафон,серіали/канали і утриманя себе в ОПі за 2 лярди!
Фінансуваня тебе і опи вистачилоб твоїх грошей,які тобі платить раша!
Чому не запитати найвеличнішого підора:"куди йдуть гроші від показу " сватів" на раше?".
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11.04.2024 20:45 Відповісти
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11.04.2024 20:48 Відповісти
За два роки війни Захід пообіцяв Україні близько 250 млрд євро і виділив уже майже три чверті цих грошей, підрахували експерти Кільського інституту світової економіки.

Головний спонсор українського опору російської агресії - Європа, на території якої Путін розв'язав найбільшу війну з часів Другої світової.

США відігравали вирішальну роль у постачання зброї до початку 2024 року, коли закінчилися минулі асигнування. Зараз у Америки з Європою у військовій допомозі приблизно паритет, а у фінансовій - Європа далеко попереду.

BBC
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11.04.2024 20:52 Відповісти
"Щоб повністю замінити військову допомогу США в 2024 році, Європі доведеться подвоїти нинішній рівень і темпи постачання озброєнь", - пишуть аналітики Кільського інституту.

Це навряд чи, особливо якщо розглядати не абсолютні цифри допомоги, а відносні. Вони показують, що Європа напружилася набагато серйозніше за США, а, отже, і запас міцності нижче.

Ось скільки віддали на підтримку України країни, що межують з Росією, які постраждають першими у разі наземного російського вторгнення:

Естонія - понад 4% ВВПЛитва - 2%Норвегія та Латвія - по 1,7%

США і Велика Британія виступили в десятки разів скромніше.

Їхня допомога не перевищила 0,32% і 0,55% їх ВВП відповідно, підрахували експерти Кільського інституту. І більшу частину цих грошей влада ненависних Кремлю англо-саксонських держав відправила не в Київ, а на рахунки своїх виробників озброєнь, чим підтримала свою економіку.
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11.04.2024 20:53 Відповісти
А як же він прутіну хотів позаглядувати в усі отвори??
На фінішній своїй прямій, воно почало варнякати для рейтингу….
То коли ж він правду каже?
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11.04.2024 20:48 Відповісти
КАЗАВ! Зі сцени.
Думали,що воно про діючих Ющенка та Порошенка,а виявилося,що про себе,як він буде керувати країною
Від "путін нам указ!" до "повертаю вам Україну" поламану,знищену.
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11.04.2024 21:39 Відповісти
Таке враження, що цього обдолбаного продажного мудака спочатку накачують марафетом, потім будять і дають зачитати текст з бумажки. А далі - новий приходняк і назад в люлю.
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11.04.2024 20:50 Відповісти
Поверніть вкрадене!
До речі! А про РЕБ, який виготовляє україна - це про той, який фінансував Порох (150млн)?
Нє, я вже чув, що "Нептун" і "Вільха" зробили при найвеличнішому... То ж не здивуюсь, що й це вони собі привласнять...
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11.04.2024 20:55 Відповісти
Як і славу за кошти що Нафтогаз виграв у Газпрому в судах завдяки Коболєву та Порошенко Зе привласнив і їх же потратив на "дороги"...
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11.04.2024 21:24 Відповісти
Не мали нічого, бо безтолковий ішак будував дороги та мости для зручного захоплення кацапами держави. При цьому половину виділених коштів вкрали, чим унеможливили просування кацапні далі. Обкурене чмо вважає, що його несправедливо недооцінюють за такий "героїзм".
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11.04.2024 20:58 Відповісти
Чергова маячня і блюзнірство від бубнового.
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11.04.2024 20:59 Відповісти
Боневтик шашлычный.
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11.04.2024 21:00 Відповісти
А фінансування останні два роки це що було?
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11.04.2024 21:03 Відповісти
А найвеличніший та його шапіто хоч щось задонатили на ЗСУ...?!!
Не чув ніхто ..лише -"дайте,дайте,дайте"...до Заходу....
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11.04.2024 21:21 Відповісти
Україні потрібна допомога партнерів у фінансуванні власного оборонного виробництва, - Зеленський Джерело:
Ага, точно нужна помощь в финансировании. Ну а потом -

Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб'єктів та фортифікацій, - Шкіль Джерело:

и - все довольны, все смеются ...
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11.04.2024 21:27 Відповісти
Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема" - зелений покидьок
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11.04.2024 21:33 Відповісти
А що ти фінансував до початку повномасштабної війни? Асфальт та власні офшори! А тепер тобі всі винні, а ти ''только сваім радітєлям''.
Ой зєля іди, іди вже геть! Не доводь до Майдану!
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11.04.2024 22:38 Відповісти
Проснулся.....это нужно было делать с марта 2022 ...
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11.04.2024 23:11 Відповісти
Тю. Так они ж с 2019 сами и заморозили финансирование ВПК. И + Мрию оставили на убой
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12.04.2024 00:24 Відповісти
Фінансування може надати надзвичайно легко батальон Монако, а якщо пройтись по спадщина прокурорів і судей + їхніх мам і жінок , то вистачить навіть на освоєння космосу.
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11.04.2024 23:29 Відповісти
Бууубочка! Вам нада жевать а не говорить
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12.04.2024 00:23 Відповісти
Україні потрібно конфіскувати у вас вкрадені мільярди з держбюджету?
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12.04.2024 08:36 Відповісти
 
 