Украина получит от США $138 млн на модернизацию ПВО, - посол Бринк

11 апреля Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о предоставлении Украине $138 миллионов для модернизации систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО", – рассказала посол.

По ее словам, средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне непрекращающихся атак России на энергетическую сеть и украинский народ".

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