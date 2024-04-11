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Украина получит от США $138 млн на модернизацию ПВО, - посол Бринк
11 апреля Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о предоставлении Украине $138 миллионов для модернизации систем противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написала посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО", – рассказала посол.
По ее словам, средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне непрекращающихся атак России на энергетическую сеть и украинский народ".
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+4 Максим Колісник #535486
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Про яку модернізацію можливо балакати?!
Це «на патрони». Щоб штани підтримати.
А не на розвиток.
Але, слід розуміти, більше. ніж ця крапля - адміністрація Байдена надати не може...
Як співав Бутусов. Не наш Бутусов, а той маскофскій.
«Вазьмі банджо сиграй мну на прощаньє».
Щодо того, з яких джерел профінансується ця угода, то кошти візьмуть з того гранту у 300 млн доларів, які Україна отримала у рамках щорічного закону про витрати на оборону, https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_nareshti_zjavljajetsja_oboronnij_bjudzhet_iz_pivrichnoju_zatrimkoju_tam_je_groshi_dlja_ukrajini-14827.html який у США з'явився із піврічною затримкою .
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Міноборони стверджує , що Конгрес надав 18.9млрд на USAI,
використали тільки 12.3млрд,
залишок 6.6млрд
проте на обслуговування Hawk гроші взяли з програми USAI, на котру кожного року виділяють 300млн в рамках бюджета міноборони
"І в безпосередній бюджет Пентагону все ж таки потрапили гроші на озброєння для України - 300 млн доларів за програмою USAI"
Тобто мають 6.6млрд виділені Конгресом, проте щось заважає користуватись, та чекали поки на USAI надійдуть ще 300млн від міноборони...
"https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/15/7183770/ Три шляхи та одна перешкода: як США можуть надати військову допомогу ЗСУ навіть без бюджету "
ботам прийдеться тепер, на укрправді також писати, що це методичка