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Новости Помощь Украине
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Украина получит от США $138 млн на модернизацию ПВО, - посол Бринк

ппо,системи

11 апреля Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о предоставлении Украине $138 миллионов для модернизации систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО", – рассказала посол.

По ее словам, средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне непрекращающихся атак России на энергетическую сеть и украинский народ".

Читайте также: Украине нужны средства ПВО и ракеты, - Бринк

Автор: 

ПВО (2727) США (26513) Бринк Бриджит (184)


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Топ комментарии
+4
Супер. Нам ППО треба зараз і готове
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11.04.2024 21:56
+2
ну американцы вы такие смешные ну что такое 138 миллиона там и на 4 делить нечего а еще видимость работы создать надо
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11.04.2024 21:57
+1
Із цікавого
Щодо того, з яких джерел профінансується ця угода, то кошти візьмуть з того гранту у 300 млн доларів, які Україна отримала у рамках щорічного закону про витрати на оборону, https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_nareshti_zjavljajetsja_oboronnij_bjudzhet_iz_pivrichnoju_zatrimkoju_tam_je_groshi_dlja_ukrajini-14827.html який у США з'явився із піврічною затримкою .

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Міноборони стверджує , що Конгрес надав 18.9млрд на USAI,
використали тільки 12.3млрд,
залишок 6.6млрд

проте на обслуговування Hawk гроші взяли з програми USAI, на котру кожного року виділяють 300млн в рамках бюджета міноборони
"І в безпосередній бюджет Пентагону все ж таки потрапили гроші на озброєння для України - 300 млн доларів за програмою USAI"

Тобто мають 6.6млрд виділені Конгресом, проте щось заважає користуватись, та чекали поки на USAI надійдуть ще 300млн від міноборони...
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12.04.2024 00:13
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Супер. Нам ППО треба зараз і готове
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11.04.2024 21:56 Ответить
Раша заслуговує такого же малюнку по їх території
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11.04.2024 21:56 Ответить
ну американцы вы такие смешные ну что такое 138 миллиона там и на 4 делить нечего а еще видимость работы создать надо
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11.04.2024 21:57 Ответить
Дякуємо за розуміння і дуже важливу допомогу ППО України, пані посол Брінк.
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11.04.2024 23:02 Ответить
138 міліонів$ це річний бюджет «середнего» магазину у США типу Волмарт

Про яку модернізацію можливо балакати?!
Це «на патрони». Щоб штани підтримати.

А не на розвиток.
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12.04.2024 06:27 Ответить
Посол нашептал какой-то бред или это бредовый перевод.
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11.04.2024 22:05 Ответить
Гроші були в тумбочці?
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11.04.2024 22:05 Ответить
Терміново разпилять!
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11.04.2024 22:26 Ответить
крапля США до потреби.
Але, слід розуміти, більше. ніж ця крапля - адміністрація Байдена надати не може...
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11.04.2024 22:53 Ответить
І ми розуміємо, що без допомоги посла США в Україні, яка перебуває під загрозою ракет РФ разом з киянами, ця угода про надання коштів США на модернізацію ППО України навряд чи була б підписана. Дякуємо, пані посол Брінк!
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12.04.2024 01:14 Ответить
модерніація під що????до цих ппо що в нас стоять, ракет майже нема.
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11.04.2024 23:10 Ответить
«Гудбай , Америка. О-о-о.»
Як співав Бутусов. Не наш Бутусов, а той маскофскій.

«Вазьмі банджо сиграй мну на прощаньє».
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11.04.2024 23:20 Ответить
https://defence-ua.com/news/remont_ta_modernizatsija_ukrajinskih_zrk_hawk_prodazh_pogodzheno_groshi_takozh_je-14996.html HAWK Phase III
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11.04.2024 23:48 Ответить
Із цікавого
Щодо того, з яких джерел профінансується ця угода, то кошти візьмуть з того гранту у 300 млн доларів, які Україна отримала у рамках щорічного закону про витрати на оборону, https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_nareshti_zjavljajetsja_oboronnij_bjudzhet_iz_pivrichnoju_zatrimkoju_tam_je_groshi_dlja_ukrajini-14827.html який у США з'явився із піврічною затримкою .

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Міноборони стверджує , що Конгрес надав 18.9млрд на USAI,
використали тільки 12.3млрд,
залишок 6.6млрд

проте на обслуговування Hawk гроші взяли з програми USAI, на котру кожного року виділяють 300млн в рамках бюджета міноборони
"І в безпосередній бюджет Пентагону все ж таки потрапили гроші на озброєння для України - 300 млн доларів за програмою USAI"

Тобто мають 6.6млрд виділені Конгресом, проте щось заважає користуватись, та чекали поки на USAI надійдуть ще 300млн від міноборони...
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12.04.2024 00:13 Ответить
Кремлівська методичка від трампіста-путініста.
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12.04.2024 00:23 Ответить
Знову підтвердження, що гроші є
"https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/15/7183770/ Три шляхи та одна перешкода: як США можуть надати військову допомогу ЗСУ навіть без бюджету "

ботам прийдеться тепер, на укрправді також писати, що це методичка
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15.04.2024 16:56 Ответить
 
 