УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8250 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 391 17

Україна отримає від США $138 млн на модернізацію ППО, - посол Брінк

ппо,системи

11 квітня Сполучені Штати Америки підписали угоду, про надання Україні $138 мільйонів для модернізації систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО", - розповіла посол.

За її словами, кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".

Читайте: Якщо фінансування від США не буде, ЄС доведеться збільшити допомогу Україні, - Макрон

Автор: 

ППО (3183) США (22769) Брінк Бріджит (233)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Супер. Нам ППО треба зараз і готове
показати весь коментар
11.04.2024 21:56
+2
ну американцы вы такие смешные ну что такое 138 миллиона там и на 4 делить нечего а еще видимость работы создать надо
показати весь коментар
11.04.2024 21:57
+1
Із цікавого
Щодо того, з яких джерел профінансується ця угода, то кошти візьмуть з того гранту у 300 млн доларів, які Україна отримала у рамках щорічного закону про витрати на оборону, https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_nareshti_zjavljajetsja_oboronnij_bjudzhet_iz_pivrichnoju_zatrimkoju_tam_je_groshi_dlja_ukrajini-14827.html який у США з'явився із піврічною затримкою .

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Міноборони стверджує , що Конгрес надав 18.9млрд на USAI,
використали тільки 12.3млрд,
залишок 6.6млрд

проте на обслуговування Hawk гроші взяли з програми USAI, на котру кожного року виділяють 300млн в рамках бюджета міноборони
"І в безпосередній бюджет Пентагону все ж таки потрапили гроші на озброєння для України - 300 млн доларів за програмою USAI"

Тобто мають 6.6млрд виділені Конгресом, проте щось заважає користуватись, та чекали поки на USAI надійдуть ще 300млн від міноборони...
показати весь коментар
12.04.2024 00:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер. Нам ППО треба зараз і готове
показати весь коментар
11.04.2024 21:56 Відповісти
Раша заслуговує такого же малюнку по їх території
показати весь коментар
11.04.2024 21:56 Відповісти
ну американцы вы такие смешные ну что такое 138 миллиона там и на 4 делить нечего а еще видимость работы создать надо
показати весь коментар
11.04.2024 21:57 Відповісти
Дякуємо за розуміння і дуже важливу допомогу ППО України, пані посол Брінк.
показати весь коментар
11.04.2024 23:02 Відповісти
138 міліонів$ це річний бюджет «середнего» магазину у США типу Волмарт

Про яку модернізацію можливо балакати?!
Це «на патрони». Щоб штани підтримати.

А не на розвиток.
показати весь коментар
12.04.2024 06:27 Відповісти
Посол нашептал какой-то бред или это бредовый перевод.
показати весь коментар
11.04.2024 22:05 Відповісти
Гроші були в тумбочці?
показати весь коментар
11.04.2024 22:05 Відповісти
Терміново разпилять!
показати весь коментар
11.04.2024 22:26 Відповісти
крапля США до потреби.
Але, слід розуміти, більше. ніж ця крапля - адміністрація Байдена надати не може...
показати весь коментар
11.04.2024 22:53 Відповісти
І ми розуміємо, що без допомоги посла США в Україні, яка перебуває під загрозою ракет РФ разом з киянами, ця угода про надання коштів США на модернізацію ППО України навряд чи була б підписана. Дякуємо, пані посол Брінк!
показати весь коментар
12.04.2024 01:14 Відповісти
модерніація під що????до цих ппо що в нас стоять, ракет майже нема.
показати весь коментар
11.04.2024 23:10 Відповісти
«Гудбай , Америка. О-о-о.»
Як співав Бутусов. Не наш Бутусов, а той маскофскій.

«Вазьмі банджо сиграй мну на прощаньє».
показати весь коментар
11.04.2024 23:20 Відповісти
https://defence-ua.com/news/remont_ta_modernizatsija_ukrajinskih_zrk_hawk_prodazh_pogodzheno_groshi_takozh_je-14996.html HAWK Phase III
показати весь коментар
11.04.2024 23:48 Відповісти
Із цікавого
Щодо того, з яких джерел профінансується ця угода, то кошти візьмуть з того гранту у 300 млн доларів, які Україна отримала у рамках щорічного закону про витрати на оборону, https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_nareshti_zjavljajetsja_oboronnij_bjudzhet_iz_pivrichnoju_zatrimkoju_tam_je_groshi_dlja_ukrajini-14827.html який у США з'явився із піврічною затримкою .

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Міноборони стверджує , що Конгрес надав 18.9млрд на USAI,
використали тільки 12.3млрд,
залишок 6.6млрд

проте на обслуговування Hawk гроші взяли з програми USAI, на котру кожного року виділяють 300млн в рамках бюджета міноборони
"І в безпосередній бюджет Пентагону все ж таки потрапили гроші на озброєння для України - 300 млн доларів за програмою USAI"

Тобто мають 6.6млрд виділені Конгресом, проте щось заважає користуватись, та чекали поки на USAI надійдуть ще 300млн від міноборони...
показати весь коментар
12.04.2024 00:13 Відповісти
Кремлівська методичка від трампіста-путініста.
показати весь коментар
12.04.2024 00:23 Відповісти
Знову підтвердження, що гроші є
"https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/15/7183770/ Три шляхи та одна перешкода: як США можуть надати військову допомогу ЗСУ навіть без бюджету "

ботам прийдеться тепер, на укрправді також писати, що це методичка
показати весь коментар
15.04.2024 16:56 Відповісти
 
 