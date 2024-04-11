Україна отримає від США $138 млн на модернізацію ППО, - посол Брінк

11 квітня Сполучені Штати Америки підписали угоду, про надання Україні $138 мільйонів для модернізації систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО", - розповіла посол.

За її словами, кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".

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