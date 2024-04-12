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"Мирный план Эрдогана" - это российский фейк, - пресс-секретарь Ермака Заривна

ердоган

В Офисе президента заявили, что информация о "мирном договоре" Турции о переговорах между Украиной и Россией, цель которого - заморозить войну до 2040 года, не соответствует действительности.

Об этом заявила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

"Издание российских журналистов-мигрантов" Новая Газета. Европа" опубликовала новость, что Турция якобы предлагает Украине и России план по заморозке войны, предусматривающий отказ Киева от НАТО, по меньшей мере, до 2040 года.

В этом контексте Заривна отметила: "Первоисточником этой информации является российский Telegram-канал, контролируемый российскими спецслужбами. Информация появилась еще 23 марта. Странно, что далее сообщения распространялись в "Новая Газета. Европа" и пророссийских Telegram-каналах.

Отмечается, что еще 22-23 марта почти идентичную "Новой Газете" информацию распространяли каналы MediaKiller, ЗеРада, Легитимный, которые Центр противодействия дезинформации и СБУ внесли в "список каналов вражеской пропаганды".

"Похоже, что россияне насыщают инфополе дезинформацией и пытаются сместить фокус фейками перед предстоящим саммитом в Швейцарии относительно достижения мира в Украине", - говорит пресс-секретарь.

На саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии, основной темой обсуждения станет формула мира президента Владимира Зеленского, добавляет она. Вчера Зеленский говорил с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, а работа со швейцарской командой продолжается 24/7.

"Впоследствии сможем обнародовать цифру участников, процесс подготовки продолжается. Поэтому российская дезинформация не сможет "сбить" нас с пути к миру на условиях Украины", - резюмировала Дарья Заривна.

Также читайте: Заморозка войны и отказ от ядерного оружия: Турция предлагает Украине и РФ проект нового "мирного договора"

Автор: 

россия (95441) Турция (3379) Офис Президента (1796) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+19
Прес-секретар єрмака????? А єрмак це хто??? Що це було???? У що це "стадо" перетворило Україну?
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12.04.2024 01:14
+16
А що так злякались? Ердоган вчергове розповів про закулісні перемовини?
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12.04.2024 00:32
+14
У завхоза прес-секретарка? Хоть поржом...
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12.04.2024 00:56
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А що так злякались? Ердоган вчергове розповів про закулісні перемовини?
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12.04.2024 00:32 Ответить
схоже це був план не Ердогана, па самого дьЄрмака
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12.04.2024 02:22 Ответить
ФСБ заявило шо задержала 6 (?) граждан Средней Азии планирующих тер.акт в Донецке (?) .По версии фсб деятельность группы координировали из Украины (?), куда они потом хотели попасть через Турцию.
Не везет таджикам и узбекам.
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12.04.2024 09:01 Ответить
Ердоган вчергове перданув в калюжу
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12.04.2024 07:50 Ответить
Секретарь секретаря.
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12.04.2024 09:21 Ответить
Дебіли, вага формула миру не працюе вине буде працювати. Вона нереальна в ******** умовах.
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12.04.2024 00:35 Ответить
то шо - здаємося? 🤡
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12.04.2024 07:43 Ответить
у нас є арахамія!
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12.04.2024 07:48 Ответить
Спитай ЗЕ що зливае країну.
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12.04.2024 10:25 Ответить
"Мирний план Ердогана"...це троллінг, питання кого?

Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. ??? тут правда чи ні?

Джерело стверджує, що текст документа наразі отримали всі три сторони, тобто Туреччина, Росія та Україна. фейк? Що каже Туреччина - документ є чи ні?
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12.04.2024 00:37 Ответить
По словацькі « кашляти на те» , а по українські « начхати» на ті бумаги.

НИЯКИХ перемовин .
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12.04.2024 00:40 Ответить
США дозволили Норвегії передати Україні 22 винищувачі F-16 - ЗМІ Джерело:
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12.04.2024 01:12 Ответить
бот
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12.04.2024 01:23 Ответить
Ну це було зрозуміло відразу,для тих,хто знайшов першоджерело,яким виявилась ФСБшна газета "хороших рускіх - "Новая газета.Європа".Тут питання в іншому,нахіба телеграм помийки Банкової,в тому числі і телеграм помийка,яку пов'язують з самою Зарівною,цілий день розганяли цю новину без жодних посилань на першоджерело?
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12.04.2024 00:39 Ответить
Мабуть робили Ердогану рекламу - який він бяка.
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12.04.2024 00:43 Ответить
І для чого ви цю прутню скинули під мій комент?Це стандартна операція прикриття ФБШної агентури,а ще є один ржачний спосіб у орків свою агентуру відбілювати-присвоєнням почесного звання "іноагент".
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12.04.2024 01:05 Ответить
Вони терплять крайню потребу в злиденній Латвії, воюючи з мордором, а Ви так погано про них відгукуєтеся
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12.04.2024 01:11 Ответить
ох вже ця сеча та пекельні борошна....
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12.04.2024 01:25 Ответить
У вас гугл перекладач здох на ,,потребі,,
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12.04.2024 01:25 Ответить
це кацабот, див. нижче
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12.04.2024 01:26 Ответить
Питання в іншому - ви хочаб руки помили після копирсання в баранограм-помиях?
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12.04.2024 07:49 Ответить
А прес-секретарка ВОП Зеленського, уже звільнена ??
Ну тоді від прес-секретаря голови ВРУ треба озвучувати усілякі його заяви!!
Бо від зієї особи, не має бути жодних таких заяв….
Є ті, кому це передбачено глаголити….
Бардак, якийсь, у цього виконуючого обов'язки ….
Пильнуймо за Україною. …
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12.04.2024 00:41 Ответить
Ого, у Ермака уже даже "секретутка" появилась... Раньше он сам опровергал.
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12.04.2024 00:43 Ответить
Не Царское это дело...!
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12.04.2024 02:54 Ответить
Самі всюди опублікували, а тепер фейк рашиский
вони то про це не пишуть
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12.04.2024 00:45 Ответить
У завхоза прес-секретарка? Хоть поржом...
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12.04.2024 00:56 Ответить
Це мабуть лише початок. Скоро ми дізнаємось що в зеленій ОПі є прес-секретарки у кожного сантехніка та прибиральниці з чималенькою зарплатою та надбавками за тяжкі умови праці..
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12.04.2024 07:33 Ответить
Цензор, викресліть ********завжди видання "Новая Газета Європа", і більше ніколи на неї не посилайтесь. Колупатись в росісько-емігрантських купах гною - це не комільфо.
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12.04.2024 01:02 Ответить
Ну якщо у Офісі спростували, тоді точно фейк.
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12.04.2024 01:06 Ответить
Прес-секретар єрмака????? А єрмак це хто??? Що це було???? У що це "стадо" перетворило Україну?
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12.04.2024 01:14 Ответить
А где пресс-секретарь президента?
Почему раньше президента рот открыл его завхоз, устами пресс секретутки, которая не является никаким официальным лицом.
Так скоро и у уборщицы в ОП будет свой пресс-секретарь!
А где президент?
В штаны наложил или записывает очередной видосик?
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12.04.2024 04:56 Ответить
Тема не пройшла, як і з Залужним попервах. Поки що у охлоса занадто надроченність на війну, диванні вояки бомбанули, треба відкотити назад, та додавлювати террором, щоб стадо стало більш сумирним. Додавлять. Стадо показало, що з ним можна робити, що завгодно. Проковтнули Залужного, проковтнуть і капітуляцію.
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12.04.2024 01:18 Ответить
Ви вперто протовкуєте тему капітуляції своїми коментами
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12.04.2024 01:22 Ответить
А ви із тих дуреп-переможниць, які мріють перемогти паРашу лопатами Кулеби, з Дєрьмаками у владі? То вперед, з радістю подивлюся на вашу перемогу при нинішніх даних, з кротами-ворогами у владі.
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12.04.2024 01:24 Ответить
Переможне лайно від вашого Гундосого Лідора можна було жерти у 22 році, але точно не зараз, коли країна летить у прірву. Вмикайте голову, та дивіться вгору, поки вас метеоритом не привалило, інфантили недорозвинуті.
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12.04.2024 01:25 Ответить
схоже на те
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12.04.2024 10:50 Ответить
Як в старом анекдоте « війни не буде , но буде така боротьба за мир, ЩО КАМНЯ НА КАМЕНІ НЕ ЗАЛИШИТСЯ»

треба рашку розвалити . Ось українські миши , тренировані на базах НАТО, прогризлі дирки в дамбе Орська 🤣🤣
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12.04.2024 01:18 Ответить
Далі буде веселіше
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12.04.2024 01:20 Ответить
Нажаль дамбу прогризли місцеві кацапські щурі..
А наші туди не дотягують..прогизають у себе..шлях починаєтьтся з опи
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12.04.2024 08:54 Ответить
Розвалити? Амери бояться розвалу московії більше, ніж атомної бомби. Отже розвал московії - це плід ваших вологих мрій, яким ви запліднили лежачі на дивані у Словаччині
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12.04.2024 09:45 Ответить
По перше я в Україні
по друге НЕ ХАМИТЬ
по трете РАШУ ТРЕБА РОЗВАЛИТИ , і багато спеців на це працюють
по чверте А ВИ , явно троль кацапський
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12.04.2024 10:28 Ответить
Ні, я просто адекватно оцінюю реалії сьогодення, а не дивлюсь на них, на відміну від вас, крізь рожеві окуляри
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12.04.2024 14:02 Ответить
І тут *** єрмак…
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12.04.2024 01:35 Ответить
Виявляється з Єрмака можна виділити квадратний корінь, якщо не зважати на гендер
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12.04.2024 02:02 Ответить
Вихидить зі слів постельной секретарші переговори на третій день після вторгнення на кардоні беллорашкі і польші,переговори влітку 22го в стамбулі теж були фейком.Умови ті самі,тіки розбавлені "референдумом".
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12.04.2024 04:20 Ответить
в этом проекте нет ни слова о выплате репараций Украине.
Значит, либо это план капитуляции Украины с подачи россии, либо фейк.
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12.04.2024 04:52 Ответить
це не фейк це закідуха
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12.04.2024 05:26 Ответить
А то незакруто секретар в секретаря .
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12.04.2024 07:38 Ответить
Шило вилізло з мішка. Зелене шапіто на чолі з безтолковим ішаком обурилось, що Ердоган злив інфу про здачу країни. Тупориле чмо і досі вважає, всі нічого не знають і не розуміють, а воно все "пояснить". Це не фейк, а реальність, яка чекає країну при подальшому перебуванні обкуреного мудака при владі.
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12.04.2024 07:41 Ответить
Прес-секретарша єрмака? А хто такий єрмак по Конституції України?
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12.04.2024 07:42 Ответить
Все це маячня. Зі сторони рашки тупо поки що нема з ким домовлятися, нема жодного офіційного представника, який би міг забезпечити гарантії ненападу.
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12.04.2024 07:47 Ответить
якась Зарівна зійшла на політичний топ комент України..цензор рекламує будь-кого
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12.04.2024 07:49 Ответить
але, погодьтеся, давно не було чутно про єрмака.
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12.04.2024 07:52 Ответить
Якщо фейк, то добре.
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12.04.2024 08:05 Ответить
значит никаких планов нет- только ежедневные бомбежки энергосистемы и так сколько еще украине быть со светом? месяц, два, а потом?
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12.04.2024 08:26 Ответить
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12.04.2024 08:27 Ответить
Ермак з Татаровим це самий вдали кацапський фейк
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12.04.2024 08:42 Ответить
U Jermaka sekretutka imeietsa , oooo ......daiosh kazhdomu dvorniku po sekretutke !!!!!
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12.04.2024 09:59 Ответить
Невже вони фейки навіть, з Єрмаком не узгоджують ?
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12.04.2024 10:21 Ответить
Завхоз має секретарку, це повний піпець!!!
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12.04.2024 10:27 Ответить
Ага, вірю аж бігом. Раніше казали "якщо у кцапа відкривається рот значить він киздить". Цеж і до єрмаківців можна прикласти.
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12.04.2024 10:48 Ответить
А что думает по этому поводу пресс-секретарь первого помощника второго заместителя?
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12.04.2024 12:21 Ответить
 
 