"Мирный план Эрдогана" - это российский фейк, - пресс-секретарь Ермака Заривна
В Офисе президента заявили, что информация о "мирном договоре" Турции о переговорах между Украиной и Россией, цель которого - заморозить войну до 2040 года, не соответствует действительности.
Об этом заявила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.
"Издание российских журналистов-мигрантов" Новая Газета. Европа" опубликовала новость, что Турция якобы предлагает Украине и России план по заморозке войны, предусматривающий отказ Киева от НАТО, по меньшей мере, до 2040 года.
В этом контексте Заривна отметила: "Первоисточником этой информации является российский Telegram-канал, контролируемый российскими спецслужбами. Информация появилась еще 23 марта. Странно, что далее сообщения распространялись в "Новая Газета. Европа" и пророссийских Telegram-каналах.
Отмечается, что еще 22-23 марта почти идентичную "Новой Газете" информацию распространяли каналы MediaKiller, ЗеРада, Легитимный, которые Центр противодействия дезинформации и СБУ внесли в "список каналов вражеской пропаганды".
"Похоже, что россияне насыщают инфополе дезинформацией и пытаются сместить фокус фейками перед предстоящим саммитом в Швейцарии относительно достижения мира в Украине", - говорит пресс-секретарь.
На саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии, основной темой обсуждения станет формула мира президента Владимира Зеленского, добавляет она. Вчера Зеленский говорил с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, а работа со швейцарской командой продолжается 24/7.
"Впоследствии сможем обнародовать цифру участников, процесс подготовки продолжается. Поэтому российская дезинформация не сможет "сбить" нас с пути к миру на условиях Украины", - резюмировала Дарья Заривна.
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Не везет таджикам и узбекам.
Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. ??? тут правда чи ні?
Джерело стверджує, що текст документа наразі отримали всі три сторони, тобто Туреччина, Росія та Україна. фейк? Що каже Туреччина - документ є чи ні?
НИЯКИХ перемовин .
Ну тоді від прес-секретаря голови ВРУ треба озвучувати усілякі його заяви!!
Бо від зієї особи, не має бути жодних таких заяв….
Є ті, кому це передбачено глаголити….
Бардак, якийсь, у цього виконуючого обов'язки ….
Пильнуймо за Україною. …
вони то про це не пишуть
Почему раньше президента рот открыл его завхоз, устами пресс секретутки, которая не является никаким официальным лицом.
Так скоро и у уборщицы в ОП будет свой пресс-секретарь!
А где президент?
В штаны наложил или записывает очередной видосик?
треба рашку розвалити . Ось українські миши , тренировані на базах НАТО, прогризлі дирки в дамбе Орська 🤣🤣
А наші туди не дотягують..прогизають у себе..шлях починаєтьтся з опи
по друге НЕ ХАМИТЬ
по трете РАШУ ТРЕБА РОЗВАЛИТИ , і багато спеців на це працюють
по чверте А ВИ , явно троль кацапський
Значит, либо это план капитуляции Украины с подачи россии, либо фейк.