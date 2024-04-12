"Мирный план Эрдогана" - это российский фейк, - пресс-секретарь Ермака Заривна

В Офисе президента заявили, что информация о "мирном договоре" Турции о переговорах между Украиной и Россией, цель которого - заморозить войну до 2040 года, не соответствует действительности.

Об этом заявила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

"Издание российских журналистов-мигрантов" Новая Газета. Европа" опубликовала новость, что Турция якобы предлагает Украине и России план по заморозке войны, предусматривающий отказ Киева от НАТО, по меньшей мере, до 2040 года.

В этом контексте Заривна отметила: "Первоисточником этой информации является российский Telegram-канал, контролируемый российскими спецслужбами. Информация появилась еще 23 марта. Странно, что далее сообщения распространялись в "Новая Газета. Европа" и пророссийских Telegram-каналах.

Отмечается, что еще 22-23 марта почти идентичную "Новой Газете" информацию распространяли каналы MediaKiller, ЗеРада, Легитимный, которые Центр противодействия дезинформации и СБУ внесли в "список каналов вражеской пропаганды".

"Похоже, что россияне насыщают инфополе дезинформацией и пытаются сместить фокус фейками перед предстоящим саммитом в Швейцарии относительно достижения мира в Украине", - говорит пресс-секретарь.

На саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии, основной темой обсуждения станет формула мира президента Владимира Зеленского, добавляет она. Вчера Зеленский говорил с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, а работа со швейцарской командой продолжается 24/7.

"Впоследствии сможем обнародовать цифру участников, процесс подготовки продолжается. Поэтому российская дезинформация не сможет "сбить" нас с пути к миру на условиях Украины", - резюмировала Дарья Заривна.

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