"Мирний план Ердогана" - це російський фейк, - прессекретарка Єрмака Зарівна
В Офісі Президента заявили, що інформація про "мирний договір" Туреччини щодо переговорів між Україною та Росією, який має на меті заморозити війну до 2040 року, не відповідає дійсності.
Про це заявила прес-секретарка Єрмака Дарина Зарівна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.
"Видання російських журналістів-мігрантів "Новая Газета. Европа" опублікувало новину, що Туреччина нібито пропонує Україні та Росії план із замороження війни, який передбачає відмову Києва від НАТО щонайменше до 2040 року.
У цьому контексті Зарівна зауважила: "Першоджерелом цієї інформації є російський Telegram-канал, який контролюється російськими спецслужбами. Інформація з’явилася ще 23 березня. Дивно, що далі повідомлення поширювались в "Новая Газета. Европа" та проросійських Telegram-каналах".
Зазначається, що ще 22-23 березня майже ідентичну до "Новой Газеты" інформацію розповсюджували канали MediaKiller, ЗеРада, Легитимный, які Центр протидії дезінформації та СБУ внесли до "списку каналів ворожої пропаганди".
"Схоже на те, що росіяни насичують інфополе дезінформацією і намагаються змістити фокус фейками перед майбутнім самітом у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні", - каже прес-секретарка.
На саміті миру, який пройде у червні у Швейцарії, основною темою обговорення буде формула миру президента Володимира Зеленського, додає вона. Вчора Зеленський говорив з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, а робота зі швейцарською командою триває 24/7.
"Згодом зможемо оприлюднити цифру учасників, процес підготовки триває. Тому російська дезінформація не зможе "збити" нас зі шляху до миру на умовах України", - резюмувала Дарина Зарівна.
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Не везет таджикам и узбекам.
Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. ??? тут правда чи ні?
Джерело стверджує, що текст документа наразі отримали всі три сторони, тобто Туреччина, Росія та Україна. фейк? Що каже Туреччина - документ є чи ні?
НИЯКИХ перемовин .
Ну тоді від прес-секретаря голови ВРУ треба озвучувати усілякі його заяви!!
Бо від зієї особи, не має бути жодних таких заяв….
Є ті, кому це передбачено глаголити….
Бардак, якийсь, у цього виконуючого обов'язки ….
Пильнуймо за Україною. …
вони то про це не пишуть
Почему раньше президента рот открыл его завхоз, устами пресс секретутки, которая не является никаким официальным лицом.
Так скоро и у уборщицы в ОП будет свой пресс-секретарь!
А где президент?
В штаны наложил или записывает очередной видосик?
треба рашку розвалити . Ось українські миши , тренировані на базах НАТО, прогризлі дирки в дамбе Орська 🤣🤣
А наші туди не дотягують..прогизають у себе..шлях починаєтьтся з опи
по друге НЕ ХАМИТЬ
по трете РАШУ ТРЕБА РОЗВАЛИТИ , і багато спеців на це працюють
по чверте А ВИ , явно троль кацапський
Значит, либо это план капитуляции Украины с подачи россии, либо фейк.