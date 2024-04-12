"Мирний план Ердогана" - це російський фейк, - прессекретарка Єрмака Зарівна

В Офісі Президента заявили, що інформація про "мирний договір" Туреччини щодо переговорів між Україною та Росією, який має на меті заморозити війну до 2040 року, не відповідає дійсності.

Про це заявила прес-секретарка Єрмака Дарина Зарівна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

"Видання російських журналістів-мігрантів "Новая Газета. Европа" опублікувало новину, що Туреччина нібито пропонує Україні та Росії план із замороження війни, який передбачає відмову Києва від НАТО щонайменше до 2040 року.

У цьому контексті Зарівна зауважила: "Першоджерелом цієї інформації є російський Telegram-канал, який контролюється російськими спецслужбами. Інформація з’явилася ще 23 березня. Дивно, що далі повідомлення поширювались в "Новая Газета. Европа" та проросійських Telegram-каналах".

Зазначається, що ще 22-23 березня майже ідентичну до "Новой Газеты" інформацію розповсюджували канали MediaKiller, ЗеРада, Легитимный, які Центр протидії дезінформації та СБУ внесли до "списку каналів ворожої пропаганди".

"Схоже на те, що росіяни насичують інфополе дезінформацією і намагаються змістити фокус фейками перед майбутнім самітом у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні", - каже прес-секретарка.

На саміті миру, який пройде у червні у Швейцарії, основною темою обговорення буде формула миру президента Володимира Зеленського, додає вона. Вчора Зеленський говорив з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, а робота зі швейцарською командою триває 24/7.

"Згодом зможемо оприлюднити цифру учасників, процес підготовки триває. Тому російська дезінформація не зможе "збити" нас зі шляху до миру на умовах України", - резюмувала Дарина Зарівна.

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