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"Мирний план Ердогана" - це російський фейк, - прессекретарка Єрмака Зарівна

ердоган

В Офісі Президента заявили, що інформація про "мирний договір" Туреччини щодо переговорів між Україною та Росією, який має на меті заморозити війну до 2040 року, не відповідає дійсності.

Про це заявила прес-секретарка Єрмака Дарина Зарівна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Forbes.

"Видання російських журналістів-мігрантів "Новая Газета. Европа" опублікувало новину, що Туреччина нібито пропонує Україні та Росії план із замороження війни, який передбачає відмову Києва від НАТО щонайменше до 2040 року.

У цьому контексті Зарівна зауважила: "Першоджерелом цієї інформації є російський Telegram-канал, який контролюється російськими спецслужбами. Інформація з’явилася ще 23 березня. Дивно, що далі повідомлення поширювались в "Новая Газета. Европа" та проросійських Telegram-каналах".

Зазначається, що ще 22-23 березня майже ідентичну до "Новой Газеты" інформацію розповсюджували канали MediaKiller, ЗеРада, Легитимный, які Центр протидії дезінформації та СБУ внесли до "списку каналів ворожої пропаганди".

"Схоже на те, що росіяни насичують інфополе дезінформацією і намагаються змістити фокус фейками перед майбутнім самітом у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні", - каже прес-секретарка.

На саміті миру, який пройде у червні у Швейцарії, основною темою обговорення буде формула миру президента Володимира Зеленського, додає вона. Вчора Зеленський говорив з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, а робота зі швейцарською командою триває 24/7.

"Згодом зможемо оприлюднити цифру учасників, процес підготовки триває. Тому російська дезінформація не зможе "збити" нас зі шляху до миру на умовах України", - резюмувала Дарина Зарівна.

Читайте: У Росії сумніваються, чи пускати турецького омбудсмена до українських полонених, - Лубінець. ВIДЕО

Автор: 

росія (65122) Туреччина (3500) Офіс Президента (2021) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+19
Прес-секретар єрмака????? А єрмак це хто??? Що це було???? У що це "стадо" перетворило Україну?
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12.04.2024 01:14
+16
А що так злякались? Ердоган вчергове розповів про закулісні перемовини?
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12.04.2024 00:32
+14
У завхоза прес-секретарка? Хоть поржом...
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12.04.2024 00:56
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А що так злякались? Ердоган вчергове розповів про закулісні перемовини?
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12.04.2024 00:32 Відповісти
схоже це був план не Ердогана, па самого дьЄрмака
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12.04.2024 02:22 Відповісти
ФСБ заявило шо задержала 6 (?) граждан Средней Азии планирующих тер.акт в Донецке (?) .По версии фсб деятельность группы координировали из Украины (?), куда они потом хотели попасть через Турцию.
Не везет таджикам и узбекам.
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12.04.2024 09:01 Відповісти
Ердоган вчергове перданув в калюжу
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12.04.2024 07:50 Відповісти
Секретарь секретаря.
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12.04.2024 09:21 Відповісти
Дебіли, вага формула миру не працюе вине буде працювати. Вона нереальна в ******** умовах.
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12.04.2024 00:35 Відповісти
то шо - здаємося? 🤡
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12.04.2024 07:43 Відповісти
у нас є арахамія!
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12.04.2024 07:48 Відповісти
Спитай ЗЕ що зливае країну.
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12.04.2024 10:25 Відповісти
"Мирний план Ердогана"...це троллінг, питання кого?

Проєкт ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, також частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. ??? тут правда чи ні?

Джерело стверджує, що текст документа наразі отримали всі три сторони, тобто Туреччина, Росія та Україна. фейк? Що каже Туреччина - документ є чи ні?
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12.04.2024 00:37 Відповісти
По словацькі « кашляти на те» , а по українські « начхати» на ті бумаги.

НИЯКИХ перемовин .
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12.04.2024 00:40 Відповісти
США дозволили Норвегії передати Україні 22 винищувачі F-16 - ЗМІ Джерело:
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12.04.2024 01:12 Відповісти
бот
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12.04.2024 01:23 Відповісти
Ну це було зрозуміло відразу,для тих,хто знайшов першоджерело,яким виявилась ФСБшна газета "хороших рускіх - "Новая газета.Європа".Тут питання в іншому,нахіба телеграм помийки Банкової,в тому числі і телеграм помийка,яку пов'язують з самою Зарівною,цілий день розганяли цю новину без жодних посилань на першоджерело?
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12.04.2024 00:39 Відповісти
Мабуть робили Ердогану рекламу - який він бяка.
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12.04.2024 00:43 Відповісти
І для чого ви цю прутню скинули під мій комент?Це стандартна операція прикриття ФБШної агентури,а ще є один ржачний спосіб у орків свою агентуру відбілювати-присвоєнням почесного звання "іноагент".
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12.04.2024 01:05 Відповісти
Вони терплять крайню потребу в злиденній Латвії, воюючи з мордором, а Ви так погано про них відгукуєтеся
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12.04.2024 01:11 Відповісти
ох вже ця сеча та пекельні борошна....
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12.04.2024 01:25 Відповісти
У вас гугл перекладач здох на ,,потребі,,
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12.04.2024 01:25 Відповісти
це кацабот, див. нижче
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12.04.2024 01:26 Відповісти
Питання в іншому - ви хочаб руки помили після копирсання в баранограм-помиях?
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12.04.2024 07:49 Відповісти
А прес-секретарка ВОП Зеленського, уже звільнена ??
Ну тоді від прес-секретаря голови ВРУ треба озвучувати усілякі його заяви!!
Бо від зієї особи, не має бути жодних таких заяв….
Є ті, кому це передбачено глаголити….
Бардак, якийсь, у цього виконуючого обов'язки ….
Пильнуймо за Україною. …
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12.04.2024 00:41 Відповісти
Ого, у Ермака уже даже "секретутка" появилась... Раньше он сам опровергал.
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12.04.2024 00:43 Відповісти
Не Царское это дело...!
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12.04.2024 02:54 Відповісти
Самі всюди опублікували, а тепер фейк рашиский
вони то про це не пишуть
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12.04.2024 00:45 Відповісти
У завхоза прес-секретарка? Хоть поржом...
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12.04.2024 00:56 Відповісти
Це мабуть лише початок. Скоро ми дізнаємось що в зеленій ОПі є прес-секретарки у кожного сантехніка та прибиральниці з чималенькою зарплатою та надбавками за тяжкі умови праці..
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12.04.2024 07:33 Відповісти
Цензор, викресліть ********завжди видання "Новая Газета Європа", і більше ніколи на неї не посилайтесь. Колупатись в росісько-емігрантських купах гною - це не комільфо.
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12.04.2024 01:02 Відповісти
Ну якщо у Офісі спростували, тоді точно фейк.
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12.04.2024 01:06 Відповісти
Прес-секретар єрмака????? А єрмак це хто??? Що це було???? У що це "стадо" перетворило Україну?
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12.04.2024 01:14 Відповісти
А где пресс-секретарь президента?
Почему раньше президента рот открыл его завхоз, устами пресс секретутки, которая не является никаким официальным лицом.
Так скоро и у уборщицы в ОП будет свой пресс-секретарь!
А где президент?
В штаны наложил или записывает очередной видосик?
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12.04.2024 04:56 Відповісти
Тема не пройшла, як і з Залужним попервах. Поки що у охлоса занадто надроченність на війну, диванні вояки бомбанули, треба відкотити назад, та додавлювати террором, щоб стадо стало більш сумирним. Додавлять. Стадо показало, що з ним можна робити, що завгодно. Проковтнули Залужного, проковтнуть і капітуляцію.
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12.04.2024 01:18 Відповісти
Ви вперто протовкуєте тему капітуляції своїми коментами
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12.04.2024 01:22 Відповісти
А ви із тих дуреп-переможниць, які мріють перемогти паРашу лопатами Кулеби, з Дєрьмаками у владі? То вперед, з радістю подивлюся на вашу перемогу при нинішніх даних, з кротами-ворогами у владі.
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12.04.2024 01:24 Відповісти
Переможне лайно від вашого Гундосого Лідора можна було жерти у 22 році, але точно не зараз, коли країна летить у прірву. Вмикайте голову, та дивіться вгору, поки вас метеоритом не привалило, інфантили недорозвинуті.
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12.04.2024 01:25 Відповісти
схоже на те
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12.04.2024 10:50 Відповісти
Як в старом анекдоте « війни не буде , но буде така боротьба за мир, ЩО КАМНЯ НА КАМЕНІ НЕ ЗАЛИШИТСЯ»

треба рашку розвалити . Ось українські миши , тренировані на базах НАТО, прогризлі дирки в дамбе Орська 🤣🤣
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12.04.2024 01:18 Відповісти
Далі буде веселіше
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12.04.2024 01:20 Відповісти
Нажаль дамбу прогризли місцеві кацапські щурі..
А наші туди не дотягують..прогизають у себе..шлях починаєтьтся з опи
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12.04.2024 08:54 Відповісти
Розвалити? Амери бояться розвалу московії більше, ніж атомної бомби. Отже розвал московії - це плід ваших вологих мрій, яким ви запліднили лежачі на дивані у Словаччині
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12.04.2024 09:45 Відповісти
По перше я в Україні
по друге НЕ ХАМИТЬ
по трете РАШУ ТРЕБА РОЗВАЛИТИ , і багато спеців на це працюють
по чверте А ВИ , явно троль кацапський
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12.04.2024 10:28 Відповісти
Ні, я просто адекватно оцінюю реалії сьогодення, а не дивлюсь на них, на відміну від вас, крізь рожеві окуляри
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12.04.2024 14:02 Відповісти
І тут *** єрмак…
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12.04.2024 01:35 Відповісти
Виявляється з Єрмака можна виділити квадратний корінь, якщо не зважати на гендер
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12.04.2024 02:02 Відповісти
Вихидить зі слів постельной секретарші переговори на третій день після вторгнення на кардоні беллорашкі і польші,переговори влітку 22го в стамбулі теж були фейком.Умови ті самі,тіки розбавлені "референдумом".
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12.04.2024 04:20 Відповісти
в этом проекте нет ни слова о выплате репараций Украине.
Значит, либо это план капитуляции Украины с подачи россии, либо фейк.
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12.04.2024 04:52 Відповісти
це не фейк це закідуха
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12.04.2024 05:26 Відповісти
А то незакруто секретар в секретаря .
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12.04.2024 07:38 Відповісти
Шило вилізло з мішка. Зелене шапіто на чолі з безтолковим ішаком обурилось, що Ердоган злив інфу про здачу країни. Тупориле чмо і досі вважає, всі нічого не знають і не розуміють, а воно все "пояснить". Це не фейк, а реальність, яка чекає країну при подальшому перебуванні обкуреного мудака при владі.
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12.04.2024 07:41 Відповісти
Прес-секретарша єрмака? А хто такий єрмак по Конституції України?
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12.04.2024 07:42 Відповісти
Все це маячня. Зі сторони рашки тупо поки що нема з ким домовлятися, нема жодного офіційного представника, який би міг забезпечити гарантії ненападу.
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12.04.2024 07:47 Відповісти
якась Зарівна зійшла на політичний топ комент України..цензор рекламує будь-кого
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12.04.2024 07:49 Відповісти
але, погодьтеся, давно не було чутно про єрмака.
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12.04.2024 07:52 Відповісти
Якщо фейк, то добре.
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12.04.2024 08:05 Відповісти
значит никаких планов нет- только ежедневные бомбежки энергосистемы и так сколько еще украине быть со светом? месяц, два, а потом?
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12.04.2024 08:26 Відповісти
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12.04.2024 08:27 Відповісти
Ермак з Татаровим це самий вдали кацапський фейк
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12.04.2024 08:42 Відповісти
U Jermaka sekretutka imeietsa , oooo ......daiosh kazhdomu dvorniku po sekretutke !!!!!
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12.04.2024 09:59 Відповісти
Невже вони фейки навіть, з Єрмаком не узгоджують ?
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12.04.2024 10:21 Відповісти
Завхоз має секретарку, це повний піпець!!!
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12.04.2024 10:27 Відповісти
Ага, вірю аж бігом. Раніше казали "якщо у кцапа відкривається рот значить він киздить". Цеж і до єрмаківців можна прикласти.
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12.04.2024 10:48 Відповісти
А что думает по этому поводу пресс-секретарь первого помощника второго заместителя?
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12.04.2024 12:21 Відповісти
 
 