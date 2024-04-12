США разрешили Норвегии передать Украине 22 истребителя F-16, - СМИ

Норвегия может передать Украине 22 истребителя F-16. Соединенные Штаты дали на это разрешение.

Об этом пишет норвежское издание Nettavisen, со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

Также кроме самих самолетов, Норвегия сможет предоставить Украине двигатели к истребителям, вспомогательные материалы, тренажеры, запчасти и другое соответствующее оборудование. При этом эти 22 самолета не обязательно должны быть исправными – часть из них будет пригодна для полетов, а другая – для разбора на запчасти.

Издание пишет, что в декабре 2021 года страна должна была продать 12 бортов F-16 США, но, похоже, сделка не была завершена, и теперь эти самолеты могут отправить в Украину. Точная дата передачи этой техники Киеву неизвестна, однако, в издании подчеркивают, что это точно не произойдет до июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

Суммарно, от Норвегии, Дании и Нидерландов Украина может получить 65 самолетов.

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