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США разрешили Норвегии передать Украине 22 истребителя F-16, - СМИ

f-16

Норвегия может передать Украине 22 истребителя F-16. Соединенные Штаты дали на это разрешение.

Об этом пишет норвежское издание Nettavisen, со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

Также кроме самих самолетов, Норвегия сможет предоставить Украине двигатели к истребителям, вспомогательные материалы, тренажеры, запчасти и другое соответствующее оборудование. При этом эти 22 самолета не обязательно должны быть исправными – часть из них будет пригодна для полетов, а другая – для разбора на запчасти.

Издание пишет, что в декабре 2021 года страна должна была продать 12 бортов F-16 США, но, похоже, сделка не была завершена, и теперь эти самолеты могут отправить в Украину. Точная дата передачи этой техники Киеву неизвестна, однако, в издании подчеркивают, что это точно не произойдет до июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

Суммарно, от Норвегии, Дании и Нидерландов Украина может получить 65 самолетов.

Читайте также: F-16 для Украины: Каволи назвал основные сложности обучения украинских пилотов

Автор: 

Норвегия (697) F-16 (553)


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Топ комментарии
+12
А чому ви дивуєтесь? Виробник цих літаків США і надати чи продати їх без дозволу американців Норвегія не могла. Так само з іншою зброєю, яку виробляють країни НАТО - там все має бути узгоджено і всі необхідні дозволи мають бути отримані. Продаж та передача зброї там під жорстким контролем.
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12.04.2024 01:58
+11
Дозволили...... Слів нема!
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12.04.2024 01:03
+11
А ти розумієш - що означає "навчально-бойовий"? Це "спарка" Тобто там просто стоїть додаткова кабіна для льотчика який відновлює навики польотів Бойові можливості для нього не змінюються
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12.04.2024 02:25
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Правила форума Совет форумчан
F-16AM
Поставлялися з 1980 по 1989. Планувалося провести капітальний ремонт усіх F-16 з 2014 року
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12.04.2024 01:00 Ответить
+ Навчально-бойовий F-16BM-5штук
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12.04.2024 01:03 Ответить
А ти розумієш - що означає "навчально-бойовий"? Це "спарка" Тобто там просто стоїть додаткова кабіна для льотчика який відновлює навики польотів Бойові можливості для нього не змінюються
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12.04.2024 02:25 Ответить
Дозволили...... Слів нема!
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12.04.2024 01:03 Ответить
А чому ви дивуєтесь? Виробник цих літаків США і надати чи продати їх без дозволу американців Норвегія не могла. Так само з іншою зброєю, яку виробляють країни НАТО - там все має бути узгоджено і всі необхідні дозволи мають бути отримані. Продаж та передача зброї там під жорстким контролем.
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12.04.2024 01:58 Ответить
Трохи не так. Їх вже виробляють не тільки в США. А от ліцензія на продаж чи передачу, треба брати в США.
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12.04.2024 02:12 Ответить
Так, слушне зауваження, дякую за виправлення.
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12.04.2024 02:41 Ответить
Добре що хоч так..ато наприклад угорщина виробляла б для них якусь невеличку деталь. І звіздець наклала те що вона накладає постійно
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12.04.2024 13:33 Ответить
навіть не знаю, кому дякувати. Мабуть Салівану.
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12.04.2024 01:06 Ответить
Nu Salivan , eta kak amerikanski Jermak , toka light version .....
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12.04.2024 09:57 Ответить
він просто жалюгідний косплей кісінджера. Мабуть просто хоче теж до ста років дожити.
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12.04.2024 12:27 Ответить
Сполучені Штати можуть передати Україні сотні винищувачів.

Компромісний Закон про дозвіл на національну оборону 2024 року гальмує плани ВПС США вивести з експлуатації десятки винищувачів F-15E, F-16 і F-22. Конгрес обмежить до 68 одиниць кількість F-15E Strike Eagles, які ВПС США можуть утилізувати з цього моменту до 2029 фінансового року, що значно менше 119 літаків, які ВПС сподівалися відправити на склад.

Намір Конгресу, схоже, полягає в тому, щоб заборонити будь-які заплановані відставки F-16 до 2025 фінансового року.
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12.04.2024 01:13 Ответить
Аналогічним чином, компроміс зберігає чинний закон, який забороняє ВПС виводити з експлуатації будь-які F-22 Raptor. Представники служби кажуть, що їхні 32 F-22 Block 20 є одними з найдорожчих літаків для зберігання, занадто дорогі для модернізації і ніколи не будуть використовуватися в бойових діях. Вони двічі намагалися вивести з експлуатації старіші F-22.
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12.04.2024 01:14 Ответить
У той час як законодавці виступали проти ВПС щодо більшості винищувачів, вони розчистили шлях для виведення з експлуатації більшої кількості A-10 Warthogs, що, схоже, поклало край багаторічному опору їх списанню.
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12.04.2024 01:16 Ответить
В будь-якому випадку совкові свині в коментах волатимуть, що, мовляв, "апять далі нє то!!!".
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12.04.2024 01:23 Ответить
Вони як "житєлі даунбаса" чомусь гадають, що їм всі щось винні, замість того, аби бути вдячними за допомогу, надавати яку ніхто не зобов'язаний.
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12.04.2024 02:00 Ответить
Подвійний сум! Бо навіть в коментах Ц цих тварюк, як свинособак нерізаних
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12.04.2024 09:04 Ответить
Свиню ты в зеркале увидишь.

Своему классовому противнику, Союзу, Штаты по Ленд Лизу передали море оружия.
Своему "союзнику", Украине, Штаты по Ленд Лизу передали...
Ничего.
За полтора года после подписания-ноль целых, хрен десятых.
Хотя на хранении имеют десятки тысяч техники, и режут на металл тысячи единиц в год.
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12.04.2024 10:25 Ответить
"классовому противнику"
ванюшка, радше візьми у путіна громадянство Ванюшенчной, й припини дарма плекати свій нєвроз. Західна цивілізація - це не твій світ. Твій світ - це мумія Ул'янова, і "пєсні_о_главном"
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12.04.2024 10:34 Ответить
Не ганьби солов'їну писаниною маячні, добре?
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12.04.2024 10:42 Ответить
"солов'їну"
Рузкочєлюстной, солов'їним лише помьот буває. А моя мова - людська. Це лише рузкочелюстниє українську "солов'їною" кличуть.
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12.04.2024 10:46 Ответить
Солов'їна в нас мова.
А "пом'йот", це в тебе, кацапе.
А у нас це називають "лайно".
Піди візьми цукерку та заспокойся.
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12.04.2024 10:57 Ответить
"Солов'їна в нас мова"
Так ясєн_красєн, бо в тебе ж і думки такі, як у солов'я.
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12.04.2024 11:30 Ответить
солов'йом і здохнете.
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12.04.2024 13:27 Ответить
Ні, поздихаєти усі ви, кацапня клята )))
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12.04.2024 14:04 Ответить
> Точна дата передачі цієї техніки Києву невідома, однак у виданні наголошують, що цього точно не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Цього хоч року? Бо 2040й також наступає після липневого саміту НАТО у Вашингтоні.
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12.04.2024 01:27 Ответить
ви пілот F-16? чекаєте коли вже зможете сісти в літак?
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12.04.2024 01:56 Ответить
він чекає коли вже зможе тєбя на бутилку насадіть
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12.04.2024 14:46 Ответить
До 40-го кацапы исчезнут с лица земли. Превратяься в нацменшину. Средняя Азия, так держать - выравнивать кацапскую демографию.
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12.04.2024 06:58 Ответить
Якщо русня в найближчий рік-два захопить Україну, то 20 мільйонів нових громадян миттю відіграють їм демографічну ситуацію до стану на початок 90-х.
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12.04.2024 09:11 Ответить
Ради этого и затеял пыня войну. Он же где-то в 11-огм году, когда куралесил по Ставрополью, протрындел-расхваливал своих граждан, лиц кавказских и Ср. Азийских национальностей, кто его тока за изыг тянул, шо 2 года назад нацменшин на цапорылии было 17% , а ща, в 2011 году их стало уже 20%. Слышь, дитяти, как говорят в народе, извиняюсь за это гыдотнэ выражение, кацапы к 60-ому году превратятся в 1.5 % нацменьшину.
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12.04.2024 10:20 Ответить
За принципом Золотої Одри не важливо, якої ти крові або віри. Важливо, щоб ти був частиною одінєї Імперії, підкорявся волі Верховного. Молитись і балакати при цьому можеш кому і на чому завгодно, але загальну мову Імперії маєш знати, і центральну релігію Імперії - поважати.
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12.04.2024 10:23 Ответить
При этом ордынцы поважали кацапскую самозванную ( 500 лет как уже в анафеме) цапорылую ортодокс религию без томоса. Не дай бог ордынец оскверни кацап церковь, ему тут же голову с плеч снесут, сами же ордынцы. Кацапы же не зря до 1721-го года платили татарам за крышевание , смехотворный всего-навсего 10%, не то шо сейчас драконовский налог. Ластоногие вон до сих пор благодарны татарам за крышевание . На любом куполе церкви гундяевского сатаната - крест с полумесяцем. ЗЫ... единственное шо меня удовлетворяет, шо ордынцы отравили предателей-коллаборационистов Руси No1 тятьку и сынка-мудака Невских. Уважаю татар, имеют яхнамуз(честь и совесть) ненавидели предателей Руси... Тобто, татары уважали достойных противников. Потому украинцы на 300 лет меньше платили дань, бо отвоевали с литовцами это право. Кста, наши крымские татары, косо смотрят на предателей-лизоблюдов кацапских, татар(казанских и иже).
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12.04.2024 10:48 Ответить
Бггг... Рузгоязичный кацапа шамОВ у якого предки жаб по болотах ганяли щось там міркує про Доблесть Українців ... Не примазуйся кацапа до чужої слави !
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12.04.2024 12:52 Ответить
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12.04.2024 13:08 Ответить
Головне з яким озброєнням їх нам передадуть....
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12.04.2024 02:05 Ответить
зеленський здасть місця базування цих літаків
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12.04.2024 03:53 Ответить
Я теж так вважаю. Що основною.причиеою не передачі техніки є недовіра до клоунів / шпигунів працюючих на кацапів..
Крім того скоріше за все Байден не забув як ЗЕшобла відкрила кримінальне провадження на сина Байдена, щоб лизнути Трампу. Мало того шобла Допомогла з компроматами на Байдена і т.д.
Або чекають на нового президента скажімо так меньше корумпованого
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12.04.2024 09:08 Ответить
Дурня цілковита. Клован тільки й робив усе щоби догодити дерьмократам. Навіть Зеленська отримала нагороду від фонду Клінтонів.
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12.04.2024 11:21 Ответить
Наступного року, мабуть, ракети до них дадуть...
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12.04.2024 04:54 Ответить
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12.04.2024 06:37 Ответить
Штати нагадують біблійного Вооза, який милостиво дозволив бідній Руфі за обідом вмочати свій шматок хліба в його оцет.
Добрий такий він був, щедрий...
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12.04.2024 06:48 Ответить
Знатный натяк зебилам про оцет. Рак стравохода(непроходимость, долго не протянешь).
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12.04.2024 06:55 Ответить
Какое-то время можно протянуть, с трубочкой в желудок и лейкой для заливки тюри.
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12.04.2024 07:03 Ответить
А главбубiк знает, а то продолжит свою наглость - второе счастье, типо его никто не предупредил, дурачка. ЗЫ... Мож на следующий саммит приедет все же в костюме. Бо доколе... его уже носом макать ...
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12.04.2024 06:53 Ответить
Чесслово, где это видано, где это писано, шо трико и кеды одежда выходного дня. падла косит под с.алина чы Ына. Дык , ихнее трико все равно на костюм похожи.
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12.04.2024 07:01 Ответить
А ракеты к ним?
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12.04.2024 07:00 Ответить
Вы шо, статью не читамши?
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12.04.2024 07:02 Ответить
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12.04.2024 07:25 Ответить
Лозунг американского ледлиза-"Приходи вчера".
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12.04.2024 07:03 Ответить
Тю, можно трындеть свалить на Волгу, там тоже вода соленая.
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12.04.2024 07:06 Ответить
Не дают F-16 уже в апреле - складывается впечатление, шо выборы не у дяди Сэма, типо, дядя Сэм чэкае наших результатов... Затем лед тронется.
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12.04.2024 07:11 Ответить
Лучше делать всё тихо, пока московиты сами не распознают, что их херачат именно F-16.
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12.04.2024 07:56 Ответить
Таке засекретити можливо в ******** умовах хіба на один день.
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12.04.2024 09:08 Ответить
Та до _опи вже всі ці f-16. Все треба давати вчасно, а не відмовлятися, пояснюючи це ризиком ескалації. Так було з артилерією, танками, літаками, далекобійними ракетами. Та практично з усім.
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12.04.2024 08:48 Ответить
22 літаки, 122, 1122
Все це повна фігня. Стоїть мета не дати Україні виграти війну. Максимально розтягнути так, виграти ні. Через рік щось там дадуть. потім виявиться, що це старе лайно без ********* радару ні на що не здатен. Потім виявиться, що на передачу ********* озброєння для цих літаків потрібно провести якесь чергове засідання. Потім "треба обучити технічний персонал" на обслуговування цього озброєння. Потім ще якась фікція. Америкоси перебрали на себе солоденький ринок поставок газу до Європи. Чим довше кацапстан буде під санкціями, тим більше ринку вони перелаштують під себе. А для безкінечного приводу для санкцій потрібна.....війна.
Штати збіговисько латентних імпотентів-підарасів, які спроможні рятувати світ тільки від астероїдів в Голівуді.
Надія тільки на Європу, що їх очко не залізне. І розуміння наступності таки їх буде спонукати щось робити
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12.04.2024 09:33 Ответить
До кінця жовтня 1941 року США та Британія передали СРСРу по ленд-лізу 680 бойових літаків.
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12.04.2024 09:59 Ответить
Для борьбы с фашистской Германией Штаты поставили по ленд лизу Союзу примерно

14 795 самолетов;

7 056 танков;

51 503 джипа;

375 883 грузовика;

131 633 автомата;

1 981 локомотив;

8 071 трактор;

127 000 тонн пороха;

802 000 тонн цветных металлов;

2 670 000 тонн нефтепродуктов;

4 478 000 тонн продуктов питания;

15 417 000 пар армейских ботинок;

257 723 498 пуговиц.

Сравните с сегодняшним НИЧЕГО...
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12.04.2024 10:47 Ответить
Советы расплачивались чистым золотом в слитках за так называемую помощь, тоннами отгружали золото.
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12.04.2024 14:32 Ответить
С барского плеча....а я думал что клоуны только в ОП засели.
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12.04.2024 10:04 Ответить
Америка поступово і не помітно, з лідера вільного світу, перетворилась на країну типу - хто ще сьогодні не поржав з американців.
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12.04.2024 11:32 Ответить
👍🤝
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12.04.2024 14:27 Ответить
Схоже проблема не в літаках а в пілотах.
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12.04.2024 15:54 Ответить
 
 