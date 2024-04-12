F-16 для Украины: Каволи назвал основные сложности обучения украинских пилотов

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи опроверг сообщения СМИ, что истребители F-16 больше не являются актуальными для Украины. На слушаниях в Конгрессе США американский генерал рассказал о важности истребителей для Украины и поделился самыми большими трудностями, с которыми сталкиваются союзники в процессе обучения украинских пилотов на F-16.

Прокомментировать сообщение о том, что самолеты F-16 вроде бы больше не актуальны для Украины, генерала Кристофера Каволи во время слушаний 10 апреля попросил конгрессмен-республиканец Карлос Хименез, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В ответ генерал Каволи сказал: "F-16 им помогут. Любые самолеты помогут".

Главнокомандующий объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе при этом отметил, что украинским пилотам нелегко перейти с самолетов советского типа на истребители четвертого поколения.

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"Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, на которых летали украинцы, которые они обслуживали и поддерживали, сложно перейти от этого к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16. Мы работаем над этим вместе с ними, работает целая коалиция стран. В конце концов, для них это будет очень ценная вещь", - сказал на слушаниях в Конгрессе Каволи.

"Если F-16 настолько важны, почему США не предоставляют Украине", - продолжал расспрашивать конгрессмен Хименез.

Заместитель главы Пентагона Селест Волландер в ответ Хименезу заявила, что европейцы полностью способны удовлетворить запрос Украины в авиации.

"Мы поддерживаем предоставление [Украине] F-16 европейскими странами, и то количество, которое они собираются предоставить, соответствует запросу украинцев на данный момент", - сказала Волландер.

Конгрессмен от Демократической партии Дон Дэйвис в свою очередь поинтересовался, действительно ли украинцы смогут на тренировках полноценно овладеть F-16.

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"Я посещал Украину несколько недель назад. Один из выводов, который меня задел, касается самолетов. Речь не только о передаче Украине самолетов, но и о тренировках, подготовке пилотов и запуске их, так сказать, в рабочий конвейер. Можете ли вы рассказать, насколько мы можем помочь украинцам пройти через этот процесс, чтобы это было значимо, чтобы это помогло нам достичь всех требований с точки зрения нашей национальной безопасности", - спрашивает конгрессмен Дэвис.

Среди самых больших трудностей в тренировке украинцев на F-16 Каволи назвал знание английского языка.

"Важно в этом, поверите вы или нет, знания английского языка и его изучение, - рассказал командующий войсками НАТО в Европе Каволи. - Если все руководства, все инструкции и все кнопки написаны на английском языке, вы по крайней мере должны знать достаточно английского для этого. Кстати, это тоже международный язык полетов. Поэтому просто необходимо иметь определенный уровень владения языком. Это первый шаг".

По словам генерала, не все прибывающие на тренировку пилоты имеют достаточную базовую подготовку для полетов.

"Вторым шагом является определение того, имеет ли пилот достаточную базовую подготовку. Если человек уже опытный пилот, он переходит непосредственно на F-16. Это имеет определенные трудности, потому что эти самолеты очень отличаются от тех, на которых они летали в украинских ВВС. В противном случае лицо проходит базовую летную подготовку. У нас есть несколько авиаторов, которые сейчас проходят базовую летную подготовку в нескольких разных странах, после чего они перейдут на F-16", - отметил Каволи.

Главнокомандующий объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе подчеркнул, что США - не единственная страна, занимающаяся тренировкой украинских пилотов на западных истребителях. Больше работы в этом направлении, по его словам, взяли на себя Дания и Нидерланды.

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"Мы тренируем некоторых пилотов здесь, в США, а также работаем над некоторыми программами по обслуживанию самолетов", – сказал Кристофер Каволи.

На вопрос, могут ли союзники тренировать больше пилотов для Украины, Каволи ответил, что у Украины не хватает военных авиаторов.

"Ограничивающим фактором относительно количества, которое мы сейчас готовим, является наличие украинских пилотов. Украинцы тщательно просчитали, сколько пилотов они могут отправить и при этом поддерживать надлежащий уровень боевой активности внутри Украины. И это то, что определяет фактический размер подготовки или количество пилотов в рабочем конвейере", - сказал Каволи.