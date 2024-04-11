F-16 для України: Каволі назвав основні складнощі навчання українських пілотів

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заперечив повідомлення ЗМІ, що винищувачі F-16 більше не є актуальними для України. На слуханнях у Конгресі США американський генерал розповів про важливість винищувачів для України та поділився найбільшими труднощами, з якими стикаються союзники в процесі навчання українських пілотів на F-16.

Прокоментувати повідомлення про те, що літаки F-16 буцімто більше не актуальні для України, генерала Крістофера Каволі під час слухань 10 квітня попросив конгресмен-республіканець Карлос Гіменез, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

У відповідь генерал Каволісказав: "F-16 їм допоможуть. Будь-які літаки допоможуть".

Головнокомандувач об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі при цьому зауважив, що українським пілотам нелегко перейти з літаків радянського типу на винищувачі четвертого покоління.

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"Особливо складно перейти від старих літаків радянської епохи, якими літали українці, які вони обслуговували та підтримували, складно перейти від цього до сучасного літака четвертого покоління, такого як F-16. Ми працюємо над цим разом з ними, працює ціла коаліція країн. Врешті, для них це буде надзвичайно цінна річ", - сказав на слуханнях у Конгресі Каволі.

Якщо F-16 настільки важливі, чому США їх не надають Україні, продовжував розпитувати конгресмен Гіменез.

Заступниця глави Пентагону Селест Волландер у відповідь Гіменезу заявила, що європейці наразі повністю спроможні задовольнити запит України в авіації.

"Ми підтримуємо надання [Україні] F-16 європейськими країнами, і та кількість, яку вони збираються надати, відповідає запиту українців на даний момент", - сказала Волландер.

Конгресмен від Демократичної партії Дон Дейвіс своєю чергою поцікавився, чи справді українці зможуть на тренуваннях повноцінно опанувати F-16.

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"Я відвідував Україну кілька тижнів тому. Один із висновків, який мене зачепив, стосується літаків. Мова не лише про передачу Україні літаків, а щодо тренувань, підготовки пілотів та запуск їх, так би мовити, у робочий конвеєр. Чи можете ви розказати, наскільки ми можемо допомогти українцям пройти через цей процес, щоб це було значуще, щоб це допомогло нам досягнути всіх вимог, з погляду нашої національної безпеки", - питає конгресмен Девіс.

Серед найбільших труднощів у тренуванні українців на F-16 Каволі назвав знання англійської мови.

"Важливим в цьому, повірите ви чи ні, є знання англійської мови та її вивчення, - розповів командувач військ НАТО в Європі Каволі. - Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати достатньо англійської для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів. Тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок".

За словами генерала, не всі пілоти, які прибувають на тренування, мають достатню базову підготовку для польотів.

"Другим кроком є визначення того, чи має пілот достатню базову підготовку. Якщо людина вже є досвідченим пілотом, вона переходить безпосередньо на F-16. Це має певні труднощі, тому що ці літаки дуже відрізняються від тих, на яких вони літали в українських ВПС. В іншому випадку особа проходить базову льотну підготовку. У нас є кілька авіаторів, які зараз проходять базову льотну підготовку в кількох різних країнах, після чого вони перейдуть на F-16", - зазначив Каволі.

Головнокомандувач об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі наголосив, що США - не єдина країна, що займається тренуванням українських пілотів на західних винищувачах. Найбільше роботи в цьому напрямку, за його словами, взяли на себе Данія та Нідерланди.

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"Ми тренуємо деяких пілотів тут у США, а також працюємо над деякими програмами з обслуговування літаків", - сказав Крістофер Каволі.

На питання, чи можуть союзники тренувати більше пілотів для України, Каволі відповів, що в України не вистачає військових авіаторів.

"Обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити, і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний розмір підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі", - сказав Каволі.