США дозволили Норвегії передати Україні 22 винищувачі F-16 - ЗМІ

Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16. Сполучені Штати дали на це дозвіл.

Про це пише норвезьке видання Nettavisen, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Також крім самих літаків, Норвегія зможе надати Україні двигуни до винищувачів, допоміжні матеріали, тренажери, запчастин та інше відповідне обладнання. При цьому ці 22 літаки не обов'язково мають бути справними - частина з них буде придатна для польотів, а інша - для розбору на запчастини.

Видання пише, що у грудні 2021 року країна мала продати 12 бортів F-16 США, але, схоже, угода була не завершена, і тепер ці літаки можуть відправити в Україну. Точна дата передачі цієї техніки Києву невідома, однак у виданні наголошують, що цього точно не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Сумарно від Норвегії, Данії та Нідерландів Україна може отримати 65 літаків.

Читайте: F-16 для України: Каволі назвав основні складнощі навчання українських пілотів