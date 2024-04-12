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США дозволили Норвегії передати Україні 22 винищувачі F-16 - ЗМІ

f-16

Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16. Сполучені Штати дали на це дозвіл.

Про це пише норвезьке видання Nettavisen, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Також крім самих літаків, Норвегія зможе надати Україні двигуни до винищувачів, допоміжні матеріали, тренажери, запчастин та інше відповідне обладнання. При цьому ці 22 літаки не обов'язково мають бути справними - частина з них буде придатна для польотів, а інша - для розбору на запчастини.

Видання пише, що у грудні 2021 року країна мала продати 12 бортів F-16 США, але, схоже, угода була не завершена, і тепер ці літаки можуть відправити в Україну. Точна дата передачі цієї техніки Києву невідома, однак у виданні наголошують, що цього точно не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Сумарно від Норвегії, Данії та Нідерландів Україна може отримати 65 літаків.

Читайте: F-16 для України: Каволі назвав основні складнощі навчання українських пілотів

Автор: 

Норвегія (765) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+12
А чому ви дивуєтесь? Виробник цих літаків США і надати чи продати їх без дозволу американців Норвегія не могла. Так само з іншою зброєю, яку виробляють країни НАТО - там все має бути узгоджено і всі необхідні дозволи мають бути отримані. Продаж та передача зброї там під жорстким контролем.
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12.04.2024 01:58
+11
Дозволили...... Слів нема!
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12.04.2024 01:03
+11
А ти розумієш - що означає "навчально-бойовий"? Це "спарка" Тобто там просто стоїть додаткова кабіна для льотчика який відновлює навики польотів Бойові можливості для нього не змінюються
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12.04.2024 02:25
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F-16AM
Поставлялися з 1980 по 1989. Планувалося провести капітальний ремонт усіх F-16 з 2014 року
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12.04.2024 01:00 Відповісти
+ Навчально-бойовий F-16BM-5штук
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12.04.2024 01:03 Відповісти
А ти розумієш - що означає "навчально-бойовий"? Це "спарка" Тобто там просто стоїть додаткова кабіна для льотчика який відновлює навики польотів Бойові можливості для нього не змінюються
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12.04.2024 02:25 Відповісти
Дозволили...... Слів нема!
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12.04.2024 01:03 Відповісти
А чому ви дивуєтесь? Виробник цих літаків США і надати чи продати їх без дозволу американців Норвегія не могла. Так само з іншою зброєю, яку виробляють країни НАТО - там все має бути узгоджено і всі необхідні дозволи мають бути отримані. Продаж та передача зброї там під жорстким контролем.
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12.04.2024 01:58 Відповісти
Трохи не так. Їх вже виробляють не тільки в США. А от ліцензія на продаж чи передачу, треба брати в США.
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12.04.2024 02:12 Відповісти
Так, слушне зауваження, дякую за виправлення.
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12.04.2024 02:41 Відповісти
Добре що хоч так..ато наприклад угорщина виробляла б для них якусь невеличку деталь. І звіздець наклала те що вона накладає постійно
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12.04.2024 13:33 Відповісти
навіть не знаю, кому дякувати. Мабуть Салівану.
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12.04.2024 01:06 Відповісти
Nu Salivan , eta kak amerikanski Jermak , toka light version .....
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12.04.2024 09:57 Відповісти
він просто жалюгідний косплей кісінджера. Мабуть просто хоче теж до ста років дожити.
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12.04.2024 12:27 Відповісти
Сполучені Штати можуть передати Україні сотні винищувачів.

Компромісний Закон про дозвіл на національну оборону 2024 року гальмує плани ВПС США вивести з експлуатації десятки винищувачів F-15E, F-16 і F-22. Конгрес обмежить до 68 одиниць кількість F-15E Strike Eagles, які ВПС США можуть утилізувати з цього моменту до 2029 фінансового року, що значно менше 119 літаків, які ВПС сподівалися відправити на склад.

Намір Конгресу, схоже, полягає в тому, щоб заборонити будь-які заплановані відставки F-16 до 2025 фінансового року.
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12.04.2024 01:13 Відповісти
Аналогічним чином, компроміс зберігає чинний закон, який забороняє ВПС виводити з експлуатації будь-які F-22 Raptor. Представники служби кажуть, що їхні 32 F-22 Block 20 є одними з найдорожчих літаків для зберігання, занадто дорогі для модернізації і ніколи не будуть використовуватися в бойових діях. Вони двічі намагалися вивести з експлуатації старіші F-22.
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12.04.2024 01:14 Відповісти
У той час як законодавці виступали проти ВПС щодо більшості винищувачів, вони розчистили шлях для виведення з експлуатації більшої кількості A-10 Warthogs, що, схоже, поклало край багаторічному опору їх списанню.
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12.04.2024 01:16 Відповісти
В будь-якому випадку совкові свині в коментах волатимуть, що, мовляв, "апять далі нє то!!!".
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12.04.2024 01:23 Відповісти
Вони як "житєлі даунбаса" чомусь гадають, що їм всі щось винні, замість того, аби бути вдячними за допомогу, надавати яку ніхто не зобов'язаний.
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12.04.2024 02:00 Відповісти
Подвійний сум! Бо навіть в коментах Ц цих тварюк, як свинособак нерізаних
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12.04.2024 09:04 Відповісти
Свиню ты в зеркале увидишь.

Своему классовому противнику, Союзу, Штаты по Ленд Лизу передали море оружия.
Своему "союзнику", Украине, Штаты по Ленд Лизу передали...
Ничего.
За полтора года после подписания-ноль целых, хрен десятых.
Хотя на хранении имеют десятки тысяч техники, и режут на металл тысячи единиц в год.
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12.04.2024 10:25 Відповісти
"классовому противнику"
ванюшка, радше візьми у путіна громадянство Ванюшенчной, й припини дарма плекати свій нєвроз. Західна цивілізація - це не твій світ. Твій світ - це мумія Ул'янова, і "пєсні_о_главном"
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12.04.2024 10:34 Відповісти
Не ганьби солов'їну писаниною маячні, добре?
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12.04.2024 10:42 Відповісти
"солов'їну"
Рузкочєлюстной, солов'їним лише помьот буває. А моя мова - людська. Це лише рузкочелюстниє українську "солов'їною" кличуть.
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12.04.2024 10:46 Відповісти
Солов'їна в нас мова.
А "пом'йот", це в тебе, кацапе.
А у нас це називають "лайно".
Піди візьми цукерку та заспокойся.
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12.04.2024 10:57 Відповісти
"Солов'їна в нас мова"
Так ясєн_красєн, бо в тебе ж і думки такі, як у солов'я.
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12.04.2024 11:30 Відповісти
солов'йом і здохнете.
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12.04.2024 13:27 Відповісти
Ні, поздихаєти усі ви, кацапня клята )))
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12.04.2024 14:04 Відповісти
> Точна дата передачі цієї техніки Києву невідома, однак у виданні наголошують, що цього точно не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Цього хоч року? Бо 2040й також наступає після липневого саміту НАТО у Вашингтоні.
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12.04.2024 01:27 Відповісти
ви пілот F-16? чекаєте коли вже зможете сісти в літак?
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12.04.2024 01:56 Відповісти
він чекає коли вже зможе тєбя на бутилку насадіть
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12.04.2024 14:46 Відповісти
До 40-го кацапы исчезнут с лица земли. Превратяься в нацменшину. Средняя Азия, так держать - выравнивать кацапскую демографию.
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12.04.2024 06:58 Відповісти
Якщо русня в найближчий рік-два захопить Україну, то 20 мільйонів нових громадян миттю відіграють їм демографічну ситуацію до стану на початок 90-х.
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12.04.2024 09:11 Відповісти
Ради этого и затеял пыня войну. Он же где-то в 11-огм году, когда куралесил по Ставрополью, протрындел-расхваливал своих граждан, лиц кавказских и Ср. Азийских национальностей, кто его тока за изыг тянул, шо 2 года назад нацменшин на цапорылии было 17% , а ща, в 2011 году их стало уже 20%. Слышь, дитяти, как говорят в народе, извиняюсь за это гыдотнэ выражение, кацапы к 60-ому году превратятся в 1.5 % нацменьшину.
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12.04.2024 10:20 Відповісти
За принципом Золотої Одри не важливо, якої ти крові або віри. Важливо, щоб ти був частиною одінєї Імперії, підкорявся волі Верховного. Молитись і балакати при цьому можеш кому і на чому завгодно, але загальну мову Імперії маєш знати, і центральну релігію Імперії - поважати.
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12.04.2024 10:23 Відповісти
При этом ордынцы поважали кацапскую самозванную ( 500 лет как уже в анафеме) цапорылую ортодокс религию без томоса. Не дай бог ордынец оскверни кацап церковь, ему тут же голову с плеч снесут, сами же ордынцы. Кацапы же не зря до 1721-го года платили татарам за крышевание , смехотворный всего-навсего 10%, не то шо сейчас драконовский налог. Ластоногие вон до сих пор благодарны татарам за крышевание . На любом куполе церкви гундяевского сатаната - крест с полумесяцем. ЗЫ... единственное шо меня удовлетворяет, шо ордынцы отравили предателей-коллаборационистов Руси No1 тятьку и сынка-мудака Невских. Уважаю татар, имеют яхнамуз(честь и совесть) ненавидели предателей Руси... Тобто, татары уважали достойных противников. Потому украинцы на 300 лет меньше платили дань, бо отвоевали с литовцами это право. Кста, наши крымские татары, косо смотрят на предателей-лизоблюдов кацапских, татар(казанских и иже).
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12.04.2024 10:48 Відповісти
Бггг... Рузгоязичный кацапа шамОВ у якого предки жаб по болотах ганяли щось там міркує про Доблесть Українців ... Не примазуйся кацапа до чужої слави !
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12.04.2024 12:52 Відповісти
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12.04.2024 13:08 Відповісти
Головне з яким озброєнням їх нам передадуть....
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12.04.2024 02:05 Відповісти
зеленський здасть місця базування цих літаків
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12.04.2024 03:53 Відповісти
Я теж так вважаю. Що основною.причиеою не передачі техніки є недовіра до клоунів / шпигунів працюючих на кацапів..
Крім того скоріше за все Байден не забув як ЗЕшобла відкрила кримінальне провадження на сина Байдена, щоб лизнути Трампу. Мало того шобла Допомогла з компроматами на Байдена і т.д.
Або чекають на нового президента скажімо так меньше корумпованого
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12.04.2024 09:08 Відповісти
Дурня цілковита. Клован тільки й робив усе щоби догодити дерьмократам. Навіть Зеленська отримала нагороду від фонду Клінтонів.
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12.04.2024 11:21 Відповісти
Наступного року, мабуть, ракети до них дадуть...
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12.04.2024 04:54 Відповісти
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12.04.2024 06:37 Відповісти
Штати нагадують біблійного Вооза, який милостиво дозволив бідній Руфі за обідом вмочати свій шматок хліба в його оцет.
Добрий такий він був, щедрий...
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12.04.2024 06:48 Відповісти
Знатный натяк зебилам про оцет. Рак стравохода(непроходимость, долго не протянешь).
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12.04.2024 06:55 Відповісти
Какое-то время можно протянуть, с трубочкой в желудок и лейкой для заливки тюри.
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12.04.2024 07:03 Відповісти
А главбубiк знает, а то продолжит свою наглость - второе счастье, типо его никто не предупредил, дурачка. ЗЫ... Мож на следующий саммит приедет все же в костюме. Бо доколе... его уже носом макать ...
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12.04.2024 06:53 Відповісти
Чесслово, где это видано, где это писано, шо трико и кеды одежда выходного дня. падла косит под с.алина чы Ына. Дык , ихнее трико все равно на костюм похожи.
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12.04.2024 07:01 Відповісти
А ракеты к ним?
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12.04.2024 07:00 Відповісти
Вы шо, статью не читамши?
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12.04.2024 07:02 Відповісти
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12.04.2024 07:25 Відповісти
Лозунг американского ледлиза-"Приходи вчера".
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12.04.2024 07:03 Відповісти
Тю, можно трындеть свалить на Волгу, там тоже вода соленая.
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12.04.2024 07:06 Відповісти
Не дают F-16 уже в апреле - складывается впечатление, шо выборы не у дяди Сэма, типо, дядя Сэм чэкае наших результатов... Затем лед тронется.
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12.04.2024 07:11 Відповісти
Лучше делать всё тихо, пока московиты сами не распознают, что их херачат именно F-16.
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12.04.2024 07:56 Відповісти
Таке засекретити можливо в ******** умовах хіба на один день.
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12.04.2024 09:08 Відповісти
Та до _опи вже всі ці f-16. Все треба давати вчасно, а не відмовлятися, пояснюючи це ризиком ескалації. Так було з артилерією, танками, літаками, далекобійними ракетами. Та практично з усім.
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12.04.2024 08:48 Відповісти
22 літаки, 122, 1122
Все це повна фігня. Стоїть мета не дати Україні виграти війну. Максимально розтягнути так, виграти ні. Через рік щось там дадуть. потім виявиться, що це старе лайно без ********* радару ні на що не здатен. Потім виявиться, що на передачу ********* озброєння для цих літаків потрібно провести якесь чергове засідання. Потім "треба обучити технічний персонал" на обслуговування цього озброєння. Потім ще якась фікція. Америкоси перебрали на себе солоденький ринок поставок газу до Європи. Чим довше кацапстан буде під санкціями, тим більше ринку вони перелаштують під себе. А для безкінечного приводу для санкцій потрібна.....війна.
Штати збіговисько латентних імпотентів-підарасів, які спроможні рятувати світ тільки від астероїдів в Голівуді.
Надія тільки на Європу, що їх очко не залізне. І розуміння наступності таки їх буде спонукати щось робити
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12.04.2024 09:33 Відповісти
До кінця жовтня 1941 року США та Британія передали СРСРу по ленд-лізу 680 бойових літаків.
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12.04.2024 09:59 Відповісти
Для борьбы с фашистской Германией Штаты поставили по ленд лизу Союзу примерно

14 795 самолетов;

7 056 танков;

51 503 джипа;

375 883 грузовика;

131 633 автомата;

1 981 локомотив;

8 071 трактор;

127 000 тонн пороха;

802 000 тонн цветных металлов;

2 670 000 тонн нефтепродуктов;

4 478 000 тонн продуктов питания;

15 417 000 пар армейских ботинок;

257 723 498 пуговиц.

Сравните с сегодняшним НИЧЕГО...
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12.04.2024 10:47 Відповісти
Советы расплачивались чистым золотом в слитках за так называемую помощь, тоннами отгружали золото.
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12.04.2024 14:32 Відповісти
С барского плеча....а я думал что клоуны только в ОП засели.
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12.04.2024 10:04 Відповісти
Америка поступово і не помітно, з лідера вільного світу, перетворилась на країну типу - хто ще сьогодні не поржав з американців.
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12.04.2024 11:32 Відповісти
👍🤝
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12.04.2024 14:27 Відповісти
Схоже проблема не в літаках а в пілотах.
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12.04.2024 15:54 Відповісти
 
 