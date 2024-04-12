США дозволили Норвегії передати Україні 22 винищувачі F-16 - ЗМІ
Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16. Сполучені Штати дали на це дозвіл.
Про це пише норвезьке видання Nettavisen, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
Також крім самих літаків, Норвегія зможе надати Україні двигуни до винищувачів, допоміжні матеріали, тренажери, запчастин та інше відповідне обладнання. При цьому ці 22 літаки не обов'язково мають бути справними - частина з них буде придатна для польотів, а інша - для розбору на запчастини.
Видання пише, що у грудні 2021 року країна мала продати 12 бортів F-16 США, але, схоже, угода була не завершена, і тепер ці літаки можуть відправити в Україну. Точна дата передачі цієї техніки Києву невідома, однак у виданні наголошують, що цього точно не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.
Сумарно від Норвегії, Данії та Нідерландів Україна може отримати 65 літаків.
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Поставлялися з 1980 по 1989. Планувалося провести капітальний ремонт усіх F-16 з 2014 року
Компромісний Закон про дозвіл на національну оборону 2024 року гальмує плани ВПС США вивести з експлуатації десятки винищувачів F-15E, F-16 і F-22. Конгрес обмежить до 68 одиниць кількість F-15E Strike Eagles, які ВПС США можуть утилізувати з цього моменту до 2029 фінансового року, що значно менше 119 літаків, які ВПС сподівалися відправити на склад.
Намір Конгресу, схоже, полягає в тому, щоб заборонити будь-які заплановані відставки F-16 до 2025 фінансового року.
Своему классовому противнику, Союзу, Штаты по Ленд Лизу передали море оружия.
Своему "союзнику", Украине, Штаты по Ленд Лизу передали...
Ничего.
За полтора года после подписания-ноль целых, хрен десятых.
Хотя на хранении имеют десятки тысяч техники, и режут на металл тысячи единиц в год.
ванюшка, радше візьми у путіна громадянство Ванюшенчной, й припини дарма плекати свій нєвроз. Західна цивілізація - це не твій світ. Твій світ - це мумія Ул'янова, і "пєсні_о_главном"
Рузкочєлюстной, солов'їним лише помьот буває. А моя мова - людська. Це лише рузкочелюстниє українську "солов'їною" кличуть.
А "пом'йот", це в тебе, кацапе.
А у нас це називають "лайно".
Піди візьми цукерку та заспокойся.
Так ясєн_красєн, бо в тебе ж і думки такі, як у солов'я.
Цього хоч року? Бо 2040й також наступає після липневого саміту НАТО у Вашингтоні.
Крім того скоріше за все Байден не забув як ЗЕшобла відкрила кримінальне провадження на сина Байдена, щоб лизнути Трампу. Мало того шобла Допомогла з компроматами на Байдена і т.д.
Або чекають на нового президента скажімо так меньше корумпованого
Добрий такий він був, щедрий...
Все це повна фігня. Стоїть мета не дати Україні виграти війну. Максимально розтягнути так, виграти ні. Через рік щось там дадуть. потім виявиться, що це старе лайно без ********* радару ні на що не здатен. Потім виявиться, що на передачу ********* озброєння для цих літаків потрібно провести якесь чергове засідання. Потім "треба обучити технічний персонал" на обслуговування цього озброєння. Потім ще якась фікція. Америкоси перебрали на себе солоденький ринок поставок газу до Європи. Чим довше кацапстан буде під санкціями, тим більше ринку вони перелаштують під себе. А для безкінечного приводу для санкцій потрібна.....війна.
Штати збіговисько латентних імпотентів-підарасів, які спроможні рятувати світ тільки від астероїдів в Голівуді.
Надія тільки на Європу, що їх очко не залізне. І розуміння наступності таки їх буде спонукати щось робити
14 795 самолетов;
7 056 танков;
51 503 джипа;
375 883 грузовика;
131 633 автомата;
1 981 локомотив;
8 071 трактор;
127 000 тонн пороха;
802 000 тонн цветных металлов;
2 670 000 тонн нефтепродуктов;
4 478 000 тонн продуктов питания;
15 417 000 пар армейских ботинок;
257 723 498 пуговиц.
Сравните с сегодняшним НИЧЕГО...