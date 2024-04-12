РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11103 посетителя онлайн
Новости
2 171 3

Удар по Николаеву: количество погибших возросло до 5

миколаїв,11_квітня

В Николаеве количество погибших из-за ракетного удара 11 апреля возросло до пяти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"К сожалению, в больнице умер 37-летний мужчина, который в результате вчерашнего обстрела получил тяжелые ранения", - написал он.

Также читайте: Рашисты ударили по Николаеву: 2 человека погибли, 4 пострадали (обновлено)

Автор: 

Николаев (2145) смерть (9216) жертвы (2070)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бажаю кацапам, котрі щиро не покаються, лише одного: пожати лише те, що вони довкола посіяли, починаючи з часів Івана Калити!
показать весь комментарий
12.04.2024 09:36 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2024 11:15 Ответить
Миколаївці , рятуйте себе та місто ...їдіть на вибори , та думай ТЕ ...ні про 🤡
показать весь комментарий
12.04.2024 20:23 Ответить
 
 