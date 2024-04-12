Удар по Николаеву: количество погибших возросло до 5

В Николаеве количество погибших из-за ракетного удара 11 апреля возросло до пяти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"К сожалению, в больнице умер 37-летний мужчина, который в результате вчерашнего обстрела получил тяжелые ранения", - написал он.

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