Удар по Николаеву: количество погибших возросло до 5
В Николаеве количество погибших из-за ракетного удара 11 апреля возросло до пяти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
"К сожалению, в больнице умер 37-летний мужчина, который в результате вчерашнего обстрела получил тяжелые ранения", - написал он.
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Александр Р #437128
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Чайка Київ
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