Удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла до 5

У Миколаєві кількість загиблих через ракетний удар 11 квітня зросла до п’яти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення", - написав він.

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