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Удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла до 5

миколаїв,11_квітня

У Миколаєві кількість загиблих через ракетний удар 11 квітня зросла до п’яти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення", - написав він.

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Автор: 

Миколаїв (1803) смерть (6746) жертви (1792)


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Бажаю кацапам, котрі щиро не покаються, лише одного: пожати лише те, що вони довкола посіяли, починаючи з часів Івана Калити!
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12.04.2024 09:36 Відповісти
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12.04.2024 11:15 Відповісти
Миколаївці , рятуйте себе та місто ...їдіть на вибори , та думай ТЕ ...ні про 🤡
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12.04.2024 20:23 Відповісти
 
 