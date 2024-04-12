Удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла до 5
У Миколаєві кількість загиблих через ракетний удар 11 квітня зросла до п’яти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення", - написав він.
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Александр Р #437128
показати весь коментар12.04.2024 09:36 Відповісти Мені подобається 3
Чайка Київ
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Луиза Пивдень
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