Евлаш о российской ракете X-69: Patriot боролся и с более сложными типами ракет, как "Циркон" и "Кинжал"
Крылатая ракета X-69 является новой ракетой, специалисты изучают, как можно ей противодействовать.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.
"Это улучшенная система версии Х-59. Сейчас устанавливается, какая именно была это ракета, какой был ее тип. Предварительно, Россия уже применяла подобные ракеты раньше. Это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году. То есть мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты.
Однако все зависит от успешности их производства, насколько быстро они смогут снабжать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и проч. Конечно, ракета Х-69 – это новая ракета для нас, поэтому мы, в том числе, изучаем, как можно ей противодействовать. Скорее всего, Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся и с достаточно более сложными типами ракет, как "Циркон" и "Кинжал", - сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что во время удара по Трипольской ТЭС войска РФ применили новые крылатые ракеты Х-69. Это дозвуковые крылатые ракеты для самолетов тактической авиации. Их запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения. Дальность пуска ракет составляла около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км.
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Євлаш, який Петріот? Такі ракети збиваються починаючи від Гепарда до Стріли.
Яку освіту має цей новий "спікер"?
Євлаш закінчив єдиний кіздафон?
Але ж нікому модернізувати ті Шилки - для ЗЄлі ППО то тільки Петріот, про інше він й не чув
Отакого поверхневого головМандувача обрали під час війни 👿
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Перше ж речення:
The Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, or Patriot (MIM-104), is a long-range, all-altitude, all-weather air defence system to counter tactical ballistic missiles, cruise missiles and advanced aircraft.
Тепер вже може? Просто надто низько летіла?
https://www.rtx.com/raytheon/what-we-do/integrated-air-and-missile-defense/guidance-enhanced-missile
Ну і підтвердження, що такі ракети нам давали:
https://defence-ua.com/news/zrk_hawk_raketi_gem_t_ta_protiraketi_mse_dlja_patriot_ochikujetsja_novij_paket_dopomogi_vid_ssha_na_2_mlrd_dolariv-11830.html
Який Петріот проти гівняної дозвукової крилатої ракети, які наші хлопці часом з кулемета збивають?
Годі пургу нести!
Йшлося про здатність петріота збивати крилаті ракети. Навіть виробник це визнає. Так що про "пургу" йому можеш розповідати...
для кожної цілі має бути свій "Петріот" - починаючи з Брунінга та Стріли
Люську-арестовича в студію із його:
"Ну да, проеьб...лі"
Налагодити виробництво ЗУ-2 та системи наведення до них, як зробили поляки, то не наше!
ЗЄля таким руки марати не буде
Байден, так де наші Петріоти?
Залужного звільнили без можливості відновлення, як і усю його команду. Зелені обсиралися від можливостей адекватного Головнокомандувача вести свої справи. Бо в такий час, влада повинна належати військовим, а не кінченим боневтікам.
Тобто ми можемо бачити, що ви постійно продовжуєте намагатися. А рф якраз продовжує виготовляти.
з тих пір, як недальока Зєля "знищила" Залужного і генералітет, в Україні усе стало гірше.. а Зєлє і її кріпакам та ідіотам нравіцЦа, її навіть збираються продлєвать..