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Новости Война
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Евлаш о российской ракете X-69: Patriot боролся и с более сложными типами ракет, как "Циркон" и "Кинжал"

x69

Крылатая ракета X-69 является новой ракетой, специалисты изучают, как можно ей противодействовать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

"Это улучшенная система версии Х-59. Сейчас устанавливается, какая именно была это ракета, какой был ее тип. Предварительно, Россия уже применяла подобные ракеты раньше. Это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году. То есть мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты.

Однако все зависит от успешности их производства, насколько быстро они смогут снабжать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и проч. Конечно, ракета Х-69 – это новая ракета для нас, поэтому мы, в том числе, изучаем, как можно ей противодействовать. Скорее всего, Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся и с достаточно более сложными типами ракет, как "Циркон" и "Кинжал", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что во время удара по Трипольской ТЭС войска РФ применили новые крылатые ракеты Х-69. Это дозвуковые крылатые ракеты для самолетов тактической авиации. Их запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения. Дальность пуска ракет составляла около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км.

Также читайте: У россиян есть еще много фугасных бомб, переделанных под КАБы, - Воздушные силы

Автор: 

ракеты (3566) Patriot (270) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+10
При Игнате такой херни не было. Верните Игната!!!
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12.04.2024 11:04
+7
Думаю, ЗРК «Асфальт» головний конструктор Зеленський вирішать цю проблему.
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12.04.2024 11:28
+6
Цей Х-69 - звичайна дозвукова ракета з поліпшеною радіонепомітністю і нижче літає

Євлаш, який Петріот? Такі ракети збиваються починаючи від Гепарда до Стріли.
Яку освіту має цей новий "спікер"?
Євлаш закінчив єдиний кіздафон?
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12.04.2024 11:41
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При Игнате такой херни не было. Верните Игната!!!
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12.04.2024 11:04 Ответить
ще коли цього ламера призначали я попереджав, що він нестиме маячню і натягуватиме сову на глобус
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12.04.2024 11:22 Ответить
Цей Х-69 - звичайна дозвукова ракета з поліпшеною радіонепомітністю і нижче літає

Євлаш, який Петріот? Такі ракети збиваються починаючи від Гепарда до Стріли.
Яку освіту має цей новий "спікер"?
Євлаш закінчив єдиний кіздафон?
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12.04.2024 11:41 Ответить
То чому не збили, а допустили втрату цілої ТЕЦ?
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12.04.2024 11:07 Ответить
Юра не збили тому що її не було такої ракети,а не було її тому що такі літаки не взлітали в рососії,які по їх словах такі ракети запускають,тут щось не те що мете.
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12.04.2024 14:26 Ответить
Мабуть Петріоту вже нєхер чим боротися
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12.04.2024 11:07 Ответить
Не треба пихати Петріота туди, де має працювати українська модернізована Шилка "Рокач"

Але ж нікому модернізувати ті Шилки - для ЗЄлі ППО то тільки Петріот, про інше він й не чув
Отакого поверхневого головМандувача обрали під час війни 👿

.
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12.04.2024 11:48 Ответить
Так писали ж, що ракети до петріоту акінчилися. Тому і не збили...
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12.04.2024 11:08 Ответить
Петріоти не збивають тихоходні низьколетячі крилаті ракети - для цього існує ППО ближньої дії. Але навколо ТЕЦ взагалі ніякого ППО не було
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12.04.2024 11:28 Ответить
Там на захист "освоїли" майже 10 млрд грн, навіщо там ще й ППО?
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12.04.2024 11:39 Ответить
https://www.army-technology.com/projects/patriot/ https://www.army-technology.com/projects/patriot/


Перше ж речення:

The Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, or Patriot (MIM-104), is a long-range, all-altitude, all-weather air defence system to counter tactical ballistic missiles, cruise missiles and advanced aircraft.
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12.04.2024 11:43 Ответить
мінімальна висота перехоплення у Петріота 60 метрів, а Х-69 ракета летить на висоті 20 метрів
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12.04.2024 11:48 Ответить
Так було ж категорично заявлено, шо він не здатний збивати.

Тепер вже може? Просто надто низько летіла?
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12.04.2024 11:57 Ответить
ну так всі крилаті ракети літають на висоті нижчій ніж їх теоретично може збити петріот
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12.04.2024 12:06 Ответить
І, тим не менш, розробник таку можливість передбачає. І стверджувати категорично, що це неможливо, було б некоректно...
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12.04.2024 12:09 Ответить
Ось ще з сайту виробника:

https://www.rtx.com/raytheon/what-we-do/integrated-air-and-missile-defense/guidance-enhanced-missile

Ну і підтвердження, що такі ракети нам давали:

https://defence-ua.com/news/zrk_hawk_raketi_gem_t_ta_protiraketi_mse_dlja_patriot_ochikujetsja_novij_paket_dopomogi_vid_ssha_na_2_mlrd_dolariv-11830.html
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12.04.2024 11:47 Ответить
Які фортифікації на ТЕЦ?
Який Петріот проти гівняної дозвукової крилатої ракети, які наші хлопці часом з кулемета збивають?

Годі пургу нести!
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12.04.2024 11:52 Ответить
ДЕ я писав про ФОРТИФІКАЦІЇ???

Йшлося про здатність петріота збивати крилаті ракети. Навіть виробник це визнає. Так що про "пургу" йому можеш розповідати...
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12.04.2024 11:56 Ответить
Навколо ТЕЦ ППО була. И раньше ракеты сбивали.
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12.04.2024 14:42 Ответить
Навколо ТЕЦ ППО була. И раньше ракеты сбивали.
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12.04.2024 14:43 Ответить
А снаряди до петріотів хто буде робити, щоб збивати тисячі ракет?
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12.04.2024 11:36 Ответить
США, країни партнери і сама Україна повинна почати виготовляти.
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12.04.2024 11:44 Ответить
В України немає прибутків, за які вона могла б виробляти зброю, суцільні мінуса. А до Заходу ще не дійшло, яка загроза до них підходить
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12.04.2024 11:48 Ответить
Дядя, одна ракета до Петріота коштує 1-2 міліони доларів!

для кожної цілі має бути свій "Петріот" - починаючи з Брунінга та Стріли
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12.04.2024 11:56 Ответить
ви про що, паяц буданов сказав ще 2 роки тому що в москалів ракет на 2 тижні залишилось, а тут отаке
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12.04.2024 11:09 Ответить
Так на два тижні і залишалось. Хто ж думав, що наші західні партнери продовжать постачання кацапам нітроцелюлози і тротилу та елементів для будування нових кацапських ракет
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12.04.2024 11:38 Ответить
Та да, саме постачання нітроцелюлози главний развєдчик України при поверхневому головМандувачі не врахував.

Люську-арестовича в студію із його:
"Ну да, проеьб...лі"
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12.04.2024 12:00 Ответить
"Молодоє дарованіє" затягло набридлу зелену волинку "срочно дайтє петріоти"! Для чого? Для того, щоб ви, гниди зелені, їх уг@ндошили, підставивши під кацапські іскандери?
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12.04.2024 11:12 Ответить
ЄраЛАШ...
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12.04.2024 11:17 Ответить
Все що менше Петріота для ЗЄлі то не ППО.
Налагодити виробництво ЗУ-2 та системи наведення до них, як зробили поляки, то не наше!
ЗЄля таким руки марати не буде

Байден, так де наші Петріоти?
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12.04.2024 12:09 Ответить
А шмаркачам треба простапєрєстатьстрєлять.
Залужного звільнили без можливості відновлення, як і усю його команду. Зелені обсиралися від можливостей адекватного Головнокомандувача вести свої справи. Бо в такий час, влада повинна належати військовим, а не кінченим боневтікам.
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12.04.2024 11:15 Ответить
Тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатись виготовляти нові ракети Джерело:

Тобто ми можемо бачити, що ви постійно продовжуєте намагатися. А рф якраз продовжує виготовляти.
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12.04.2024 11:19 Ответить
Маючи 1-2 мілліарди долларів на день від продажу нафти та газу, можна і випускати і розвивати ракетну галузь. А маючи свої розробки, заводи і спеціалістів, можна пиз...д(і)и...ти усе/про все. Хоч би ракети для Точка-У почали масово випускати. Вже би від фронту нечість трохи відганяли.
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12.04.2024 11:27 Ответить
За які гроші виготовляти ракети до точки у? У кацапів постійний прибуток, а у нас величезні мінуса, прибутків мало, а розходи величезні
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12.04.2024 11:40 Ответить
Думаю, ЗРК «Асфальт» головний конструктор Зеленський вирішать цю проблему.
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12.04.2024 11:28 Ответить
консультуватиме ведучий хвахівець щодо зведення мілітарних наностін сеня, він же кролик...
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12.04.2024 11:50 Ответить
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12.04.2024 11:58 Ответить
Це звичайна дозвукова ракета, що він меле?
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12.04.2024 12:13 Ответить
портновська ДБР хоч повернула клістрони?... чи дебіли за викликом досі вивчають з умнимі ліцамІ?
з тих пір, як недальока Зєля "знищила" Залужного і генералітет, в Україні усе стало гірше.. а Зєлє і її кріпакам та ідіотам нравіцЦа, її навіть збираються продлєвать..
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12.04.2024 14:20 Ответить
 
 