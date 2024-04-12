Евлаш о российской ракете X-69: Patriot боролся и с более сложными типами ракет, как "Циркон" и "Кинжал"

Крылатая ракета X-69 является новой ракетой, специалисты изучают, как можно ей противодействовать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

"Это улучшенная система версии Х-59. Сейчас устанавливается, какая именно была это ракета, какой был ее тип. Предварительно, Россия уже применяла подобные ракеты раньше. Это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году. То есть мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты.

Однако все зависит от успешности их производства, насколько быстро они смогут снабжать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и проч. Конечно, ракета Х-69 – это новая ракета для нас, поэтому мы, в том числе, изучаем, как можно ей противодействовать. Скорее всего, Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся и с достаточно более сложными типами ракет, как "Циркон" и "Кинжал", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что во время удара по Трипольской ТЭС войска РФ применили новые крылатые ракеты Х-69. Это дозвуковые крылатые ракеты для самолетов тактической авиации. Их запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения. Дальность пуска ракет составляла около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км.

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