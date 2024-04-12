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Євлаш про російську ракету X-69: Patriot боровся і зі складнішими типами ракет, як "Циркон" та "Кинджал"

x69

Крилата ракета X-69 є новою ракетою, наразі фахівці вивчають, як можна їй протидіяти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Це покращена система версії Х-59. Наразі встановлюється, яка саме була це ракета, який був її тип. Попередньо, Росія вже застосовувала подібні ракети раніше. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році. Тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатись виготовляти нові ракети.

Однак все залежить від успішності їх продукування, на скільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та ін. Звісно, що ракета Х-69 - це нова ракета для нас, тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти. Найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся і з достатньо більш складними типами ракет, як "Циркон" та "Кинджал", - пояснив він.

Раніше ЗМІ повідомили, що  під час удару по Трипільській ТЕС війська РФ застосували нові крилаті ракети Х-69. Це дозвукові крилаті ракети для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35, окрім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57, яку він має нести у внутрішніх відсіках озброєння. Дальність пуску ракет становила близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км.

Також читайте: Ракети РФ уночі рухалися вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Львівщини, - Повітряні сили

Автор: 

ракети (4000) Patriot (297) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+10
При Игнате такой херни не было. Верните Игната!!!
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12.04.2024 11:04
+7
Думаю, ЗРК «Асфальт» головний конструктор Зеленський вирішать цю проблему.
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12.04.2024 11:28
+6
Цей Х-69 - звичайна дозвукова ракета з поліпшеною радіонепомітністю і нижче літає

Євлаш, який Петріот? Такі ракети збиваються починаючи від Гепарда до Стріли.
Яку освіту має цей новий "спікер"?
Євлаш закінчив єдиний кіздафон?
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12.04.2024 11:41
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При Игнате такой херни не было. Верните Игната!!!
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12.04.2024 11:04 Відповісти
ще коли цього ламера призначали я попереджав, що він нестиме маячню і натягуватиме сову на глобус
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12.04.2024 11:22 Відповісти
Цей Х-69 - звичайна дозвукова ракета з поліпшеною радіонепомітністю і нижче літає

Євлаш, який Петріот? Такі ракети збиваються починаючи від Гепарда до Стріли.
Яку освіту має цей новий "спікер"?
Євлаш закінчив єдиний кіздафон?
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12.04.2024 11:41 Відповісти
То чому не збили, а допустили втрату цілої ТЕЦ?
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12.04.2024 11:07 Відповісти
Юра не збили тому що її не було такої ракети,а не було її тому що такі літаки не взлітали в рососії,які по їх словах такі ракети запускають,тут щось не те що мете.
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12.04.2024 14:26 Відповісти
Мабуть Петріоту вже нєхер чим боротися
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12.04.2024 11:07 Відповісти
Не треба пихати Петріота туди, де має працювати українська модернізована Шилка "Рокач"

Але ж нікому модернізувати ті Шилки - для ЗЄлі ППО то тільки Петріот, про інше він й не чув
Отакого поверхневого головМандувача обрали під час війни 👿

.
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12.04.2024 11:48 Відповісти
Так писали ж, що ракети до петріоту акінчилися. Тому і не збили...
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12.04.2024 11:08 Відповісти
Петріоти не збивають тихоходні низьколетячі крилаті ракети - для цього існує ППО ближньої дії. Але навколо ТЕЦ взагалі ніякого ППО не було
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12.04.2024 11:28 Відповісти
Там на захист "освоїли" майже 10 млрд грн, навіщо там ще й ППО?
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12.04.2024 11:39 Відповісти
https://www.army-technology.com/projects/patriot/ https://www.army-technology.com/projects/patriot/


Перше ж речення:

The Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, or Patriot (MIM-104), is a long-range, all-altitude, all-weather air defence system to counter tactical ballistic missiles, cruise missiles and advanced aircraft.
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12.04.2024 11:43 Відповісти
мінімальна висота перехоплення у Петріота 60 метрів, а Х-69 ракета летить на висоті 20 метрів
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12.04.2024 11:48 Відповісти
Так було ж категорично заявлено, шо він не здатний збивати.

Тепер вже може? Просто надто низько летіла?
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12.04.2024 11:57 Відповісти
ну так всі крилаті ракети літають на висоті нижчій ніж їх теоретично може збити петріот
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12.04.2024 12:06 Відповісти
І, тим не менш, розробник таку можливість передбачає. І стверджувати категорично, що це неможливо, було б некоректно...
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12.04.2024 12:09 Відповісти
Ось ще з сайту виробника:

https://www.rtx.com/raytheon/what-we-do/integrated-air-and-missile-defense/guidance-enhanced-missile

Ну і підтвердження, що такі ракети нам давали:

https://defence-ua.com/news/zrk_hawk_raketi_gem_t_ta_protiraketi_mse_dlja_patriot_ochikujetsja_novij_paket_dopomogi_vid_ssha_na_2_mlrd_dolariv-11830.html
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12.04.2024 11:47 Відповісти
Які фортифікації на ТЕЦ?
Який Петріот проти гівняної дозвукової крилатої ракети, які наші хлопці часом з кулемета збивають?

Годі пургу нести!
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12.04.2024 11:52 Відповісти
ДЕ я писав про ФОРТИФІКАЦІЇ???

Йшлося про здатність петріота збивати крилаті ракети. Навіть виробник це визнає. Так що про "пургу" йому можеш розповідати...
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12.04.2024 11:56 Відповісти
Навколо ТЕЦ ППО була. И раньше ракеты сбивали.
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12.04.2024 14:42 Відповісти
Навколо ТЕЦ ППО була. И раньше ракеты сбивали.
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12.04.2024 14:43 Відповісти
А снаряди до петріотів хто буде робити, щоб збивати тисячі ракет?
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12.04.2024 11:36 Відповісти
США, країни партнери і сама Україна повинна почати виготовляти.
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12.04.2024 11:44 Відповісти
В України немає прибутків, за які вона могла б виробляти зброю, суцільні мінуса. А до Заходу ще не дійшло, яка загроза до них підходить
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12.04.2024 11:48 Відповісти
Дядя, одна ракета до Петріота коштує 1-2 міліони доларів!

для кожної цілі має бути свій "Петріот" - починаючи з Брунінга та Стріли
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12.04.2024 11:56 Відповісти
ви про що, паяц буданов сказав ще 2 роки тому що в москалів ракет на 2 тижні залишилось, а тут отаке
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12.04.2024 11:09 Відповісти
Так на два тижні і залишалось. Хто ж думав, що наші західні партнери продовжать постачання кацапам нітроцелюлози і тротилу та елементів для будування нових кацапських ракет
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12.04.2024 11:38 Відповісти
Та да, саме постачання нітроцелюлози главний развєдчик України при поверхневому головМандувачі не врахував.

Люську-арестовича в студію із його:
"Ну да, проеьб...лі"
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12.04.2024 12:00 Відповісти
"Молодоє дарованіє" затягло набридлу зелену волинку "срочно дайтє петріоти"! Для чого? Для того, щоб ви, гниди зелені, їх уг@ндошили, підставивши під кацапські іскандери?
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12.04.2024 11:12 Відповісти
ЄраЛАШ...
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12.04.2024 11:17 Відповісти
Все що менше Петріота для ЗЄлі то не ППО.
Налагодити виробництво ЗУ-2 та системи наведення до них, як зробили поляки, то не наше!
ЗЄля таким руки марати не буде

Байден, так де наші Петріоти?
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12.04.2024 12:09 Відповісти
А шмаркачам треба простапєрєстатьстрєлять.
Залужного звільнили без можливості відновлення, як і усю його команду. Зелені обсиралися від можливостей адекватного Головнокомандувача вести свої справи. Бо в такий час, влада повинна належати військовим, а не кінченим боневтікам.
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12.04.2024 11:15 Відповісти
Тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатись виготовляти нові ракети Джерело:

Тобто ми можемо бачити, що ви постійно продовжуєте намагатися. А рф якраз продовжує виготовляти.
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12.04.2024 11:19 Відповісти
Маючи 1-2 мілліарди долларів на день від продажу нафти та газу, можна і випускати і розвивати ракетну галузь. А маючи свої розробки, заводи і спеціалістів, можна пиз...д(і)и...ти усе/про все. Хоч би ракети для Точка-У почали масово випускати. Вже би від фронту нечість трохи відганяли.
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12.04.2024 11:27 Відповісти
За які гроші виготовляти ракети до точки у? У кацапів постійний прибуток, а у нас величезні мінуса, прибутків мало, а розходи величезні
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12.04.2024 11:40 Відповісти
Думаю, ЗРК «Асфальт» головний конструктор Зеленський вирішать цю проблему.
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12.04.2024 11:28 Відповісти
консультуватиме ведучий хвахівець щодо зведення мілітарних наностін сеня, він же кролик...
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12.04.2024 11:50 Відповісти
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12.04.2024 11:58 Відповісти
Це звичайна дозвукова ракета, що він меле?
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12.04.2024 12:13 Відповісти
портновська ДБР хоч повернула клістрони?... чи дебіли за викликом досі вивчають з умнимі ліцамІ?
з тих пір, як недальока Зєля "знищила" Залужного і генералітет, в Україні усе стало гірше.. а Зєлє і її кріпакам та ідіотам нравіцЦа, її навіть збираються продлєвать..
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12.04.2024 14:20 Відповісти
 
 