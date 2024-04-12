Євлаш про російську ракету X-69: Patriot боровся і зі складнішими типами ракет, як "Циркон" та "Кинджал"

Крилата ракета X-69 є новою ракетою, наразі фахівці вивчають, як можна їй протидіяти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Це покращена система версії Х-59. Наразі встановлюється, яка саме була це ракета, який був її тип. Попередньо, Росія вже застосовувала подібні ракети раніше. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році. Тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатись виготовляти нові ракети.

Однак все залежить від успішності їх продукування, на скільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та ін. Звісно, що ракета Х-69 - це нова ракета для нас, тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти. Найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся і з достатньо більш складними типами ракет, як "Циркон" та "Кинджал", - пояснив він.

Раніше ЗМІ повідомили, що під час удару по Трипільській ТЕС війська РФ застосували нові крилаті ракети Х-69. Це дозвукові крилаті ракети для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35, окрім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57, яку він має нести у внутрішніх відсіках озброєння. Дальність пуску ракет становила близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км.

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