Євлаш про російську ракету X-69: Patriot боровся і зі складнішими типами ракет, як "Циркон" та "Кинджал"
Крилата ракета X-69 є новою ракетою, наразі фахівці вивчають, як можна їй протидіяти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.
"Це покращена система версії Х-59. Наразі встановлюється, яка саме була це ракета, який був її тип. Попередньо, Росія вже застосовувала подібні ракети раніше. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році. Тобто ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатись виготовляти нові ракети.
Однак все залежить від успішності їх продукування, на скільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та ін. Звісно, що ракета Х-69 - це нова ракета для нас, тому ми в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти. Найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся і з достатньо більш складними типами ракет, як "Циркон" та "Кинджал", - пояснив він.
Раніше ЗМІ повідомили, що під час удару по Трипільській ТЕС війська РФ застосували нові крилаті ракети Х-69. Це дозвукові крилаті ракети для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35, окрім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57, яку він має нести у внутрішніх відсіках озброєння. Дальність пуску ракет становила близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км.
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Євлаш, який Петріот? Такі ракети збиваються починаючи від Гепарда до Стріли.
Яку освіту має цей новий "спікер"?
Євлаш закінчив єдиний кіздафон?
Але ж нікому модернізувати ті Шилки - для ЗЄлі ППО то тільки Петріот, про інше він й не чув
Отакого поверхневого головМандувача обрали під час війни 👿
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Перше ж речення:
The Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, or Patriot (MIM-104), is a long-range, all-altitude, all-weather air defence system to counter tactical ballistic missiles, cruise missiles and advanced aircraft.
Тепер вже може? Просто надто низько летіла?
https://www.rtx.com/raytheon/what-we-do/integrated-air-and-missile-defense/guidance-enhanced-missile
Ну і підтвердження, що такі ракети нам давали:
https://defence-ua.com/news/zrk_hawk_raketi_gem_t_ta_protiraketi_mse_dlja_patriot_ochikujetsja_novij_paket_dopomogi_vid_ssha_na_2_mlrd_dolariv-11830.html
Який Петріот проти гівняної дозвукової крилатої ракети, які наші хлопці часом з кулемета збивають?
Годі пургу нести!
Йшлося про здатність петріота збивати крилаті ракети. Навіть виробник це визнає. Так що про "пургу" йому можеш розповідати...
для кожної цілі має бути свій "Петріот" - починаючи з Брунінга та Стріли
Люську-арестовича в студію із його:
"Ну да, проеьб...лі"
Налагодити виробництво ЗУ-2 та системи наведення до них, як зробили поляки, то не наше!
ЗЄля таким руки марати не буде
Байден, так де наші Петріоти?
Залужного звільнили без можливості відновлення, як і усю його команду. Зелені обсиралися від можливостей адекватного Головнокомандувача вести свої справи. Бо в такий час, влада повинна належати військовим, а не кінченим боневтікам.
Тобто ми можемо бачити, що ви постійно продовжуєте намагатися. А рф якраз продовжує виготовляти.
з тих пір, як недальока Зєля "знищила" Залужного і генералітет, в Україні усе стало гірше.. а Зєлє і її кріпакам та ідіотам нравіцЦа, її навіть збираються продлєвать..