РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11043 посетителя онлайн
Новости
2 750 13

Франция будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии, - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна примет участие в Саммите мира, который, по данным СМИ, состоится в июне 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы приветствовать Швейцарию за ее приверженность проведению форума. Я имел возможность поговорить об этом во время государственного визита в конфедерацию в декабре прошлого года и думаю, что это очень хорошая инициатива, которая объединит все страны для подготовки условий мира", - сказал Макрон.

Он добавил, что Франция тесно работает над этим вопросом.

"Мы будем на встрече, предложенной Швейцарией, будем со всеми странами, которые хотят продолжительного мира, то есть мира, уважающего международное право и правила", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути достижения мира в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с президентом Швейцарии Амхерд подготовку к Глобальному саммиту мира

Автор: 

Франция (3500) Швейцария (612) Макрон Эмманюэль (1300)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
І який сенс в цих симпозіумах?
показать весь комментарий
12.04.2024 13:38
+3
Саміт миру - задумка гарна - якии буде результат?
показать весь комментарий
12.04.2024 13:40
+3
Мир апріорі неможливий без фізичного знищення рашистського рейху
За прикладом Другої світової війни
Інакше - просто бла-бла-бла
показать весь комментарий
12.04.2024 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно. Ну его нахер, эти снаряды и ПВО. Пацаны, лучше, саммит забабахают.
показать весь комментарий
12.04.2024 13:32 Ответить
ага, а потім на саміті миру в китаї.
показать весь комментарий
12.04.2024 13:33 Ответить
Якби разом із сміливими словами поряд йшли вагомі практичні дії - ціни б Нью Бонапартусу б не було.
показать весь комментарий
12.04.2024 13:34 Ответить
І який сенс в цих симпозіумах?
показать весь комментарий
12.04.2024 13:38 Ответить
Констатувати, що стан пацієнта безнадійний.
показать весь комментарий
12.04.2024 13:50 Ответить
Саміт миру - задумка гарна - якии буде результат?
показать весь комментарий
12.04.2024 13:40 Ответить
Мир апріорі неможливий без фізичного знищення рашистського рейху
За прикладом Другої світової війни
Інакше - просто бла-бла-бла
показать весь комментарий
12.04.2024 13:40 Ответить
Нехай краще б слали хоча б з кожної країни по 5 тисяч фпв власного виробництва кожен місяць наприклад. Або закупили б у китайців декілька мільйонів дронів. Це було б більшим вкладом у мир чим заплановані балачки дипломатів у Швейцарії.
показать весь комментарий
12.04.2024 13:40 Ответить
Це замість введення військ? Потужно!
показать весь комментарий
12.04.2024 13:43 Ответить
Саммит мира, который ********.
показать весь комментарий
12.04.2024 13:48 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2024 13:50 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2024 14:53 Ответить
Краще збирайтеся на саміти бронетехніки, літаків, снарядів, а не на ці без толкові посиденьки
показать весь комментарий
12.04.2024 14:14 Ответить
 
 