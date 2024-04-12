Франция будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна примет участие в Саммите мира, который, по данным СМИ, состоится в июне 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы приветствовать Швейцарию за ее приверженность проведению форума. Я имел возможность поговорить об этом во время государственного визита в конфедерацию в декабре прошлого года и думаю, что это очень хорошая инициатива, которая объединит все страны для подготовки условий мира", - сказал Макрон.

Он добавил, что Франция тесно работает над этим вопросом.

"Мы будем на встрече, предложенной Швейцарией, будем со всеми странами, которые хотят продолжительного мира, то есть мира, уважающего международное право и правила", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути достижения мира в Украине.

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