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Новини
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Франція братиме участь у Саміті миру в Швейцарії, - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна братиме участь у Саміті миру, який за даними ЗМІ, відбудеться у червні 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би привітати Швейцарію за її прихильність до проведення форуму. Я мав можливість поговорити про це під час державного візиту до конфедерації торік у грудні та думаю, що це дуже хороша ініціатива, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру", - сказав Макрон.

Він додав що Франція тісно працює над цим питанням.

"Ми будемо на зустрічі, запропонованій Швейцарією, будемо з усіма країнами, які хочуть тривалого миру, тобто миру, який поважає міжнародне право і правила", - додав президент.

Раніше повідомлялось, що уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

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Автор: 

Франція (3035) Швейцарія (860) Макрон Емманюель (1447) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+3
І який сенс в цих симпозіумах?
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12.04.2024 13:38
+3
Саміт миру - задумка гарна - якии буде результат?
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12.04.2024 13:40
+3
Мир апріорі неможливий без фізичного знищення рашистського рейху
За прикладом Другої світової війни
Інакше - просто бла-бла-бла
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12.04.2024 13:40
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Правильно. Ну его нахер, эти снаряды и ПВО. Пацаны, лучше, саммит забабахают.
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12.04.2024 13:32 Відповісти
ага, а потім на саміті миру в китаї.
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12.04.2024 13:33 Відповісти
Якби разом із сміливими словами поряд йшли вагомі практичні дії - ціни б Нью Бонапартусу б не було.
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12.04.2024 13:34 Відповісти
І який сенс в цих симпозіумах?
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12.04.2024 13:38 Відповісти
Констатувати, що стан пацієнта безнадійний.
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12.04.2024 13:50 Відповісти
Саміт миру - задумка гарна - якии буде результат?
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12.04.2024 13:40 Відповісти
Мир апріорі неможливий без фізичного знищення рашистського рейху
За прикладом Другої світової війни
Інакше - просто бла-бла-бла
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12.04.2024 13:40 Відповісти
Нехай краще б слали хоча б з кожної країни по 5 тисяч фпв власного виробництва кожен місяць наприклад. Або закупили б у китайців декілька мільйонів дронів. Це було б більшим вкладом у мир чим заплановані балачки дипломатів у Швейцарії.
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12.04.2024 13:40 Відповісти
Це замість введення військ? Потужно!
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12.04.2024 13:43 Відповісти
Саммит мира, который ********.
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12.04.2024 13:48 Відповісти
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12.04.2024 13:50 Відповісти
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12.04.2024 14:53 Відповісти
Краще збирайтеся на саміти бронетехніки, літаків, снарядів, а не на ці без толкові посиденьки
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12.04.2024 14:14 Відповісти
 
 