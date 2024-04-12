Франція братиме участь у Саміті миру в Швейцарії, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна братиме участь у Саміті миру, який за даними ЗМІ, відбудеться у червні 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би привітати Швейцарію за її прихильність до проведення форуму. Я мав можливість поговорити про це під час державного візиту до конфедерації торік у грудні та думаю, що це дуже хороша ініціатива, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру", - сказав Макрон.

Він додав що Франція тісно працює над цим питанням.

"Ми будемо на зустрічі, запропонованій Швейцарією, будемо з усіма країнами, які хочуть тривалого миру, тобто миру, який поважає міжнародне право і правила", - додав президент.

Раніше повідомлялось, що уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

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