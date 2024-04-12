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Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в телефонном разговоре премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения о безопасности. Спасибо, Марко, спасибо, нидерландский народ! Это образцовый пример поддержки Украины", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, также стороны обсудили совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

"Поблагодарил за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам Реестра ущерба. Рассказал о подготовке Саммита мира в Швейцарии и пригласил Нидерланды присоединиться. Мы также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержало больше стран", - добавил президент.

Читайте также: Кулеба поговорил с главой МИД Нидерландов об усилении украинского ПВО и о привлечении россиян к ответственности

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Нидерланды (1579) Рютте Марк (343)


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Топ комментарии
+16
14 мільйонні Нідерланди виділяють допомоги більше за 70 мільйонні Англію, францію, Італію, Спасибі нащадкам хоробрих гезів, які в 16 ст розкачали 1 та той час в світі іспанію,
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12.04.2024 16:29
+14
ага, розпишемо їх на захист для тец, та укриття для шкіл.
на трипільску вже спивали. які ще є?
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12.04.2024 16:24
+10
Продажні падлюки хизуються міжнародними подачками. А самі Ураїну розвалили, розікрали і уже майже здали кацапам. Мерзота.
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12.04.2024 18:40
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14 мільйонні Нідерланди виділяють допомоги більше за 70 мільйонні Англію, францію, Італію, Спасибі нащадкам хоробрих гезів, які в 16 ст розкачали 1 та той час в світі іспанію,
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12.04.2024 16:29 Ответить
ага, розпишемо їх на захист для тец, та укриття для шкіл.
на трипільску вже спивали. які ще є?
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12.04.2024 16:24 Ответить
Може краще кінцевим продуктом, а не фінансовим еквівалентом?🥺
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12.04.2024 16:34 Ответить
Тут миллиард там миллиард, как будто это какая-то мелочь.
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12.04.2024 16:36 Ответить
слугам це на один зуб
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12.04.2024 16:41 Ответить
"Викінула в пропасть..."
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12.04.2024 16:52 Ответить
Надо их срочно отдать на восстановление Трипольской ТЕС. Как раз миллиарда должно хватить...наверное. Короче будет все в ажуре. Или в велюре....
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12.04.2024 17:44 Ответить
Продажні падлюки хизуються міжнародними подачками. А самі Ураїну розвалили, розікрали і уже майже здали кацапам. Мерзота.
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12.04.2024 18:40 Ответить
Цитата - Це додатково до зобов'язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди...що означає додатково до зобов'язань безпекової угоди чи межа її? "Шедевр" - що тоді безпекова угода, якщо додатково йде окремо?)
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12.04.2024 18:59 Ответить
Це не випадковість - 27.02.24 Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на ініціативу Чехії щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів...теж додатково ?до чи поза? зобов'язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди))
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12.04.2024 19:13 Ответить
.... Якщо ви в змозі усунути проблему за допомогою грошей, значить, проблеми у вас немає....
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13.04.2024 05:23 Ответить
Шурма дуже рад.
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12.04.2024 19:19 Ответить
Скілько достанеться спецам па РЄБи та дрони? ответ предсказуем.
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12.04.2024 19:22 Ответить
Про це всі знають і без преZерватива.
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12.04.2024 20:03 Ответить
Віслюк Апокаліпсису чекає аплодисментів від мудрого наріду.
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12.04.2024 21:59 Ответить
Значит еще какие-то сбушники купят квартиры по полтора миллиона долларов
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12.04.2024 22:52 Ответить
Знов буде "зеленим" що пиляти! Єрмак , Шурма та Арахамія дуже задоволені ... вже слина з їх рота капає.
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13.04.2024 00:48 Ответить
Не президент, а прес-секретарка якась...
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13.04.2024 01:22 Ответить
Підозрюю, що як тільки іноземна фінансова допомога попадає на рахунок НБУ, а звідти в КМУ, через деякий час суттєво поповнюються рахунки певних осіб з ЗЕлупленої зграї в офшорних банках.
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13.04.2024 08:40 Ответить
Кожного дня разом з телемарафоном президент-перемога виходить у ефір і звітує. Нічого окрім люті в душі це не викликає. Серед безлічі запитань виникає одне: чому з-за твоєї бездіяльності і обманів стільки народу і патріотів полягло, а зараз своїм розчищенням поля для особистої величі, ти сієш в Україні хаос?
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13.04.2024 08:55 Ответить
Тому що вони так домовилися з кацапами: добити українську економіку, оборонку, енергетику, обезголовити і знекровити Українську Армію і підписати "мирну угоду" (читай - карітуляцію) на умовах кремля. А це - ліквідація української державності, церкви, розпуск української армії, уведення московського діалекту (т.з. "русскага язика") уведення московської церкви, ліквідація патріотів України.
У Вас ще тільки "виникає питання"? Це вже відбувається повним ходом.
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13.04.2024 12:30 Ответить
Є що вкрасти.
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13.04.2024 11:39 Ответить
Ура!!! Тепер ми зробимо ще більше шашликів, доріг і кобил на Євробаченні!
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13.04.2024 12:50 Ответить
Бабушкам, хоть что-то субсидируют, или всё в "песок" опять?
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13.04.2024 13:04 Ответить
Тепер яйка будуть по 50 але качині
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13.04.2024 13:47 Ответить
Почитала коментарі . Всі як один зневірені у чесності Зе- шобли. Потрібно починати конфіскацію, пане Президенте. Якщо хочете на другий термін. Почніть з Рєзнікава .
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13.04.2024 14:40 Ответить
Я сподіваюсь що аналітичні служби Нідерландів повідомило керівництво держави про маштаби безкарного розкрадання спонсорської допомоги в оточенні В. Зеленського. І всі кошти мають надійти тільки у вигляді озброєння і під контролем зарубіжних кураторів. ПС. Багато українських чиновників в жОПі президента шайка ворюг і путінських соксакес. ( анг.)
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13.04.2024 14:45 Ответить
 
 