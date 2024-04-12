Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в телефонном разговоре премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения о безопасности. Спасибо, Марко, спасибо, нидерландский народ! Это образцовый пример поддержки Украины", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, также стороны обсудили совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

"Поблагодарил за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам Реестра ущерба. Рассказал о подготовке Саммита мира в Швейцарии и пригласил Нидерланды присоединиться. Мы также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержало больше стран", - добавил президент.

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