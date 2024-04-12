Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Нідерландів Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно у телефонній розмові Прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, також сторони обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

"Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків. Розповів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн", - додав президент.

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