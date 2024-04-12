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Новини
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Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Нідерландів Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно у телефонній розмові Прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, також сторони обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

"Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків. Розповів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн", - додав президент.

Дивіться: Зеленський запропонував президенту Угорщини Шуйоку почати переговори щодо безпекової угоди. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23653) Нідерланди (1553) Рютте Марк (372)


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Топ коментарі
+16
14 мільйонні Нідерланди виділяють допомоги більше за 70 мільйонні Англію, францію, Італію, Спасибі нащадкам хоробрих гезів, які в 16 ст розкачали 1 та той час в світі іспанію,
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12.04.2024 16:29
+14
ага, розпишемо їх на захист для тец, та укриття для шкіл.
на трипільску вже спивали. які ще є?
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12.04.2024 16:24
+10
Продажні падлюки хизуються міжнародними подачками. А самі Ураїну розвалили, розікрали і уже майже здали кацапам. Мерзота.
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12.04.2024 18:40
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14 мільйонні Нідерланди виділяють допомоги більше за 70 мільйонні Англію, францію, Італію, Спасибі нащадкам хоробрих гезів, які в 16 ст розкачали 1 та той час в світі іспанію,
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12.04.2024 16:29 Відповісти
ага, розпишемо їх на захист для тец, та укриття для шкіл.
на трипільску вже спивали. які ще є?
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12.04.2024 16:24 Відповісти
Може краще кінцевим продуктом, а не фінансовим еквівалентом?🥺
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12.04.2024 16:34 Відповісти
Тут миллиард там миллиард, как будто это какая-то мелочь.
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12.04.2024 16:36 Відповісти
слугам це на один зуб
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12.04.2024 16:41 Відповісти
"Викінула в пропасть..."
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12.04.2024 16:52 Відповісти
Надо их срочно отдать на восстановление Трипольской ТЕС. Как раз миллиарда должно хватить...наверное. Короче будет все в ажуре. Или в велюре....
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12.04.2024 17:44 Відповісти
Продажні падлюки хизуються міжнародними подачками. А самі Ураїну розвалили, розікрали і уже майже здали кацапам. Мерзота.
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12.04.2024 18:40 Відповісти
Цитата - Це додатково до зобов'язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди...що означає додатково до зобов'язань безпекової угоди чи межа її? "Шедевр" - що тоді безпекова угода, якщо додатково йде окремо?)
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12.04.2024 18:59 Відповісти
Це не випадковість - 27.02.24 Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на ініціативу Чехії щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів...теж додатково ?до чи поза? зобов'язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди))
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12.04.2024 19:13 Відповісти
.... Якщо ви в змозі усунути проблему за допомогою грошей, значить, проблеми у вас немає....
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13.04.2024 05:23 Відповісти
Шурма дуже рад.
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12.04.2024 19:19 Відповісти
Скілько достанеться спецам па РЄБи та дрони? ответ предсказуем.
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12.04.2024 19:22 Відповісти
Про це всі знають і без преZерватива.
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12.04.2024 20:03 Відповісти
Віслюк Апокаліпсису чекає аплодисментів від мудрого наріду.
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12.04.2024 21:59 Відповісти
Значит еще какие-то сбушники купят квартиры по полтора миллиона долларов
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12.04.2024 22:52 Відповісти
Знов буде "зеленим" що пиляти! Єрмак , Шурма та Арахамія дуже задоволені ... вже слина з їх рота капає.
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13.04.2024 00:48 Відповісти
Не президент, а прес-секретарка якась...
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13.04.2024 01:22 Відповісти
Підозрюю, що як тільки іноземна фінансова допомога попадає на рахунок НБУ, а звідти в КМУ, через деякий час суттєво поповнюються рахунки певних осіб з ЗЕлупленої зграї в офшорних банках.
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13.04.2024 08:40 Відповісти
Кожного дня разом з телемарафоном президент-перемога виходить у ефір і звітує. Нічого окрім люті в душі це не викликає. Серед безлічі запитань виникає одне: чому з-за твоєї бездіяльності і обманів стільки народу і патріотів полягло, а зараз своїм розчищенням поля для особистої величі, ти сієш в Україні хаос?
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13.04.2024 08:55 Відповісти
Тому що вони так домовилися з кацапами: добити українську економіку, оборонку, енергетику, обезголовити і знекровити Українську Армію і підписати "мирну угоду" (читай - карітуляцію) на умовах кремля. А це - ліквідація української державності, церкви, розпуск української армії, уведення московського діалекту (т.з. "русскага язика") уведення московської церкви, ліквідація патріотів України.
У Вас ще тільки "виникає питання"? Це вже відбувається повним ходом.
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13.04.2024 12:30 Відповісти
Є що вкрасти.
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13.04.2024 11:39 Відповісти
Ура!!! Тепер ми зробимо ще більше шашликів, доріг і кобил на Євробаченні!
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13.04.2024 12:50 Відповісти
Бабушкам, хоть что-то субсидируют, или всё в "песок" опять?
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13.04.2024 13:04 Відповісти
Тепер яйка будуть по 50 але качині
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13.04.2024 13:47 Відповісти
Почитала коментарі . Всі як один зневірені у чесності Зе- шобли. Потрібно починати конфіскацію, пане Президенте. Якщо хочете на другий термін. Почніть з Рєзнікава .
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13.04.2024 14:40 Відповісти
Я сподіваюсь що аналітичні служби Нідерландів повідомило керівництво держави про маштаби безкарного розкрадання спонсорської допомоги в оточенні В. Зеленського. І всі кошти мають надійти тільки у вигляді озброєння і під контролем зарубіжних кураторів. ПС. Багато українських чиновників в жОПі президента шайка ворюг і путінських соксакес. ( анг.)
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13.04.2024 14:45 Відповісти
 
 