Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Нідерландів Марком Рютте.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно у телефонній розмові Прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, також сторони обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.
"Подякував за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків. Розповів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн", - додав президент.
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