Вражеская ракета Х-59 уничтожена над Днепропетровщиной, вследствие падения обломков пострадала женщина (обновлено)

В Криворожском районе уничтожена российская ракета Х-59.

Об этом сообщило Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушноего командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

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До этого Воздушные силы сообщали о запуске россиянами управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о пострадавшей.

"Из-за падения обломков произошел пожар, повреждена крыша частного дома. Пострадала 28-летняя женщина. У нее рана кисти, но состояние удовлетворительное. Оправляться будет дома", - написал он.