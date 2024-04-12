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Новости Агрессия России против Украины
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Вражеская ракета Х-59 уничтожена над Днепропетровщиной, вследствие падения обломков пострадала женщина (обновлено)

х-59

В Криворожском районе уничтожена российская ракета Х-59.

Об этом сообщило Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушноего командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

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До этого Воздушные силы сообщали о запуске россиянами управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о пострадавшей.

"Из-за падения обломков произошел пожар, повреждена крыша частного дома. Пострадала 28-летняя женщина. У нее рана кисти, но состояние удовлетворительное. Оправляться будет дома", - написал он.

Автор: 

ракеты (3566) уничтожение (6878) Днепропетровская область (3927)


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А Петріоти де? Та звісно де - у Києві! А решта нехай лопатами ракети збиває...
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12.04.2024 18:53 Ответить
Петриоты в Киеве, но ракеты пролетают над Киевом. Перестало ПВО шмалять. Може нечем?
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12.04.2024 19:08 Ответить
А ты предлагаешь поставить все Пэтриоты вокруг тебя и пусть охраняют? А 5-миллионный город оставить без защиты? Ты видел, что в Днепре, Кременчуге, Запорожье было? Хочешь тоже самое, только в 10 раз больше сделать? А потом будешь спрашивать где ракеты, делать круглые глаза и говорить, что зеленые виноваты, да?
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12.04.2024 20:09 Ответить
Да, я как полноценный налогоплательщик искренне желаю иметь надежное ПВО рядом. И мне по+ер пятимиллионный город набитый непонятно кем. Мне нужная безопасность моя и моей семьи. А если вся Украина - это Киев... Делайте выводы.
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13.04.2024 19:31 Ответить
Постраждала жінка та дві розподільчі ел. підстанції...
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12.04.2024 19:40 Ответить
 
 