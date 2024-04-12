Вражеская ракета Х-59 уничтожена над Днепропетровщиной, вследствие падения обломков пострадала женщина (обновлено)
В Криворожском районе уничтожена российская ракета Х-59.
Об этом сообщило Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушноего командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.
До этого Воздушные силы сообщали о запуске россиянами управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о пострадавшей.
"Из-за падения обломков произошел пожар, повреждена крыша частного дома. Пострадала 28-летняя женщина. У нее рана кисти, но состояние удовлетворительное. Оправляться будет дома", - написал он.
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А потом будешь спрашивать где ракеты, делать круглые глаза и говорить, что зеленые виноваты, да?