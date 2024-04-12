В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)
Вечером 12 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - написали в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.
Через 20 минут после оглашения воздушной тревоги прозвучал отбой.
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Олександр #586703
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