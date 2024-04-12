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Новости Война
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В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

міг

Вечером 12 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - написали в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Украинские пилоты находятся на завершающем этапе подготовки учений на истребителях F-16 в Дании и США, - Воздушные силы

Через 20 минут после оглашения воздушной тревоги прозвучал отбой.

Автор: 

Воздушные силы (2279) воздушная тревога (784)


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А поляки оголосили?
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12.04.2024 19:45 Ответить
щоб ти впало вундервафля кацапсінська
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12.04.2024 19:54 Ответить
Так! Швидко Безуглу випускайте, хай своїм гавкітом відлякує отей МіГ-31 К, бо так як вона, більш ніхто гавкати на всіх не вміє!
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12.04.2024 19:56 Ответить
давно пора вночі відвідати Саваслєйку.
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13.04.2024 08:14 Ответить
 
 