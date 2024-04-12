В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Увечері 12 квітня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Тривога тривала 20 хвилин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - написали в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

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Через 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги прозвучав відбій.