В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Увечері 12 квітня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Тривога тривала 20 хвилин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - написали в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Через 20 хвилин після оголошення повітряної тривоги прозвучав відбій.
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Олександр #586703
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саша паламарчук
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