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Новости Война
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Вследствие артобстрела села Подолы на Харьковщине погиб мужчина

вибух

Россияне обстреляли поселок Подолы Купянского района Харьковской области. Один человек погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Из артиллерии 152-го калибра обстреляли Подолы - там у железнодорожных пути жертвой стал еще один человек (59 лет)", - написал он.

Также Болвинов сообщил, что еще трое жителей села Шестаково ранены после сбросов с беспилотника, враг атаковал Чугуевский район.

Смотрите также: Рашисты ударили по Купянскому району Харьковщины: Погиб мужчина, 2 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27107) Харьковщина (5577) жертва (298)


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12.04.2024 21:41 Ответить
 
 