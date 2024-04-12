Вследствие артобстрела села Подолы на Харьковщине погиб мужчина
Россияне обстреляли поселок Подолы Купянского района Харьковской области. Один человек погиб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
"Из артиллерии 152-го калибра обстреляли Подолы - там у железнодорожных пути жертвой стал еще один человек (59 лет)", - написал он.
Также Болвинов сообщил, что еще трое жителей села Шестаково ранены после сбросов с беспилотника, враг атаковал Чугуевский район.
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показать весь комментарий12.04.2024 21:41 Ответить Мне нравится 0
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