Вследствие артобстрела села Подолы на Харьковщине погиб мужчина

Россияне обстреляли поселок Подолы Купянского района Харьковской области. Один человек погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Из артиллерии 152-го калибра обстреляли Подолы - там у железнодорожных пути жертвой стал еще один человек (59 лет)", - написал он.

Также Болвинов сообщил, что еще трое жителей села Шестаково ранены после сбросов с беспилотника, враг атаковал Чугуевский район.

Смотрите также: Рашисты ударили по Купянскому району Харьковщины: Погиб мужчина, 2 человека получили ранения. ФОТОрепортаж