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Унаслідок артобстрілу селища Подоли на Харківщині загинув чоловік

вибух

Росіяни обстріляли селище Подоли Куп’янського району на Харківщині. Один чоловік загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це у фейсбуці повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"З артилерії 152-го калібру обстріляли Подоли - там біля залізничної колії жертвою став ще один чоловік п'ятдесят дев'яти років", - написав він.

Також Болвінов повідомив, що ще троє мешканців села Шестакове поранені після скидів з безпілотника, ворог атакував Чугуївський район.

Дивіться: Рашисти вдарили по Куп’янському району Харківщини: Загинув чоловік, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

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12.04.2024 21:41 Відповісти
 
 