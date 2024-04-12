Унаслідок артобстрілу селища Подоли на Харківщині загинув чоловік
Росіяни обстріляли селище Подоли Куп’янського району на Харківщині. Один чоловік загинув.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
"З артилерії 152-го калібру обстріляли Подоли - там біля залізничної колії жертвою став ще один чоловік п'ятдесят дев'яти років", - написав він.
Також Болвінов повідомив, що ще троє мешканців села Шестакове поранені після скидів з безпілотника, ворог атакував Чугуївський район.
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показати весь коментар12.04.2024 21:41 Відповісти Мені подобається 0
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