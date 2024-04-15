351 спасатель получил ранения с начала полномасштабного вторжения РФ, - ГСЧС

С 24 февраля 2022 года 351 работник ГСЧС получил ранения вследствие российских обстрелов.

Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала полномасштабного вторжения в результате обстрелов во время исполнения (обязанностей. – Ред.) у нас погиб 91 сотрудник ГСЧС и 351 – получил ранения. И сюда входят не только именно спасатели, которые ликвидируют последствия российских прилетов, разбирают завалы и т.п. – сюда входят еще и наши пиротехнические подразделения", – сказал Хорунжий.

Прес-офицер добавил, что для спасателей отдельно существует санаторно-курортное лечение, психологическая реабилитация и т.д.

"Она (психологическая реабилитация. - Ред.) обязательна - там, где люди участвовали в разборе завалов или в чрезвычайных ситуациях, связанных с гибелью людей, то, конечно, они должны проходить такую реабилитацию. В ГСЧС мы очень следим за этими процессами. К людям мы относимся очень и очень хорошо, и все, что касается обеспечения, выполняется", - подчеркнул он.

Кроме того, Хорунжий отметил, что в случае гибели спасателей государство обеспечивает выплаты семьям этих сотрудников ГСЧС и т.д.

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