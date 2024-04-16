Вражеская атака дронами: на Юге попаданий не допущено

Этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, напряженная боевая работа сил противовоздушной обороны длилась около 3 часов.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 4 баражирующих снарядах: 2 сбиты на Херсонщине и по 1 - на Николаевщине и Днепропетровщине. Остальные баражирующие снаряды догнали и ликвидировали наши коллеги. Попаданий не допущено", - говорится в сообщении.

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По данным Воздушных сил, было уничтожено 9 из 9 "Шахедов".