Ворожа атака дронами: на Півдні влучань не допущено
Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Як зазначається, напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин.
"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 4 баражуючих снарядах: 2 збито на Херсонщині та по 1 - на Миколаївщині й Дніпропетровщині. Решту баражуючих снарядів наздогнали і ліквідували наші колеги. Влучань не допущено", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, було знищено 9 із 9 "Шахедів".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль