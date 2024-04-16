Ворожа атака дронами: на Півдні влучань не допущено

Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 4 баражуючих снарядах: 2 збито на Херсонщині та по 1 - на Миколаївщині й Дніпропетровщині. Решту баражуючих снарядів наздогнали і ліквідували наші колеги. Влучань не допущено", - йдеться у повідомленні.

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За даними Повітряних сил, було знищено 9 із 9 "Шахедів".