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Новости Война
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В ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)

ракета,крилата

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили: "Ракета в Черкасской области в направлении Киевской области".

Позже ракета поменяла курс на Сумщину.

По состоянию на 16.56 объявлено об отбое тревоги.

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Воздушные силы (2243) воздушная тревога (773)


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