В ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)
Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили: "Ракета в Черкасской области в направлении Киевской области".
Позже ракета поменяла курс на Сумщину.
По состоянию на 16.56 объявлено об отбое тревоги.
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