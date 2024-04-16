В ряде областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили: "Ракета в Черкасской области в направлении Киевской области".

Позже ракета поменяла курс на Сумщину.

По состоянию на 16.56 объявлено об отбое тревоги.

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