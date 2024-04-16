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Новини Війна
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У низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

ракета,крилата

Повітряну тривогу оголосили у низці областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили: "Ракета на Черкащині в напрямку Київської області".

Згодом ракета змінила курс на Сумщину.

Станом на 16:56 оголошено про відбій тривоги.

Читайте: Повітряні сили роблять максимум із тими засобами, які в них є, - Євлаш

Автор: 

Повітряні сили (2621) повітряна тривога (911)


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