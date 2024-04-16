У низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Повітряну тривогу оголосили у низці областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили: "Ракета на Черкащині в напрямку Київської області".
Згодом ракета змінила курс на Сумщину.
Станом на 16:56 оголошено про відбій тривоги.
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