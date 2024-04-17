Одна женщина погибла в результате обстрела Верхнекаменского на Донетчине
Российские войска обстреляли Верхнекаменское Донецкой области, одна женщина погибла.
Об этом на Суспільне. Донбас рассказала спикер прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева, передает Цензор.НЕТ.
Местная жительница погибла в своем доме. Ей было 63 года.
По словам спикера, тип оружия, из которого обстреляли населенный пункт, устанавливается.
Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно - нарушение законов и обычаев войны.
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