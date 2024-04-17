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Одна женщина погибла в результате обстрела Верхнекаменского на Донетчине

обстріл

Российские войска обстреляли Верхнекаменское Донецкой области, одна женщина погибла.

Об этом на Суспільне. Донбас рассказала спикер прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева, передает Цензор.НЕТ.

Местная жительница погибла в своем доме. Ей было 63 года.

По словам спикера, тип оружия, из которого обстреляли населенный пункт, устанавливается.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно - нарушение законов и обычаев войны.

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