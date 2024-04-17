Одна жінка загинула внаслідок обстрілу Верхньокам’янського на Донеччині
Російські війська обстріляли Верхньокам’янське Донецької області, одна жінка загинула.
Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, передає Цензор.НЕТ.
Місцева мешканка загинула у своєму будинку. Їй було 63 роки.
За словами речниці, тип зброї, з якої обстріляли населений пункт, встановлюється.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.
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