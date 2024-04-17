Постановление Кабмина "о реализации экспериментальных проектов в сфере градостроительной деятельности" нарушает ряд требований Конституции Украины, - СМИ

После сообщений СМИ, что правительство вносит постановление-клон законопроекта 5655, Мининфраструктуры обнародовало отчет о результатах проведения общественного обсуждения проекта "О реализации экспериментальных проектов в сфере градостроительной деятельности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале эксперта по вопросам градостроительства, аналитика общественной инициативы "Голка" Георгия Могильного для ZN.ua.

По его словам, министерство получило огромное количество замечаний о том, что нормы проекта "эксперимента" прямо противоречат положениям законов.

"Чтобы ввести правила игры, которые не согласился подписывать президент Владимир Зеленский, Александр Кубраков решил действовать через правительственное постановление. Здесь подпись гаранта Конституции не нужна. И такие действия оправдывают правом правительства проводить… эксперименты. Это право действительно было гарантировано Законом "О внесении изменений в некоторых законов Украины относительно полномочий в области охраны окружающей природной среды" (далее - Закон №2362-VIII)", - написал он.

В 2018 году Кабмин получил возможность во время проведения эксперимента принимать неограниченное количество решений по широкому кругу вопросов. Однако, отметил Могильный, правительство может принимать неограниченное количество решений в разных сферах, но относительно эксперимента (в единственном числе), срок которого не превышает двух лет.

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"То есть правительство получило право только раз провести очень широкий эксперимент, и этот эксперимент не может длиться более двух лет. ... Правительство давно использовало свою одноразовую (!) возможность и больше не имеет права начинать "экспериментальные проекты", ссылаясь на ту же норму закона", - отметил эксперт.

Поскольку финальная редакция проекта постановления пока не обнародована, намерения Мининфраструктуры были проанализированы по проекту, направленному 4 марта в НАПК для проведения антикоррупционной экспертизы, и Отчетом о рассмотрении предложений общественности от 11 апреля.

Известно, что НАПК дало отрицательное заключение.

В частности, по словам Могильного, в постановлении есть ряд нарушений требований Конституции Украины, международных обязательств, ратифицированных Верховной Радой.

Эксперт отмечает, что предоставление градостроительных условий и ограничений – это самоуправляющееся полномочие исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

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Однако постановление определяет новый порядок, который "не соответствует указанным нормам специального закона, предусматривает частичное лишение органов местного самоуправления его самоуправляющихся полномочий, определенных подпунктом 9 пункта "а" части 1 статьи 31 Закона "О местном самоуправлении в Украине", что одновременно является нарушением требований статей 140 и 146 Конституции, а также возможность отмены решений органов местного самоуправления не судом, а приказами Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, что является нарушением статьи 144 Конституции".

Такие нарушения прав местного самоуправления, отметил Могильный, - также нарушение Европейской хартии местного самоуправления.

Также, продолжил аналитик, существенно ослабляется защита культурного наследия.

"Часть исключительных полномочий по сохранению культурного наследия передается частным лицам (нарушение статьи 54 Конституции и Конвенции об охране архитектурного наследия Европы). Предложенное регулирование также противоречит положениям Закона "Об охране культурного наследия", - пояснил он.

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Устанавливаются новые правила оказания административных услуг и выдачи разрешительных документов, не соответствующих правилам, определенным статьями 34-37, 39, 39-1 Закона "О регулировании градостроительной деятельности". Это одновременно - нарушение части 1 статьи 4 Закона "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" и статьи 5 Закона "Об административных услугах", согласно которым такие вопросы устанавливаются исключительно законами.

Кроме того, органы местного самоуправления планируется лишить части делегированных им законом полномочий (нарушение статьи 143 Конституции) и обязать выполнять новые полномочия, не предусмотренные законом (нарушение статьи 146 Конституции). Как уже отмечалось, нарушение прав местного самоуправления является также нарушением Европейской хартии местного самоуправления", - подчеркнул Могильный.

По словам эксперта, также планируется принципиально изменить весь порядок контроля над строительством, установив новые правила, вопреки нормам статьи 41 Закона "О регулировании градостроительной деятельности".

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"Должен быть изменен перечень лиц, подлежащих проверке, основания назначения проверок, полномочия органов, осуществляющих контроль. В то же время, согласно части 4 статьи 4 Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", такие вопросы могут устанавливаться исключительно законами .

Часть исключительных полномочий государства по контролю передается частным субъектам, что является нарушением статьи 42 Конституции. Также имеются нарушения прав местного самоуправления", - добавил он.

Могильный отметил, что правительство может принимать нормативные акты только в тех пределах, которые разрешает закон. В противном случае, этот документ можно будет обжаловать в суде. Случаи, когда постановления правительства отменяли в судебном порядке, уже были. Судебный процесс может занять время.

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