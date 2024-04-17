Из российской оккупации вернули еще 6 украинских детей с семьями

Команда Save Ukraine вернула из российской оккупации еще 6 украинских детей с их семьями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Он отметил: "Семьям трудно вспоминать пережитое, но мы должны говорить о преступлениях, которые совершает Российская Федерация на нашей земле".

Начало полномасштабного вторжения Марина встретила в декретном отпуске на руках с годовалой Софийкой. И первые месяцы были для семьи тяжелейшими, ведь на фоне огромного стресса дочь и мама не могли ни есть, ни спать. Российские истребители летали над селом на уровне линий электропередач. Начались постоянные обыски: военные заходили в каждый дом и все проверяли. Позже население заставляли брать российские паспорта, не разрешали даже через блокпост проехать без них.

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Елена с сыновьями жила в 10 км от линии фронта. Отлично помнит то утро, 24 февраля. Тогда в самой ночной рубашке вышла на крыльцо и услышала взрывы - очень испугалась. Разбудила детей и несколько дней с ними пряталась в сарае от обстрелов. Уже через неделю село было полностью оккупировано. Два месяца никуда не ходили, впервые уехали в город только в конце апреля, чтобы купить продукты. Было очень страшно все время. Но летом началась тотальная фильтрация, приходили сотрудники ФСБ, допрашивали, что-то искали, заставляли отдавать детей на обучение в российскую школу. Так что выбора не было — Елена с сыновьями была вынуждена покинуть родительский дом.

"Мы безгранично благодарны нашим крупнейшим партнерам #WeAreAllUkrainians и БФ "Хуманити" и всем нашим партнерам за их поддержку наших миссий по спасению детей", - написал Кулеба.

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По состоянию на сегодняшний день удалось вернуть в Украину из России и ВОТ 290 детей.