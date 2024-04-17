З російської окупації повернули ще 6 українських дітей з родинами

Команда Save Ukraine повернула з російської окупації ще 6 українських дітей з їхніми сім’ями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Він зауважив: "Родинам важко згадувати пережите, але ми мусимо говорити про злочини, які чинить російська федерація на нашій землі".

Початок повномасштабного вторгнення Марина зустріла в декретній відпустці на руках з однорічною Софійкою. І перші місяці були для сімʼї найважчими, адже на тлі величезного стресу донечка і мама не могли ні їсти, ні спати. Російські винищувачі літали над селом на рівні ліній електропередач. Почалися постійні обшуки: військові заходили у кожен дім і все перевіряли. Пізніше населення примушували брати російські паспорти, не дозволяли навіть через блокпост проїхати без них.

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Олена з синами жила за 10 км від лінії фронту. Дуже добре памʼятає той ранок, 24 лютого. Тоді в самій нічній сорочці вийшла на ґанок і почула вибухи — дуже злякалася. Збудила хлопців і кілька днів з ними ховались у сараї від обстрілів. Вже через тиждень село було повністю окуповане. Два місяці нікуди не ходили, вперше виїхали у місто лише в кінці квітня, щоб купити продуктів. Було дуже страшно увесь час. Але влітку почалася тотальна фільтрація, приходили співробітники ФСБ, допитували, щось шукали, примушували віддавати дітей на навчання в російську школу. Тож вибору не було — Олена із синами була вимушена покинути рідну домівку.

"Ми безмежно вдячні нашим найбільшим партнерам #WeAreAllUkrainians та БФ "Хуманіті" та всім нашим партнерам за їхню підтримку наших місій з порятунку дітей", - написав Кулеба.

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Станом на сьогодні вдалося повернути в Україну з Росії й ТОТ 290 дітей.