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Ограничения электроэнергии для промышленных потребителей завтра возможны во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"

електроенергія

В "Укрэнерго" сообщили об ограничении электроэнергии для промышленных потребителей и призвали всех экономно потреблять электроэнергию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрэнерго"

18 апреля с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности).

Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий во всех регионах Украины. Объем ограничений незначителен. Ограничения не будут использованы для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

Как отметили в "Укрэнерго", необходимость ограничения энергоснабжения – следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции.

Из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии", – обратили в компании.

Что известно о последствиях последних атак РФ на энергетику Украины

Как сообщалось, во время самой большой за время полномасштабной войны атаки на украинскую энергетику 22 марта восемь ракет попали в ДнепроГЭС, поэтому станция прекратила работу. По данным "Укргидроэнерго", в результате этого компания потеряла 20% генерирующих мощностей. Кроме того, сильно повреждена Харьковская ТЭЦ-5, она остановила работу.

Группа ДТЭК сначала оценила потери в результате массированной вражеской атаки на украинскую энергосистему 22 марта как "около половины" своих генерирующих мощностей. После массированной атаки 29 марта компания заявила, что повреждения получили 80% энергоблоков ТЭС.

В государственном "Центрэнерго" заявляли, что 29 марта ударами россиян уничтожена Змиевская ТЭС. 11 апреля российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Следовательно, государственное "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) ограничение (119)


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Топ комментарии
+3
Телешмаркляфон завжди буде в наших сердцях, навіть у часи відключення
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17.04.2024 21:42
+2
Обмежили Бидломарафон? Ні? Пішов чай робити...
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17.04.2024 21:52
+2
дя-ку-є-мо !

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17.04.2024 21:56
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дякую зеленскому за це. 21 травня я йому дуже подякую.
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17.04.2024 21:34 Ответить
Нічого не буде 21 травня.
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17.04.2024 21:37 Ответить
це твоя особиста думка. чи не так?
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17.04.2024 21:38 Ответить
Це логічна думка.Зеленський буде президентом 21 травня.Я напишу і перевіримо це.Якщо не забуду.
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17.04.2024 22:08 Ответить
Виборів то також не буде і сам він не складе повноваження.
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17.04.2024 22:09 Ответить
янукович також так думав.
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17.04.2024 22:24 Ответить
Майдану не буде.
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17.04.2024 23:53 Ответить
дя-ку-є-мо !

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17.04.2024 21:56 Ответить
В "Укренерго" повідомили про Обмеження електроенергії в своїх кабінетах і т.д.

Так?
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17.04.2024 21:40 Ответить
Саме так, бо розподільчі станції це і є кабінети Укренерго.
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17.04.2024 21:57 Ответить
Телешмаркляфон завжди буде в наших сердцях, навіть у часи відключення
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17.04.2024 21:42 Ответить
Странно, что они еще не додумались повесить экраны на площадях, что бы электорат мог смотреть выступления "лидера"...
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17.04.2024 21:44 Ответить
Старушка шляпофон. А Поїзд мчить качається. В дальню путь одним словом.
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17.04.2024 21:49 Ответить
В "Укренерго" одна із одних де найбільші зарплати в Україні. Ви холопи економте.
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17.04.2024 21:43 Ответить
Не будь холопом - йди вчитися на польового електромонтера і заробляй більше інших.
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17.04.2024 22:06 Ответить
Обмежили Бидломарафон? Ні? Пішов чай робити...
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17.04.2024 21:52 Ответить
А з Европи підтягнути слабо? Надлишки завжди туди продаєте
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17.04.2024 21:58 Ответить
Так тягнуть, але ж пропускна здатність ЛЕП не гумова.
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17.04.2024 22:07 Ответить
При сьогоднішньому рівні енергоспоживання Україна має можливість покрити близько 15% усіх своїх потреб за рахунок європейської електроенергії.
Але це додаткові кошти з бюджету, яких і так обмаль. Тому для балансування системи підуть найпростішим шляхом, - будуть вирубать споживачів.
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17.04.2024 23:17 Ответить
Так а в ЄС ніхто ніколи раніше не будував потужні ЛЕП до українського кордону. А з великих прикордонних країн що мають значний власний запас потужності це хіба що Польща зі своїми ТЕС.
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18.04.2024 21:50 Ответить
 
 