Ограничения электроэнергии для промышленных потребителей завтра возможны во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" сообщили об ограничении электроэнергии для промышленных потребителей и призвали всех экономно потреблять электроэнергию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрэнерго"

18 апреля с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности).

Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий во всех регионах Украины. Объем ограничений незначителен. Ограничения не будут использованы для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

Как отметили в "Укрэнерго", необходимость ограничения энергоснабжения – следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции.

Из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии", – обратили в компании.

Что известно о последствиях последних атак РФ на энергетику Украины

Как сообщалось, во время самой большой за время полномасштабной войны атаки на украинскую энергетику 22 марта восемь ракет попали в ДнепроГЭС, поэтому станция прекратила работу. По данным "Укргидроэнерго", в результате этого компания потеряла 20% генерирующих мощностей. Кроме того, сильно повреждена Харьковская ТЭЦ-5, она остановила работу.

Группа ДТЭК сначала оценила потери в результате массированной вражеской атаки на украинскую энергосистему 22 марта как "около половины" своих генерирующих мощностей. После массированной атаки 29 марта компания заявила, что повреждения получили 80% энергоблоков ТЭС.

В государственном "Центрэнерго" заявляли, что 29 марта ударами россиян уничтожена Змиевская ТЭС. 11 апреля российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Следовательно, государственное "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.