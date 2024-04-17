Ограничения электроэнергии для промышленных потребителей завтра возможны во всех регионах Украины, - "Укрэнерго"
В "Укрэнерго" сообщили об ограничении электроэнергии для промышленных потребителей и призвали всех экономно потреблять электроэнергию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрэнерго"
18 апреля с 8:00 до 22:00 может возникнуть необходимость применить контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности).
Они будут применены равномерно для бизнеса и промышленных предприятий во всех регионах Украины. Объем ограничений незначителен. Ограничения не будут использованы для объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.
Как отметили в "Укрэнерго", необходимость ограничения энергоснабжения – следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции.
Из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии. В энергосистеме возник дефицит мощности.
"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии", – обратили в компании.
Что известно о последствиях последних атак РФ на энергетику Украины
Как сообщалось, во время самой большой за время полномасштабной войны атаки на украинскую энергетику 22 марта восемь ракет попали в ДнепроГЭС, поэтому станция прекратила работу. По данным "Укргидроэнерго", в результате этого компания потеряла 20% генерирующих мощностей. Кроме того, сильно повреждена Харьковская ТЭЦ-5, она остановила работу.
Группа ДТЭК сначала оценила потери в результате массированной вражеской атаки на украинскую энергосистему 22 марта как "около половины" своих генерирующих мощностей. После массированной атаки 29 марта компания заявила, что повреждения получили 80% энергоблоков ТЭС.
В государственном "Центрэнерго" заявляли, что 29 марта ударами россиян уничтожена Змиевская ТЭС. 11 апреля российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Следовательно, государственное "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
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