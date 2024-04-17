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Новости Помощь Украине
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Премьер Нидерландов Рютте предлагает ЕС выкупить системы Patriot для предоставления Украине

марк,рютте

Евросоюз мог бы выкупить системы ПВО Patriot у стран, которые их имеют, но не хотят передавать Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, деньги у нас есть. Это крайне важно", — сказал он по прибытии на саммит лидеров ЕС.

Рютте уточнил, что речь идет о странах, не желающих непосредственно передавать ПВО Украине.

Ранее Нидерланды пообещали 4 млрд евро на военную помощь для Украины, а также передать несколько систем Patriot. Точное их количество пока неизвестно.

Читайте также: У стран НАТО достаточно систем ПВО, часть можно передать Украине, - Столтенберг

Автор: 

Нидерланды (1579) ПВО (2729) Рютте Марк (350) Patriot (272)


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Топ комментарии
+11
кому ? Рютте ? Нідерландам? Європі?
за них не хвилюйтесь, вони відібьються

а вот ЗЄльонському пропонував пан Коростильов (Луч) зробити українську ППО з дальністю 100 км за два роки і 40 млн. дол.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html

ЗЄльонський не дав а ні долара у 2020 році, а ні зараз !!!
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18.04.2024 00:27
+8
Рютте молодець!!!
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18.04.2024 00:37
+7
дай Бог, щоб він став генсеком НАТО

багато корисного зробить
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18.04.2024 00:39
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Правила форума Совет форумчан
-- ти чого не стріляєш?
-- патрони кончилися
-- то купи у мене..
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17.04.2024 23:53 Ответить
Або асфальтом стріляти можна.
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18.04.2024 00:44 Ответить
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17.04.2024 23:57 Ответить
Пропонувати рік тому ,чи навіть два треба було! А ,,позавчора" постачати!! Або чекайте ракети в себе!
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17.04.2024 23:58 Ответить
кому ? Рютте ? Нідерландам? Європі?
за них не хвилюйтесь, вони відібьються

а вот ЗЄльонському пропонував пан Коростильов (Луч) зробити українську ППО з дальністю 100 км за два роки і 40 млн. дол.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html

ЗЄльонський не дав а ні долара у 2020 році, а ні зараз !!!
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18.04.2024 00:27 Ответить
Не давав, не дає та не дасть, бо як пуйло дізнається, то буде буратінці непереливки.
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18.04.2024 08:47 Ответить
Тупые евротормоза.
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18.04.2024 00:30 Ответить
як думки про українське ППО пучать ЗЄлю

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18.04.2024 00:43 Ответить
Прикрылись Украиной и симулируют бурную деятельность. Хитрожопые.
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18.04.2024 00:46 Ответить
Рютте молодець!!!
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18.04.2024 00:37 Ответить
дай Бог, щоб він став генсеком НАТО

багато корисного зробить
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18.04.2024 00:39 Ответить
Гарна ідея.
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18.04.2024 01:45 Ответить
Однажды Лебедь, Рак, да Щука
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка ("гроші у нас є"):
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам;
Да только воз и ныне там.
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18.04.2024 02:12 Ответить
користуйтеся вітчизняним
Глібов Леонід Іванович

У товаристві лад - усяк тому радіє;
Дурне безладдя лихо діє,
І діло, як на гріх,
Не діло - тільки сміх.

Колись-то Лебідь, Рак та Щука
Приставить хуру узялись.
От троє разом запряглись,
Смикнули - катма ходу…
Що за морока? Що робить?
А й не велика, бачся, штука,-
Так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні - судить не нам,
Та тільки хура й досі там.
(1853)
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18.04.2024 08:42 Ответить
руцкій--одразу найух!
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18.04.2024 08:50 Ответить
А якщо просто - взяти і зробити. Без "моглти б, планують".
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18.04.2024 04:58 Ответить
https://youtu.be/bbR-aNgwqzk?si=iSnmVe4XKWJpj38e ...

Вернём 95 квартал в границы 1991 года....😁
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18.04.2024 06:01 Ответить
Голобородько казав,я вам ничего не должен....это мне должны 73% Дебилов,я много бабла вложил,в избирательную компанию Дмитрий Гордон и Савик Шустер меня похвалили и сказали... Хуже не будет...
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18.04.2024 06:05 Ответить
Мы их сделали .., эпоха бедности прошла.... открывай ротик и ворота....🤪73% ....
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18.04.2024 06:07 Ответить
Рютте F-16 уже летят в Румынию на тренировочные базы НАТО.... украинский летчик учит технические детали английского языка и в случае возникновения вопросов надо уметь сохранить свою жизнь...🔱❤️🖤🔱✊💪🥇🥇🥇
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18.04.2024 06:12 Ответить
Вы не знаете пианиста. пианист их всех продаст, купит и снова продаст.
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18.04.2024 07:17 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/18/7451751/ Скоординированная и масштабная серия - ISW об украинских ударах по целям РФ в Крыму и Мордовии
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18.04.2024 07:37 Ответить
https://youtu.be/4sZMbKhRmLM?si=ZRBLD7EHWhDmUOTx ..

Голобородько откроет границу 20 мая,ко дню окончания своей каденції президента
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18.04.2024 08:21 Ответить
 
 