Премьер Нидерландов Рютте предлагает ЕС выкупить системы Patriot для предоставления Украине

Евросоюз мог бы выкупить системы ПВО Patriot у стран, которые их имеют, но не хотят передавать Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, деньги у нас есть. Это крайне важно", — сказал он по прибытии на саммит лидеров ЕС.

Рютте уточнил, что речь идет о странах, не желающих непосредственно передавать ПВО Украине.

Ранее Нидерланды пообещали 4 млрд евро на военную помощь для Украины, а также передать несколько систем Patriot. Точное их количество пока неизвестно.

Читайте также: У стран НАТО достаточно систем ПВО, часть можно передать Украине, - Столтенберг