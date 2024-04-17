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Премьер Нидерландов Рютте предлагает ЕС выкупить системы Patriot для предоставления Украине
Евросоюз мог бы выкупить системы ПВО Patriot у стран, которые их имеют, но не хотят передавать Украине.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, деньги у нас есть. Это крайне важно", — сказал он по прибытии на саммит лидеров ЕС.
Рютте уточнил, что речь идет о странах, не желающих непосредственно передавать ПВО Украине.
Ранее Нидерланды пообещали 4 млрд евро на военную помощь для Украины, а также передать несколько систем Patriot. Точное их количество пока неизвестно.
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-- патрони кончилися
-- то купи у мене..
за них не хвилюйтесь, вони відібьються
а вот ЗЄльонському пропонував пан Коростильов (Луч) зробити українську ППО з дальністю 100 км за два роки і 40 млн. дол.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
ЗЄльонський не дав а ні долара у 2020 році, а ні зараз !!!
багато корисного зробить
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка ("гроші у нас є"):
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам;
Да только воз и ныне там.
Глібов Леонід Іванович
У товаристві лад - усяк тому радіє;
Дурне безладдя лихо діє,
І діло, як на гріх,
Не діло - тільки сміх.
Колись-то Лебідь, Рак та Щука
Приставить хуру узялись.
От троє разом запряглись,
Смикнули - катма ходу…
Що за морока? Що робить?
А й не велика, бачся, штука,-
Так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні - судить не нам,
Та тільки хура й досі там.
(1853)
Вернём 95 квартал в границы 1991 года....😁
Голобородько откроет границу 20 мая,ко дню окончания своей каденції президента