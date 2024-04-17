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Прем’єр Нідерландів Рютте пропонує ЄС викупити системи Patriot для надання Україні
Євросоюз міг би викупити системи ППО Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"Ми можемо у них купити, можемо доставити в Україну, гроші у нас є. Це вкрай важливо", — сказав він після прибуття на саміт лідерів ЄС.
Рютте уточнив, що йдеться про країни, які безпосередньо не хочуть передавати ППО Україні.
Раніше Нідерланди пообіцяли 4 млрд євро на військову допомогу для України, а також передати кілька систем Patriot. Точна їхня кількість поки невідома.
Топ коментарі
+11 Dust
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+8 alex orly
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-- патрони кончилися
-- то купи у мене..
за них не хвилюйтесь, вони відібьються
а вот ЗЄльонському пропонував пан Коростильов (Луч) зробити українську ППО з дальністю 100 км за два роки і 40 млн. дол.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
ЗЄльонський не дав а ні долара у 2020 році, а ні зараз !!!
багато корисного зробить
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка ("гроші у нас є"):
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам;
Да только воз и ныне там.
Глібов Леонід Іванович
У товаристві лад - усяк тому радіє;
Дурне безладдя лихо діє,
І діло, як на гріх,
Не діло - тільки сміх.
Колись-то Лебідь, Рак та Щука
Приставить хуру узялись.
От троє разом запряглись,
Смикнули - катма ходу…
Що за морока? Що робить?
А й не велика, бачся, штука,-
Так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні - судить не нам,
Та тільки хура й досі там.
(1853)
Вернём 95 квартал в границы 1991 года....😁
Голобородько откроет границу 20 мая,ко дню окончания своей каденції президента