Прем’єр Нідерландів Рютте пропонує ЄС викупити системи Patriot для надання Україні

Євросоюз міг би викупити системи ППО Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Ми можемо у них купити, можемо доставити в Україну, гроші у нас є. Це вкрай важливо", — сказав він після прибуття на саміт лідерів ЄС.

Рютте уточнив, що йдеться про країни, які безпосередньо не хочуть передавати ППО Україні.

Раніше Нідерланди пообіцяли 4 млрд євро на військову допомогу для України, а також передати кілька систем Patriot. Точна їхня кількість поки невідома.

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