Вследствие обстрела россиянами Днепровского района Днепропетровской области погиб мужчина

Российская армия обстреляла Днепровский район на Днепропетровщине. Погиб 54-летний мужчина, который ремонтировал автомобиль неподалеку.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Днепровский район. Погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал автомобиль неподалеку", - написал Лысак.

Также в результате обстрела произошел пожар. Возгорание спасатели потушили.

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