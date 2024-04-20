Вследствие обстрела россиянами Днепровского района Днепропетровской области погиб мужчина
Российская армия обстреляла Днепровский район на Днепропетровщине. Погиб 54-летний мужчина, который ремонтировал автомобиль неподалеку.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал Днепровский район. Погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал автомобиль неподалеку", - написал Лысак.
Также в результате обстрела произошел пожар. Возгорание спасатели потушили.
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Добре, що єрмак за них страждає…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html