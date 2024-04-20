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Новости Война
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Вследствие обстрела россиянами Днепровского района Днепропетровской области погиб мужчина

нікополь

Российская армия обстреляла Днепровский район на Днепропетровщине. Погиб 54-летний мужчина, который ремонтировал автомобиль неподалеку.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Днепровский район. Погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал автомобиль неподалеку", - написал Лысак.

Также в результате обстрела произошел пожар. Возгорание спасатели потушили.

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обстрел (26862) жертва (295) Днепропетровская область (3838)


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Українці гинуть, від рук московитів-убивц!
Добре, що єрмак за них страждає…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html
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20.04.2024 18:13 Ответить
 
 