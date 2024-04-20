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Новини Війна
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Унаслідок обстрілу росіянами Дніпровського району Дніпропетровської області загинув чоловік

нікополь

Російська армія обстріляла Дніпровський район Дніпропетровської області. Загинув 54-річний чоловік, який ремонтував авто неподалік.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Дніпровський район. Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік", - написав Лисак.

Також унаслідок обстрілу сталася пожежа. Займання рятувальники загасили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі та Дніпрі знову пролунали вибухи

Автор: 

обстріл (28365) жертва (248) Дніпропетровська область (3701)


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Українці гинуть, від рук московитів-убивц!
Добре, що єрмак за них страждає…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html
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20.04.2024 18:13 Відповісти
 
 