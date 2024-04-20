Унаслідок обстрілу росіянами Дніпровського району Дніпропетровської області загинув чоловік
Російська армія обстріляла Дніпровський район Дніпропетровської області. Загинув 54-річний чоловік, який ремонтував авто неподалік.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Дніпровський район. Загинув 54-річний чоловік. На момент удару він ремонтував авто неподалік", - написав Лисак.
Також унаслідок обстрілу сталася пожежа. Займання рятувальники загасили.
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Добре, що єрмак за них страждає…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html